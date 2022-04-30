От пыток погиб ветеран АТО Назар Кагальняк, похищенный российскими оккупантами на Херсонщине. ФОТО

На Херсонщине от пыток российских захватчиков погиб ветеран АТО (28-я ОМБр) из села Абрикосовка Херсонской области Назар Кагальняк.

Об этом рассказал профессор, заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета Иван Мойсиенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Погиб еще один мой знакомый – Назар Викторович Кагальняк. Его смерть – это страшное военное преступление. Назар - ветеран АТО, не принимавший участия в новой фазе войны, спровоцированной полномасштабным вторжением эрефии в 2022 г. После АТО он пережил 2 инфаркта, сложную операцию на сердце. Его похитили оккупанты из дома в селе Абрикосовка в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину жестоко избивали и подвергали пыткам, убивали за то, что он когда-то был в АТО. Хотя, согласно Женевской конвенции, те военные, которые не участвуют в боевых действиях (ветераны), не должны преследоваться, а поэтому такие действия Вооруженных сил Российской Федерации являются военным преступлением, отметил ученый.

Изуродованного пытками Назара оккупанты привезли домой. Он был несколько дней дома. С каждым днем ​​ему становилось хуже. Его вынуждены были доставить в больницу города Олешки, где он впоследствии скончался.

"Нет сомнения, что Назара убили. Не известно точно как именно: возможно, из-за кровоизлияния, возможно, из-за пыток электрошокером (у него был кардиостимулятор). Убили мирного безоружного человека... Теперь мы должны сделать все, чтобы убийство Назара Кагальняка стало гвоздем в гробу рашизма и тех конкретных военных преступников, которые его представляют", - подчеркнул Мойсиенко.

Он также рассказал, что Назар Кагальняк – отец четырех детей и дед двух внуков. Последние пять лет он сам, без жены, ухаживал за детьми, часть из которых были несовершеннолетними. Самый маленький, заканчивающий 1 класс в этом году, является ребенком с ограниченными возможностями. По крайней мере, двое детей Назара стали несовершеннолетними сиротами, информирует Мойсиенко.