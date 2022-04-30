Матери украинского военного, попавшего в плен в Мариуполе, прислали фото мертвого сына. ФОТО 18+
Мать пленного в Мариуполе украинского военного на псевдо Дан утром 30 апреля получила фото своего мертвого сына. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом мать военного рассказала в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.
Мать сообщила, что Дан оказался в окружении россиян 19-20 апреля и фигурировал на видео российских пропагандистов.
30 апреля утром ей отправили фото, на котором она узнала своего сына.
Дан на фото второй слева
Убийство пленных – это нарушение Женевской конвенции и военное преступление.
01/05/2022
29 квітня 2022 року стало відомо про загибель чемпіона України з кіокушин карате (IKO Matsushima) Звоник Дана Руслановича (14 червня 1996 р.н.).
22 квітня 2022 року з'явилося відео, зняте російськими військовими, з п'ятьма українськими полоненими. У тому числі був Звоник Дан. На відео він був цілим і впевнено стояв на ногах, без ознак серйозних поранень. У районі попереку можна було побачити перев'язку.
Але 29 квітня батьки дізналися про його смерть. Як і головне чому, здорового і молодого хлопця, який потрапив у полон, позбавили життя?
На показовому відео їм обіцяли одяг, надання медичної допомоги, і як до військовополонених до них будуть ставитися з повагою та розумінням. Проте на фото, яке надіслали батькам, Дан був у тому ж одязі, що й на відео, з тією ж перев'язкою.
З етичних міркувань ми не публікуватимемо фото яке надіслали батькам і вдаватися до подробиць яким чином був убитий боєць кіокушина який був у полоні.
Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його як світлу та добру людину, талановитого спортсмена.
Бажаючим надати фінансову допомогу рідним Дана можуть це зробити шляхом перерахування коштів на карту матері Дана - 5355 2802 1151 9705 Звоник Ганна Олександрівна.