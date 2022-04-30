РУС
Каховский журналист Батурин, побывавший в российском плену, узнал одного из своих палачей - "генерал-майора "ДНР" Мотузенко. ФОТО

Каховский журналист Олег Батурин, побывавший в российском плену, узнал одного из своих палачей - так называемого "генерал-майора "ДНР" Валентина Мотузенко.

Об этом Батурин, похищенный россиянами 12 марта и проведший в неволе почти восемь дней, написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Узнал второго садиста, который вместе с "гауляйтером" Новой Каховки Владимиром Леонтьевым в кабинете городского головы Новой Каховки вечером 12 марта угрожал меня убить.

Валентин Иванович Мотузенко, "генерал-майор "ДНР", считается основателем батальона "Кальмиус", советник председателя "ДНР", член "Союза добровольцев донбасса". Место рождения - Новопавловка Волновахского района Донецкой области, 18 мая 1964 года.

Читайте также: "Угрожали, потом выводили куда-то. Думал, что везут в поле, где убьют и все", - каховский журналист Батурин рассказал о восьми сутках российского плена.

Он же "снимал" мэра Каховки Виталия Немерца 1 апреля и всем представлялся как "атаман Иванович из Донецка", - рассказал журналист.

Каховский журналист Батурин, побывавший в российском плену, узнал одного из своих палачей - генерал-майора ДНР Мотузенко 01

армия РФ (20375) журналистика (3337) Каховка (95) похищение (1699)
+44
підар повинен здохнути
показать весь комментарий
30.04.2022 15:34 Ответить
+25
На обменный фонд манкурты ордло не годятся. Кацапы не хотят на них менять. Следовательно, судьба этого хенерала уже решена.
показать весь комментарий
30.04.2022 15:37 Ответить
+21
Мавпи з днр... вони мають бути там все в стані шредінгера.
показать весь комментарий
30.04.2022 15:35 Ответить
від жорстких катувань, повільно і на камеру...
показать весь комментарий
30.04.2022 15:38 Ответить
ми хочемо в Європу?, тому ніяких катувань тим більше на камеру....
просто допоможемо їм сісти на палю, ну а що далі?.... ну то воля божа
показать весь комментарий
30.04.2022 19:06 Ответить
Иваноффичч мрази
показать весь комментарий
30.04.2022 15:37 Ответить
Кота, просьба не обижать,
показать весь комментарий
30.04.2022 15:39 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 16:23 Ответить
Кіт то живий, а от терористи після відкриттякоробки, мають виявитися мертвими)
показать весь комментарий
01.05.2022 20:19 Ответить
Всих манкуртів кацапи самі утилізують,відправляючи їх як м"ясо на передову,а таких хенералів прибере фсб,щоб не свідчили в Гаазі.
показать весь комментарий
30.04.2022 15:46 Ответить
Чекаю від влади конкретних прізвищ тих, хто здав Херсонщину оркам! За декілька годин!
Хто не підірвав Антонівський міст?
Ця стаття - це лише один із тисяч наслідків того, що Херсонська область була пройобана. Вихід орків з Криму був пройобаний.
Після звільнення Херсону ми дізнаємось про тисячи таких випадків. Більше, ніж в Бучі.
Я хочу почути від влади - хто здав Південь!
показать весь комментарий
30.04.2022 15:47 Ответить
Щас тебе ответят подожди немножко
показать весь комментарий
30.04.2022 15:58 Ответить
Ахах
От прямо персонально тобі за декілька годин Залужний підготує доповідь.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:35 Ответить
слухай зепідерок, до Залужного питань немає, питання до шашличника
показать весь комментарий
30.04.2022 19:11 Ответить
Ця гнида бородата буде благати щоби його пристрелити.
показать весь комментарий
30.04.2022 15:49 Ответить
Як же ж ******* оці швондери , що книжки читали вверх ногами, бавитись в "генералів". Тупе неграмотне мордате чмо -оце і є типовий народ Дамбаса.
показать весь комментарий
30.04.2022 15:51 Ответить
Пля, какие же у всех этих хероических утырков рожи "одухотворённые", все как на подбор.
Скрепностью от них так и веет, как в их племенных сортирах.
показать весь комментарий
30.04.2022 15:51 Ответить
Опять полковники и генералы автомоечных и куринопродажных войск из лугандона??? Пора их утилизировать, как моторылу, захера или как гиви…пусть в могильных ямах генералят….
показать весь комментарий
30.04.2022 17:35 Ответить
ЯВНЫЙ ПДР БОРОДУ СТРИЖЁТ !)
показать весь комментарий
30.04.2022 18:05 Ответить
А генералісимусів в днр ще пару десятків там ніде не завалялося?
показать весь комментарий
30.04.2022 18:42 Ответить
 
 