Повторный ракетный удар по Днепропетровщине: оккупанты попали в старую промзону. ФОТО
Войска РФ нанесли второй за сегодняшний день ракетный удар по Днепропетровщине.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Второй "прилет". Снова Синельниковский район. Ракета попала в старую промзону. Разрушены здания. Никто не пострадал. Там никого и ничего не было", - говорится в сообщении.
Вони ж їм роблять повідомлення, щоб навчалися, перепровіряли і провіряли цілі. А можливо,то якась група наших навмисно ім дала координати ? Можливо хтось записався їхнім " коригувальником" і тепер довіри йому вже немає ? Коли в пустий склад встановити щось типу Біг-борда, на ньому наклеїти фото техніки, вийти на вулицю, здаля сфотографувати, то будь-який спец з "тієї сторони" скаже, що це реальне фото
Сегодня с утра власти Брянской области сообщили, что в результате работы ПВО РФ по украинским самолетам два снаряда упали на территории поселка Жеча (50 км от границы Украины, 80 км от границы Гомельской области).
Судя по распространенным фотографиям, снаряд ПВО повредил сооружение на территории нефтеналивного терминала вблизи железнодорожной станции Жеча ООО НК «РуссНефть-Брянск».
Похоже, в Брянской области сегодня мог произойти еще один грандиозный пожар, причем по вине МО РФ. https://t.me/flagshtok/8456 https://t.me/flagshtok/8456
Це іронія, про всяк випадок.
а куда кстати надо ??? )))))))))))))