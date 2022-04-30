РУС
57 641 92

Матери украинского военного, попавшего в плен в Мариуполе, прислали фото мертвого сына. ФОТО 18+

Мать пленного в Мариуполе украинского военного на псевдо Дан утром 30 апреля получила фото своего мертвого сына. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом мать военного рассказала в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

Мать сообщила, что Дан оказался в окружении россиян 19-20 апреля и фигурировал на видео российских пропагандистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты принудительно депортируют жителей Купянска и соседних населенных пунктов в РФ, - Минобороны

30 апреля утром ей отправили фото, на котором она узнала своего сына.

Матери украинского военного, попавшего в плен в Мариуполе, прислали фото мертвого сына 01

Дан на фото второй слева

Матери украинского военного, попавшего в плен в Мариуполе, прислали фото мертвого сына 02

Убийство пленных – это нарушение Женевской конвенции и военное преступление.

армия РФ (20375) военнопленные (1180) Мариуполь (5742) военнослужащие (6266) военные преступления (1499)
Топ комментарии
+87
А где дебил агрохания с мирным договором????????
показать весь комментарий
30.04.2022 16:45 Ответить
+75
вкотре дно пробите русскімі

блджад
наразі слово "русскій" - це реально чорна мєтка на чумному бараку
показать весь комментарий
30.04.2022 16:45 Ответить
+75
А вы давайте дальше трындите про женевскую конвенцию и обсасывайте кацапских пленных.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:47 Ответить
вкотре дно пробите русскімі

блджад
наразі слово "русскій" - це реально чорна мєтка на чумному бараку
показать весь комментарий
30.04.2022 16:45 Ответить
А где дебил агрохания с мирным договором????????
показать весь комментарий
30.04.2022 16:45 Ответить
Рядом с зеленым миротворцем, обещавшим закончить войну, договорившись посередине.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:51 Ответить
як де?, на шашличках (а мене власне цікавить інше, як з сумлінням тих які втомились від війни та привели до влади цих потвор)
показать весь комментарий
30.04.2022 17:06 Ответить
https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-na-oblozhke-time-reportazh-iz-zakulisya-ofisa-prezidenta-ukrainy-50237740.html
показать весь комментарий
30.04.2022 17:22 Ответить
в них все нормально. До них так і не дійшло, що вони натворили.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:31 Ответить
Ты считаешь себя больше украинцем якщо говориш українською? А сидиш у Польщі?
показать весь комментарий
30.04.2022 21:16 Ответить
твари.... это именно та "безопасность" которую они обещают при сдаче в плен, ничего нового
показать весь комментарий
30.04.2022 16:47 Ответить
А вы давайте дальше трындите про женевскую конвенцию и обсасывайте кацапских пленных.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:47 Ответить
РФия в 2019 году вышла из деневской конвенции, путип подписал
показать весь комментарий
30.04.2022 16:59 Ответить
ніяких договорів з кацапами !

