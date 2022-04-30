Повторный ракетный удар по Днепропетровщине: оккупанты попали в старую промзону. ФОТО

Войска РФ нанесли второй за сегодняшний день ракетный удар по Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Второй "прилет". Снова Синельниковский район. Ракета попала в старую промзону. Разрушены здания. Никто не пострадал. Там никого и ничего не было", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В Днепропетровской области россияне попали ракетой в пустые склады, - ОВА. ФОТО







