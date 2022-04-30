Ночью войска РФ обстреляли Немышлянский район Харькова, повреждена больница, горели квартиры в двух 9-этажках, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Сегодня ночью, 30 апреля, враг нанес очередной обстрел по жилым кварталам, больнице и промышленной зоне Немышлянского района города Харькова.
В результате вражеской атаки горели квартиры двух жилых 9-этажек. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в одном из жилищ был травмирован мужчина, владелец одной из квартир. Бригадой медиков он был госпитализирован в городскую больницу.
"Кроме того, получило повреждение здание одного из медучреждений Харькова. В результате обстрела частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа больницы, а также произошел пожар на 5-м этаже, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью погибших и пострадавших в здании медучреждения нет ", – говорится в сообщении.
тепер колаборанти..дрг ,арта і ракети рашистів ,будуть бити більш прицільно