гарний кацап - мертвий кацап !
показать весь комментарий
30.04.2022 16:48 Ответить
Істинно тому й амінь.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:30 Ответить
Всі кацапські мерзенні вбивці повинні бути знищені в Україні...
показать весь комментарий
30.04.2022 16:51 Ответить
Заборони упц мп нема, заборони руснявої немає, лише русифікація... тьху огидно.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:51 Ответить
а где кацапских пидоров держат??
показать весь комментарий
30.04.2022 16:51 Ответить
Кацапские в хороших условиях и телевизор смотрят...
показать весь комментарий
30.04.2022 17:28 Ответить
Володька Золкін з ними веде задушевні бесіди...
показать весь комментарий
30.04.2022 18:56 Ответить
Неплохо бы публично казнить в ответ пару кацапских летчиков на площади особенного того жирного ублюдка который умудрился после убить мирного жителя
показать весь комментарий
30.04.2022 16:54 Ответить
Зато к шашликам встигли підготуватися.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:56 Ответить
Кацапов ,УБИВАТЬ ,УБИВАТЬ и ещё миллион раз УБИВАТЬ ,никакой пощады и жалости к этим скотам !
показать весь комментарий
30.04.2022 16:57 Ответить
РФ в 2019 году вышла из женевской конвенции!
показать весь комментарий
30.04.2022 16:57 Ответить
Киокушиновец..
Пусть земля будет пухом
показать весь комментарий
30.04.2022 16:57 Ответить
10 фоток с ******** таёжными порассылать их мамашам в ответ. Сто. Двести. Осознает вообще кто-то с чем столкнулась Украина? Или в бирюльки дерьмаковские играться будем?
показать весь комментарий
30.04.2022 17:03 Ответить
Не можна розсилати. Бо це стане документом на основі якого ,,МАМАША,, отримє гроші. А так безвісти пропавший і хай собі голову сушить
показать весь комментарий
30.04.2022 17:32 Ответить
Наоборот ,чем больше денег из бюджета роисся выплатит тем меньше оставаться на войну.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:42 Ответить
тим більше, що платити всеодно ніхто там не збирається
показать весь комментарий
30.04.2022 21:08 Ответить
...а в это время опзжопная фракция сидит в ВР, мацковские попы спокойно так правят и дурманят народ несмотря на то что их пахан гундяев благословил зверства на украинской земле,а пленных свинособак отпаивают чаем с круасанами,лечат,кормят,дают звонить мамкам и зайкам...вот сколько смертей горя и слез нужно еще чтоб это прекратилось - по моему уже с головой хватает!
показать весь комментарий
30.04.2022 17:03 Ответить
арестовищ і арахламія вже призначили розслідування ?
показать весь комментарий
30.04.2022 17:11 Ответить
да уже с головой хватает! но некоторые ещё в глаза не заглянули....
показать весь комментарий
30.04.2022 17:12 Ответить
Власне бійців, які боронять Маріуполь. чекає в полоні смерть та знущання.
Їм не можна здаватись.
Даремно хлопці раніше склали зброю.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:12 Ответить
Прямое доказательство, что пленных в Параше пытают и убивают.
Земля пухом герою.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:14 Ответить
🙏🙏🙏😰
показать весь комментарий
30.04.2022 18:58 Ответить
Моё мнение-зеля их кинул.
Он для телевизора,а армия нуждается
в нормальном главнокомандующем
показать весь комментарий
30.04.2022 17:15 Ответить
Это ошибка (или предательство кого-то) с самого начала войны. Причем здесь кинул? На войне бывает, что войска попадают в окружение. Вы не знали? Я не сторонник Зели, но сейчас вытащить защитников Мариуполя нереально.
показать весь комментарий
30.04.2022 18:54 Ответить
Їх кинули "(или предательство кого-то)"ще до війни,тільки хлопці не кинули Україну Шо тобі ще не ясно? Таки ж кинули,
показать весь комментарий
03.05.2022 06:29 Ответить
Саме так. У нього вже вибори на носі . того і канали закрили. Півшостого бійці не цікавлять, головне-другий термін-поки на хвилі. П а д л ю к а
показать весь комментарий
02.05.2022 21:43 Ответить
Надеюсь, после подобного, все кацапские твари, захваченные живыми, случайно саморасчленятся или сядут на кол. Самоубийство от проснувшейся внезапно совести, все конвенции соблюдены.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:15 Ответить
Мертвое тело с татуировкой и живой Дан на фото - два разных человека. Первое - у Дана большая ссадина в правой половине груди (куда она исчезла?). Второе - у Дана нет волос на груди. Третье - не очень четко, но у Дана в районе пупка слаборазличимый рубец. На мертвом теле его нет.
Четвертое - если увеличить фото с Даном, то его татуировка с каким светлым ореолом (монтаж?).
показать весь комментарий
30.04.2022 17:15 Ответить
Теж помітив. Гадаю монтаж. Мама впізнала живого. На мертвому є неспівпадіння.
показать весь комментарий
30.04.2022 18:01 Ответить
навряд чи там хтось би заморочувався
показать весь комментарий
30.04.2022 18:15 Ответить
Смотрите, украинцы зебильные, это вы допустили, клоуна-капитулянта выбравши, который перед агрессией ************** с ними шашлык дружеский на границе есть собрался и до сих пор в ВР коллаборантов жопоблоха привечает, вместо разрешения их ликвидации патриотами.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:16 Ответить
Просрався? У якій частині ЗСУ ти служиш, що ти такий хоробрий? Наш президент залишився в Києві і керує обороною країни, не тобі, мерзота, піздіти про нього
показать весь комментарий
30.04.2022 17:30 Ответить
боневтік, ..... коли ви вже мозги включите?
показать весь комментарий
30.04.2022 18:06 Ответить
На жаль, там немає чому вмикатись - там все засрано і пройобано через тривале споживання інформаційних гівновкидів. Був би мозок, то не голосували б "па пріколу", щоб "хоть пасмєяцца".
показать весь комментарий
30.04.2022 19:12 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2022 00:31 Ответить
Тату інше. Де шрам?
показать весь комментарий
30.04.2022 17:18 Ответить
то не шрам, а слід від крові. чужої, видно.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:23 Ответить
так, там поруч боєць з пораненням
показать весь комментарий
30.04.2022 17:46 Ответить
Ссадина (или кровоподтек) похожа на след от удара прикладом.. Это не мазок чужой крови.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:20 Ответить
ага, дали помыться перед смертью.

