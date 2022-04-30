РУС
Суд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну, которые пересекли границу на Черниговщине накануне вторжения РФ, - ГБР. ФОТО

Следователи теруправления ГБР Киева инициировали арест 51 железнодорожных вагонов-цистерн собственности республики Беларусь, которые пересекли границу с Украиной 23 февраля. После вторжения они фактически обеспечивали логистику оккупационно-российских войск, наступавших в направлении Чернигов-Сумы. Цистерны были заполнены 3 тыс. белорусского и российского дизельного топлива. Продукция вроде бы назначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука

После освобождения Черниговщины от российских захватчиков следователи ГБР инициировали ходатайство в Печерский районный суд об аресте обнаруженного имущества. В настоящее время ГБР принимают меры по передаче изъятого Агентству по розыску и менеджменту активов, а в дальнейшем – Вооруженным силам Украины.

"Некоторые из цистерн после успешных боевых действий ВСУ несколько "повреждены", но после выводов экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 437 УК Украины - планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий. Досудебное расследование продолжается.

+8
20-е годы 21 века ... в Украине можно найти ж/д состав только случайно на него наткнувшись ... цифровизация логистики и таможни на уровне первой мировой ... ну, тут все понятно, если все оцифровать, это ж не получится мутить схемы и контрабас ...
показать весь комментарий
30.04.2022 12:48 Ответить
+4
скажіть будь-ласка..як влаштуватись в ДБР? Дерибан
показать весь комментарий
30.04.2022 12:38 Ответить
+3
Розплодили цих мусорів як лайна собачого,а в ЗСУ на восьмому році війни немає *****
показать весь комментарий
30.04.2022 12:46 Ответить
30 років до цього
показать весь комментарий
30.04.2022 12:46 Ответить
Сенсационная находка: в Польше найден "золотой поезд" нацистовhttps://www.youtube.com/watch?v=JwClPM79EZU
показать весь комментарий
30.04.2022 12:53 Ответить
А це тому, що Укрзалізниця досі державне підприємство. І як і всі держ.підприємства - це збиткова корупційна яма.
Тільки приватний бізнес може процвітати.
показать весь комментарий
01.05.2022 01:57 Ответить
Люки на цистернах відкриті, а це означає що цистерни на жаль порожні
показать весь комментарий
30.04.2022 12:51 Ответить
А про звичайний огляд вмісту подумати складно? Мабуть, як і подумати про пунктуацію
показать весь комментарий
30.04.2022 12:56 Ответить
Дядьку, гсм не простий вантаж, тому після огляду люки закривають і пломбують ЗПУ. В нормі здають під охорону. Щодо пунктуації, то її наявність на зміст не впливає. Крім того, колеса і рейки іржаві, а це означає що ці вагони стоять тут декілька місяців. Для порівняння подивися на рейки колії на якій стоять дбр. От по цій колії їздить рухомий склад і головка рейки не іржава
показать весь комментарий
30.04.2022 15:05 Ответить
все правильно, а сказати що хотів?
показать весь комментарий
30.04.2022 21:12 Ответить
розДБРанили
показать весь комментарий
30.04.2022 13:01 Ответить
на 57 день війни--- шерлок-холмси ви наші обделані
показать весь комментарий
30.04.2022 14:02 Ответить
Ці цестерни на початку війни в офіційних джерелах числилися, як знищені. Будь хто може подивитись статистику початку війни, де числилися знищені 57 цистерн. Насправді, знищили тільки три, а з інших дизпаливо злили місцеві мешканці. Танкові колони орків проходили в 15 км від станції, але чи не знали, чи так поспішали під Чернігів. Хто чув про "гадячцьке сафарі", в одному з перехоплень виходило те, що колона танків із Сум їхала сюди для екіпірування, але звернули не туди і потрапили під Гадяч.
показать весь комментарий
30.04.2022 15:34 Ответить
Стрьомна організація
показать весь комментарий
30.04.2022 17:38 Ответить
 
 