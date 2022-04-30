РУС
Россияне ударили по жилому кварталу Доброполья. Есть раненые, среди них дети, - Донецкая ОВА. ФОТОрепортаж

Россияне продолжают бить по мирным жителям Донбасса и гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ

"Сегодня под ударом жилой квартал Доброполья — ранены семь человек, в том числе трое детей, повреждены по меньшей мере шесть домов и одно нежилое помещение", - отмечает Павел Кириленко.

Россияне ударили по жилому кварталу Доброполья. Есть раненые, среди них дети, - Донецкая ОВА 01

Россияне ударили по жилому кварталу Доброполья. Есть раненые, среди них дети, - Донецкая ОВА 02

Россияне ударили по жилому кварталу Доброполья. Есть раненые, среди них дети, - Донецкая ОВА 03

Вчера ночью оккупанты нанесли авиаудар по школе в Приволье Черкасской громады. Повреждены также соседние дома.

Россияне ударили по жилому кварталу Доброполья. Есть раненые, среди них дети, - Донецкая ОВА 04
Россияне ударили по жилому кварталу Доброполья. Есть раненые, среди них дети, - Донецкая ОВА 05
Россияне ударили по жилому кварталу Доброполья. Есть раненые, среди них дети, - Донецкая ОВА 06

"Россияне пытаются нанести нам самый большой урон, но за каждое преступление придется отвечать!" - уверены в Донецкой ОВА.

ранение (3417) Донецкая область (10572) Кириленко Павел (646)
