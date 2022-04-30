Матери украинского военного, попавшего в плен в Мариуполе, прислали фото мертвого сына. ФОТО 18+

Мать пленного в Мариуполе украинского военного на псевдо Дан утром 30 апреля получила фото своего мертвого сына. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом мать военного рассказала в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

Мать сообщила, что Дан оказался в окружении россиян 19-20 апреля и фигурировал на видео российских пропагандистов.

30 апреля утром ей отправили фото, на котором она узнала своего сына.

Дан на фото второй слева







Убийство пленных – это нарушение Женевской конвенции и военное преступление.