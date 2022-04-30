Каховский журналист Батурин, побывавший в российском плену, узнал одного из своих палачей - "генерал-майора "ДНР" Мотузенко. ФОТО
Каховский журналист Олег Батурин, побывавший в российском плену, узнал одного из своих палачей - так называемого "генерал-майора "ДНР" Валентина Мотузенко.
Об этом Батурин, похищенный россиянами 12 марта и проведший в неволе почти восемь дней, написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Узнал второго садиста, который вместе с "гауляйтером" Новой Каховки Владимиром Леонтьевым в кабинете городского головы Новой Каховки вечером 12 марта угрожал меня убить.
Валентин Иванович Мотузенко, "генерал-майор "ДНР", считается основателем батальона "Кальмиус", советник председателя "ДНР", член "Союза добровольцев донбасса". Место рождения - Новопавловка Волновахского района Донецкой области, 18 мая 1964 года.
Он же "снимал" мэра Каховки Виталия Немерца 1 апреля и всем представлялся как "атаман Иванович из Донецка", - рассказал журналист.
просто допоможемо їм сісти на палю, ну а що далі?.... ну то воля божа
Хто не підірвав Антонівський міст?
Ця стаття - це лише один із тисяч наслідків того, що Херсонська область була пройобана. Вихід орків з Криму був пройобаний.
Після звільнення Херсону ми дізнаємось про тисячи таких випадків. Більше, ніж в Бучі.
Я хочу почути від влади - хто здав Південь!
От прямо персонально тобі за декілька годин Залужний підготує доповідь.
Скрепностью от них так и веет, как в их племенных сортирах.