Увеличьте фото и посмотрите на "след".
Это "стес", рана.
показать весь комментарий
30.04.2022 22:36 Ответить
тату те, а от пошкодження.. можливо шо спочатку сфоткали лежачого, а потім били.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:45 Ответить
нужно просто утилизировать каждую пленную кацапскую свинособаку, без фоточек, без видосиков, просто кончать каждую мразь, приползшую убивать нас на нашей же земле... каждая свинособака москальская пленный только с того момента, когда это оформлено документами, а ДО этого момента эта шваль - оккупант, просто до оформления документов не нужно доводить, зачем нам эта бумажная волокита? Они пришли нас убивать на нашу землю, в нашей земле они все и должны все остаться. Каждая москальская свинособака должна сдохнуть!
показать весь комментарий
30.04.2022 17:18 Ответить
Треба було більше дохлої русні їхнім мамкам відправляти, бажано по частинкам. Навалилися на нас і їм мразотам ще не подобається бач те. Ми раз і назавжди викорчуємо гнилі гени з русні. Але процесс екстракції смертельний, тому разом з русньою викорчуємо. Буде не весняна підстрижка, а весняні викорчовування.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:19 Ответить
Давно хочу мовити , Друзі треба зробити так, щоб кацапів не називали руські , як завгодко тільки не руськіми. Була Київська Русь , а люд був Русічі , або Руські . Називаючи цю мерзоту руськими ми ображаемо наших пращурів.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:21 Ответить
Кацапи, рашисти, біосміття.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:36 Ответить
Германия-Deutschland,Китай никто кроме кацапов Китаем не называет.
Предлагаю название **********.
Граждане ******** и *********
показать весь комментарий
30.04.2022 17:40 Ответить
А "Грузія" -- Сакартвело, взагалі...
показать весь комментарий
02.05.2022 21:12 Ответить
Люто плюсую. Ніколи не називав цих істот "русскімі" і всіх до того закликав. До 2014-го називав москалями або росіянами; після 2014-го - виключно кацапами, мокшньою і кацапньою. Тепер - кацапами, орками, заліссянським біосміттям, виродками, рашистами і т. д.. Вочевидь, у більшості українців і досі присутній комплекс меншовартості, що вони й досі називають цю падаль "русскімі", хоча ці ******** мають таке ж відношення до Русі, як морська свинка - до моря.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:21 Ответить
чому на тіло забинтоване кругом поясу?
показать весь комментарий
30.04.2022 17:21 Ответить
Там де зараз РАБсійска ********* - має бути вирва до самого центру землі!!!
Шоб аж Ядро було видно, а москалів ні!
показать весь комментарий
30.04.2022 17:22 Ответить
То, что кацапье - это биологический мусор, еще не означает, что фото реальное. Я понимаю чувства мамы, меня самого проняло от всего этого. Но пока нет точных данных по поводу произошедшего, никаких выводов делать нельзя. Так пугать - вполне в духе кацапского отребья. Но на фото мы не видим ничего, что бы свидетельствовало о смерти этого парня. Все это может быть частью психологической войны именно для того, чтобы вызвать чувство беспомощности и беззащитности. Я сочувствую этой женщине, что она стала жертвой всего этого, но все же надеюсь на лучшее....
показать весь комментарий
30.04.2022 17:23 Ответить
На жаль, у Женевській конвенції зазначено, що країна, яка її підписала, зобов'язана дотримуватися правил навіть щодо країни, яка не підписала конвенцію. Так що ми кацапів повинні утримувати в полоні нормально, годувати та напувати. Але там жодного слова не сказано про їхні яєчка, я це перевірив. Тож час обмежувати їхню популяцію, як із собачками бездомними.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:33 Ответить
Це ж ті полонені, що потрапили в полон, коли штурм Азовсталі починався, кремлівський агітпроп довго крутив з ними сюжет, уся підорашка бачила. Можна тепер це фото як контрпропаганду використати: пропонує цапня здаватися захисникам Маріуполя, - ось як вони тримають слово (брешуть тобто), і що з цього виходить
показать весь комментарий
30.04.2022 17:34 Ответить
в комментах каца...ов очень много, особенно интересно как они критикую что Зеленский пленных кинул.... это жесть
показать весь комментарий
30.04.2022 17:47 Ответить
Забавне ти створіння.
Я правильно розумію, що в твоїй головеньці всі, хто критикують найвеличнішого, то кацапи?
показать весь комментарий
30.04.2022 17:55 Ответить
Правильно. Тому що їли ти знаєш найкраще як врятувати наших полонених, так бери автомат і йди рятуй. А будь-які сварки зараз лише на руку кацапам. Перехерачимо їх і потім розбиратимемося.
показать весь комментарий
30.04.2022 21:10 Ответить
да, кинул. А что взять от клоуна из квартала?
показать весь комментарий
30.04.2022 22:33 Ответить
по чем на фото можно определить что он мертв?
показать весь комментарий
30.04.2022 17:54 Ответить
А у нас телефони дають цим нелюдам - з самками їхніми говорити...
показать весь комментарий
30.04.2022 18:00 Ответить
НА ПЕРВОМ ФОТО ВИДНЫ САДИНЫ СПРАВА НА ГРУДИНЕ, А НА ВТОРОМ ДАЖЕ СЛЕДА НЕТ !!!
показать весь комментарий
30.04.2022 18:09 Ответить
НУ РОССИЯНИ ВСЕ РАВНО ПДРЫ ГАЛИМЫЕ !!!
показать весь комментарий
30.04.2022 18:11 Ответить
Вічна Пам'ять Герою України 😪😪😪

