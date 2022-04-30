На Донетчине за сутки оккупанты убили 4 мирных жителей, среди них - ребенок, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Ранения получили 8 гражданских лиц, в том числе дети. Россияне обстреляли 12 населённых пунктов. Вследствие российских ударов разрушения получили по меньшей мере 36 гражданских объектов – жилые дома, больница, школа, промышленный цех, железнодорожная инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Донетчины.

За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Сиверск, Николаевка, Большая Новоселка, Приволье, Соловьево, Райгородок, Новоселовка, Шандриголово, Времевка. Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.







Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.