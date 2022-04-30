РУС
Сотни людей пикетировали офис французской Engie в рамках акции Stop Bloody Energy. ФОТОрепортаж

Сотни людей в рамках акции Stop Bloody Energy пикетировали центральный офис французской компании Engie с требованием расторгнуть газовые контракты с Россией и прекратить финансировать убивающую украинцев страну-террориста.

Об этом сообщается на сайте проекта Stop Bloody Energy, передает Цензор.НЕТ.

Участники держали плакаты с надписями Engie! Stop Bloody Energy, а также облились красной краской в знак протеста против сотрудничества французской компании с российским Газпромом.

Сотни людей пикетировали офис французской Engie в рамках акции Stop Bloody Energy 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекрыть газ недружественным странам грозит глава Госдумы РФ Володин


"Главным партнером Газпрома на рынке Франции является компания Engie, с которой сейчас действуют пять долгосрочных контрактов на поставку российского газа. Несмотря на продолжающуюся уже более двух месяцев полномасштабную российскую агрессию в Украине компания Engie до сих пор не заявила о разрыве существующих контрактов с Россией. Сотрудничая с Газпромом, компания Engie финансирует страну-террориста и способствует убийству украинских детей и женщин, уничтожению украинских городов", - сказал координатор акции, представитель ассоциации "Объединение украинцев во Франции" Владимир Когутяк.Сотни людей пикетировали офис французской Engie в рамках акции Stop Bloody Energy 02
Сотни людей пикетировали офис французской Engie в рамках акции Stop Bloody Energy 03

Сообщается, что если западные страны и дальше продолжат покупать российские энергоносители, Россия заработает на этом 321 млрд долларов в 2022 году. На эту сумму можно купить 80 тыс. БТРов, 30 тыс. танков, 5 тыс. самолетов, 100 тыс. бронированных автомобилей "Тигр" и 3 тыс. БУКов.

Напомним, крупнейшие украинские компании – ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере. Единственный способ остановить эту войну – лишить страну-агрессора средств на ее продление.

Для этого они создали инициативу #StopBloodyEnergy (https://bloody.energy/), на сайте которой размещен список западных компаний, продолжающих сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

В частности, речь идет о газовых, угольных, трейдинговых, нефтесервисных и машиностроительных компаниях, продолжающих сотрудничество с РФ. Компания Engie является одним из фигурантов этого списка.

Финансировать бомбы, которыми будут бомбить Париж. Что может быть прекраснее...
30.04.2022 15:14 Ответить
Французы могли бы и призадуматься , бо хутин реально сошёл с ума .

выстрелы в Гутереша это подтвердили
30.04.2022 15:47 Ответить
Ти хоч трішки думай перед тим, як щось написати.
30.04.2022 15:37 Ответить
Трубу слабо відрізати? А, ті чмошники розберуться, як далі жити.
30.04.2022 17:32 Ответить
 
 