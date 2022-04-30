РУС
"Ждать воздушных шаров?": У оккупантов с беспилотниками совсем тяжело и они отправляют БПЛА МЧС России. ФОТОрепортаж

Украинские защитники сбили в Донецкой области вражеский беспилотник Орлан-10, принадлежащий МЧС России.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов "Орлан-10"".

На фото видно, что "птица" принадлежит  МЧС российской федерации. Видно совсем тяжело у оккупантов с беспилотниками. Ждем теперь в небе их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары?" - говорится в сообщении.

+49
Якщо Скабаєву надути як жабу через одне місце, то можна і її запускати
30.04.2022 18:35
+29
Картина маслом: соловьев дует в зад скабеевой, чтобы та взлетела.
30.04.2022 18:39
+27
вундервафля
30.04.2022 18:39
Якщо Скабаєву надути як жабу через одне місце, то можна і її запускати
30.04.2022 18:35
Картина маслом: соловьев дует в зад скабеевой, чтобы та взлетела.
30.04.2022 18:39
ЕТО ДУХОВНИЄ СКРЄПИ!
30.04.2022 18:46
Через соломину, як жабу?
30.04.2022 19:48
Так, а Симоняншу вдягнути бобром та змусити понтонні переправи будувати.
30.04.2022 19:06
Ідея супер! ********* треба зберегти до "дня побєдобєсія". Заставити проковтнути 10 бургерів з бризантної вибухівки, надути, заткнути з двох кінців пластицидом з детонатором і нехай баражіруєт над гробницею члєніна
30.04.2022 19:21
30.04.2022 22:12
У ********** "мест" як у собаки блох
30.04.2022 18:37
вундервафля
30.04.2022 18:39
Одесса опять прилеты !!!!!!
30.04.2022 18:40
А МЧС тепер як буде без цих засобів?
30.04.2022 18:40
МЧС на війну відправили. Навіть пожежі гасити нікому.

Безпілотники мабуть були в комплекті з пожежниками.
30.04.2022 18:44
Та вже кажуть, що скаржаться, що сибірські пожежі нікому гасити...все на війну працює...
30.04.2022 18:46
30.04.2022 18:42
я за ракеты....
30.04.2022 18:44
30.04.2022 18:46
Нахрена ******* оружие?
30.04.2022 18:52
Разве они будет просить?
30.04.2022 19:07
30.04.2022 18:51
Знищення рашистського ВПК "йде по плану".
30.04.2022 18:54
Це, мабудь, ті, що повинні були допомагати тушити Сибір. Ну і *** з нею...
30.04.2022 19:03
Я вчора писав що з такими темпами знищення у ***** БПЛА не вистачить. І ось получітє-распішітєсь.
30.04.2022 19:09
Воздушные шары с привязанными кацапами - должно быть феерическое зрелище. Они сами про это кое-что понаснимали

https://youtu.be/IRdtc4PEu_o?t=3204

https://youtu.be/IRdtc4PEu_o?t=3204
30.04.2022 19:15
На Аліекспресі ще замовлять
30.04.2022 19:15
Главное бутылка на месте
30.04.2022 19:16
🔴⚫ Интересный аппарат под названием *****-10. 🔴⚫
30.04.2022 19:32
Я це коментував раніше ...
ВКС---- ФСЬО)))))

Далі будуть "воздушные шары", "до последнего Ивана"

Взлітайте і подайте....земля вам "стікловатою"
30.04.2022 22:09
 
 