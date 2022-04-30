РУС
7 601 33

Повторный ракетный удар по Днепропетровщине: оккупанты попали в старую промзону. ФОТО

Войска РФ нанесли второй за сегодняшний день ракетный удар по Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Второй "прилет". Снова Синельниковский район. Ракета попала в старую промзону. Разрушены здания. Никто не пострадал. Там никого и ничего не было", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В Днепропетровской области россияне попали ракетой в пустые склады, - ОВА. ФОТО

Повторный ракетный удар по Днепропетровщине: оккупанты попали в старую промзону 01
Повторный ракетный удар по Днепропетровщине: оккупанты попали в старую промзону 02
Повторный ракетный удар по Днепропетровщине: оккупанты попали в старую промзону 03
Повторный ракетный удар по Днепропетровщине: оккупанты попали в старую промзону 04

армия РФ (20374) обстрел (29135) ракеты (3690) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4379)
+15
Може, не варто було повідомляти? Хай би собі відстрілювали *********.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:19
+7
А навіщо фото викладати? Ворог же буде знати куди влучив.

Це іронія, про всяк випадок.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:20
+6
В Брянской области ПВО нанесла удар по нефтеналивному терминалу?

Сегодня с утра власти Брянской области сообщили, что в результате работы ПВО РФ по украинским самолетам два снаряда упали на территории поселка Жеча (50 км от границы Украины, 80 км от границы Гомельской области).

Судя по распространенным фотографиям, снаряд ПВО повредил сооружение на территории нефтеналивного терминала вблизи железнодорожной станции Жеча ООО НК «РуссНефть-Брянск».

Похоже, в Брянской области сегодня мог произойти еще один грандиозный пожар, причем по вине МО РФ. https://t.me/flagshtok/8456 https://t.me/flagshtok/8456

показать весь комментарий
30.04.2022 12:20
Комментировать
Може, не варто було повідомляти? Хай би собі відстрілювали *********.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:19
Я б вообше в пусті склади затягував техніку , а особливо НАТОвську, фотографував, тягнув техніку в інший склад , а по дорозі фотки скидував оркам, а щоб прилітало в пустий сарай, а не в міста наші. Потім би плакався, які "страшні" збитки.
Вони ж їм роблять повідомлення, щоб навчалися, перепровіряли і провіряли цілі. А можливо,то якась група наших навмисно ім дала координати ? Можливо хтось записався їхнім " коригувальником" і тепер довіри йому вже немає ? Коли в пустий склад встановити щось типу Біг-борда, на ньому наклеїти фото техніки, вийти на вулицю, здаля сфотографувати, то будь-який спец з "тієї сторони" скаже, що це реальне фото
показать весь комментарий
30.04.2022 12:35
Занадто энергозатратно дислокувати техніку для імітації бази, солярка , та й не факт що орки клюнуть на "наживку" злиту десь в соцмережі.
показать весь комментарий
30.04.2022 14:28
В Брянской области ПВО нанесла удар по нефтеналивному терминалу?

Сегодня с утра власти Брянской области сообщили, что в результате работы ПВО РФ по украинским самолетам два снаряда упали на территории поселка Жеча (50 км от границы Украины, 80 км от границы Гомельской области).

Судя по распространенным фотографиям, снаряд ПВО повредил сооружение на территории нефтеналивного терминала вблизи железнодорожной станции Жеча ООО НК «РуссНефть-Брянск».

Похоже, в Брянской области сегодня мог произойти еще один грандиозный пожар, причем по вине МО РФ. https://t.me/flagshtok/8456 https://t.me/flagshtok/8456

показать весь комментарий
30.04.2022 12:20
https://twitter.com/i/status/1520317900048982021
показать весь комментарий
30.04.2022 12:23
А навіщо фото викладати? Ворог же буде знати куди влучив.

Це іронія, про всяк випадок.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:20
Це фото з Бєлгорода
показать весь комментарий
30.04.2022 12:25
Спасиба! учтьом..изучим геолокацию..ударим куда надо
показать весь комментарий
30.04.2022 12:23
там нет "куда надо" )))) там только жилой сектор и "заброшки"....
а куда кстати надо ??? )))))))))))))
показать весь комментарий
30.04.2022 13:01
А голова ОВА Різніченко у руських підпрацьовує інформатором.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:24
Не "руських" , а росіян
показать весь комментарий
30.04.2022 12:31
Не росіян, а росіянців.
показать весь комментарий
30.04.2022 13:04
Красноярск
показать весь комментарий
30.04.2022 12:25
кхм ... цирк ... орки обстреливают ракетами а им потом говорят куда они попали и выкладывают фото ... чисто игра в морской бой ... 21 век ... долбойобам дали в руки смартфон ...
показать весь комментарий
30.04.2022 12:27
Я в шоке, цензор же пишет мол не светите места прилетов и сам в первых рядах 🤯
показать весь комментарий
30.04.2022 21:51
варонеш- ти чуешь? - "тук тук - вечір добрий, ми з України"
показать весь комментарий
30.04.2022 12:32
3-15 координати
показать весь комментарий
30.04.2022 12:36
Резниченко - бовдур якийсь. Нащо сповіщати, що там нічого не було? Щоб кацапи наступного разу своїми посіпаками краще координати перед пострілами перевіряли і влучали туди, де щось таки є?
показать весь комментарий
30.04.2022 12:46
Мало на що потрібний Резніченко працює коректувальником у кацапів? Одразу публікується докладна інформація завжди...
показать весь комментарий
30.04.2022 13:35
 
 