смерть рашистам на нашій землі !!
показать весь комментарий
30.04.2022 18:31 Ответить
Підарня кацапська! Арахамія теж підар, з договорняками!
показать весь комментарий
30.04.2022 18:57 Ответить
Є дуже проста ідея. Для цього потрібен лише персонал, який позитивно ставиться до активного гомосексуалізму (наприклад, із в'язнів можна набирати).
Коротше кажучи, полонених кацапів треба обов'язково підорасити. Причому не пом'якшеним методом (зуєм по губах чи ще якось), а жорстко петушманити в дупу. Із фото- і відеофіксацією. Опущеним кацапам робити на лобі татуювання ПЕТУХ, а фото/відеодокази максимально поширювати їхнім сім'ям і знайомим.
Щоб після цього їм життя не було навіть після повернення додому. Рідні батьки якщо не виломлять з "порядної" хати, то поселять біля параші або під кроваттю, корєша й тьолки від'язикаються, усі кому не лінь битимуть ногами та дринами (руками западло), кому з районних пацанів закортить сексу - трахатимуть в рот і в дупу... Сусіди можуть забити насмерть, якщо півник зашкварить кнопки у ліфті.
Коротше кажучи, весела житуха їм буде.
показать весь комментарий
30.04.2022 18:59 Ответить
вбийте 100 касабів -відріжте бошки
показать весь комментарий
30.04.2022 19:10 Ответить
80% заколисані арестовичем і знову хочуть бубочку президентом
показать весь комментарий
30.04.2022 19:45 Ответить
Все відправляйте папі римському , там людина в рожевих окулярах
показать весь комментарий
30.04.2022 20:17 Ответить
На нижней фотке нет раны с правой стороны груди. Быстро зажить не могла. Вопрос?
показать весь комментарий
30.04.2022 20:51 Ответить
Для дебілів і попохоботів, хоча це одне і теж, скажу. Ви спочатку на фото подивіться, а потім давайте якусь оцінку. На фото я бачу живого хлопця, абсолютно живого. Це може підтвердить навіть санітар з сільської амбулаторії, не кажучи вже про лікарів та криміналістів. Шо ж ви так на фейки реагуєте?
показать весь комментарий
30.04.2022 21:01 Ответить
Слав Героям ! Не часто приходиться бачити їх так - прямо в обличчя ...
Смерть ворогам!
показать весь комментарий
30.04.2022 21:09 Ответить
Неправда.

