Суд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну, которые пересекли границу на Черниговщине накануне вторжения РФ, - ГБР. ФОТО

Следователи теруправления ГБР Киева инициировали арест 51 железнодорожных вагонов-цистерн собственности республики Беларусь, которые пересекли границу с Украиной 23 февраля. После вторжения они фактически обеспечивали логистику оккупационно-российских войск, наступавших в направлении Чернигов-Сумы. Цистерны были заполнены 3 тыс. белорусского и российского дизельного топлива. Продукция вроде бы назначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

После освобождения Черниговщины от российских захватчиков следователи ГБР инициировали ходатайство в Печерский районный суд об аресте обнаруженного имущества. В настоящее время ГБР принимают меры по передаче изъятого Агентству по розыску и менеджменту активов, а в дальнейшем – Вооруженным силам Украины.

"Некоторые из цистерн после успешных боевых действий ВСУ несколько "повреждены", но после выводов экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 437 УК Украины - планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий. Досудебное расследование продолжается.