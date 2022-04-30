"Ждать воздушных шаров?": У оккупантов с беспилотниками совсем тяжело и они отправляют БПЛА МЧС России. ФОТОрепортаж

Украинские защитники сбили в Донецкой области вражеский беспилотник Орлан-10, принадлежащий МЧС России.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов "Орлан-10"".

На фото видно, что "птица" принадлежит МЧС российской федерации. Видно совсем тяжело у оккупантов с беспилотниками. Ждем теперь в небе их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары?" - говорится в сообщении.