На первом фото есть рана, справа, на груди, на втором рана исчезла.

Или было пленение, второе фото, а потом съемка (первое фото), а потом писдешь про убийство....

Итог - рузькэ - резать по всему миру, везде.
Убивать орков.
показать весь комментарий
30.04.2022 22:23 Ответить
Я только хотел это написать (из разряда найди 10 отличий), но потом решил найти подобное. Наверняка кто-то уже нашел. А ссадина довольно сильная. Скрыть сложно.
показать весь комментарий
30.04.2022 23:56 Ответить
При збільшенні на першому фото вокруг тату якийсь ореол,як будто наложене зображення.
Подивіться.
показать весь комментарий
30.04.2022 23:56 Ответить
Смерть повинна переслідувати русню і після Перемоги, коли рашка відкатиться в свої міжнародно визначені кордони. Кожен хто вбивав в Україні повинен стати смерником якого будуть знищувати невідомі месники.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:59 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2022 22:12 Ответить
У полоні був убитий чемпіон України з кіокушин карате



01/05/2022

29 квітня 2022 року стало відомо про загибель чемпіона України з кіокушин карате (IKO Matsushima) Звоник Дана Руслановича (14 червня 1996 р.н.).

22 квітня 2022 року з'явилося відео, зняте російськими військовими, з п'ятьма українськими полоненими. У тому числі був Звоник Дан. На відео він був цілим і впевнено стояв на ногах, без ознак серйозних поранень. У районі попереку можна було побачити перев'язку.

Але 29 квітня батьки дізналися про його смерть. Як і головне чому, здорового і молодого хлопця, який потрапив у полон, позбавили життя?

На показовому відео їм обіцяли одяг, надання медичної допомоги, і як до військовополонених до них будуть ставитися з повагою та розумінням. Проте на фото, яке надіслали батькам, Дан був у тому ж одязі, що й на відео, з тією ж перев'язкою.

З етичних міркувань ми не публікуватимемо фото яке надіслали батькам і вдаватися до подробиць яким чином був убитий боєць кіокушина який був у полоні.

Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його як світлу та добру людину, талановитого спортсмена.

Бажаючим надати фінансову допомогу рідним Дана можуть це зробити шляхом перерахування коштів на карту матері Дана - 5355 2802 1151 9705 Звоник Ганна Олександрівна.
показать весь комментарий
02.05.2022 22:14 Ответить
що за лайно , яке ставить лайки пiд такимим страшними новинами???
показать весь комментарий
02.05.2022 22:16 Ответить
 
 