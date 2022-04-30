Огнем артиллерии уничтожены минимум две вражеские гаубицы "Мста-Б" и грузовик "Урал", - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж
На восточном направлении уничтожены минимум две вражеские гаубицы "Мста-Б" и грузовик "Урал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".
"Расчеты рашистских гаубиц "Мста-Б" думали, что безнаказанно могут обстреливать позиции украинских воинов. Однако наши разведчики вовремя обнаружили месторасположение оккупантов, после чего украинская артиллерия нанесла огневое поражение. В ходе дальнейшей корректировки "камни" с неба попали, и началась детонация, которая поэтапно уничтожила минимум две гаубицы и грузовик "Урал", - говорится в сообщении.
"Вторая "сильнейшая" армия мира безуспешно продолжает направлять в ад своих безымянных солдат. Обманутые российской пропагандой они гибнут без чести и идут на верную смерть. Что ж, это их выбор…" - резюмируют в ОТУ "Схід".
- Мы услышали сильные хлопки, - говорит житель Белой Березки. - Это был явный залп орудия. В панике мы побежали в подвал. Многие наши знакомые кинулись к машинам и поспешили покинуть поселок.
К обеду все стихло. Местная жительница Анна уже гуляет на улице с малышом.
- С утра слышались хлопки, - говорит женщина. - Сейчас все спокойно.
Але ця "тактика і стратегія" реально працює тільки проти тих, хто не дуже може та має чим воювати. Вони часто луплять "куди завгодно", а наші - луплять переважно в їхню техніку. В результаті - ВСУ розмінює потроху територію на їхню боєздатність, зберігаючи свій особовий склад та техніку. А як кінцевий результат - рашковани вже почали знімати зі зберігання танки Т-62. Якщо не зрозуміло, що це означає, то ось порівняння:
- для ураження модернізованого Т-72 або Т-80 (з динамічним активним захистом, з ********* броне-вставками між шарами старої броні, з тепловізором, з СУО тощо) - піхотному підрозділу треба 1-2 джавеліни чи NLAW (загальною вагою 30-40 кг) або 5-6-7 "мух" (РПГ-18) загальною вагою до 20 кг.
- для ураження Т-62 (без динамічної броні, без тепловізора, без СУО) - піхотному підрозділу треба 1-2-3 "мухи" (РПГ-18) загальною вагою до 10 кг.
Що простіше тягати на собі піхотинцям - самі можете з'ясувати, взявши в руку (або хоч на горб) невеличкий мішок цементу вагою 25кг та спробувавши пробігти з ним хоча б 3 кілометри.