Пенсионерка из села Горенка на Киевщине пекла паски в печи своего разрушенного дома. ФОТО

Жительница села Горенка Киевской области пекла паски на Пасху под открытым небом, поскольку ее дом разрушили российские оккупанты.

Фотографии опубликовало ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Пенсионерка из села Горенка на Киевщине пекла паски в печи своего разрушенного дома 01
Пенсионерка из села Горенка на Киевщине пекла паски в печи своего разрушенного дома 02

Киевская область (4295)

Киевская область (4295)
Наша нація непереможна !
30.04.2022 22:02 Ответить
А відро картоплі на залишках ракети! Українці прекрасні люди
30.04.2022 22:05 Ответить
а мангал с оперения ракеты???
30.04.2022 22:06 Ответить
30.04.2022 22:05 Ответить
Дякую тобі,Боже,Що я не москаль! І дякуйте москалі, що я не Бог !
30.04.2022 22:07 Ответить
Москалями не народжуються. Народжуються люди, а москалі висираються.
30.04.2022 22:12 Ответить
Ця жіночка, скоріш за все, дитиною застала другу світову війну. І, напевно, ніколи не думала, що ще раз у своєму житті побачить, що фашисти повернуться, і принесуть з собою не менші руйнування.. Вірить, що у житті треба залишатися ЛЮДЬМИ і пече пасочки, навіть на розвалинах того, що найгірші на планеті виродки (бо вони навіть не тварини) залишили їй замість її рідного житла..
30.04.2022 22:21 Ответить
чому не вказано її ім"я... ну хоча б ім"я....
бабунічка, най Боженька дасть Вам сили і щоби Ви вже пережили найстрашніше...
30.04.2022 22:23 Ответить
"Боженька дасть Вам сили і щоби Ви вже пережили найстрашніше..."
Боженька вже дала їй сили і щоби вона пережила найстрашніше...
01.05.2022 00:30 Ответить
Как говорится: "Вийна вийною, а нам свое трэба робыты"
30.04.2022 22:25 Ответить
Гарна бабуся! Дай Бог їй здоров'я і ще багато років!
30.04.2022 22:28 Ответить
Якщо вірите у богів - пояснять чому він її не захистив (погано молилася?), чому відбувається геноцид, чому русня гвалтує дітей і їде додому? План? Не побачив? Йому пофіг?
01.05.2022 00:59 Ответить
Ти так і не зрозумів головного: бабуся не яєшню собі жарить, а пасочки пече. Вона на руїнах намагається створити атмосферу Свята! І це їй вдалось. Ми споглядаємо на ці руки, а відчуваємо її серце. Зі Святом нас усіх, Христот Воскрес!!!
30.04.2022 23:03 Ответить
Воiстину Воскрес! 🙏🙏🙏
01.05.2022 09:04 Ответить
до Діоген КДЛ = раша. Якби "приземленная... виживать", то зварила б шті з капустою і тарганами. А ця бабусенька, порівняно з вами, високодуховна сільська інтелігентка! Вона старенька, в розбитій орками хаті, під небом, але пече Великодні духовні паски! Ще й високі, ще й багато, щоб і іншим було Свято! Бо Україночка, бо кожен Українець каже їй "Дякую, дай, Боже вам здоров'я і многії щасливії літа!". Слава нашим захисникам від орків, нашим Героям ЗСУ! Смерть ворогам!
30.04.2022 23:24 Ответить
Угу, урапатриот, давай поменяйся с бабушкой жильём, прояви патриотизм.
Эта бабушка в разрушенном доме когда ночью 5 градусов всего. До жопы паски если замёрзнеш насмерть к утру.
Слава ВСУ. Но не таким как ты.
01.05.2022 00:54 Ответить
Скільки горя і розпачі принесла засрана засрашка кожному поколінню українців. І якщо хтось при мені ляпне щось про одиннарот - челюсть вилізе у того однонародця з іншого боку голови.
30.04.2022 22:55 Ответить
Це НАЩІ ЛЮДИ
30.04.2022 23:03 Ответить
В Киеве, в маркете на вчера-сегодня - куча невостребованных уж народом пасок, цены, конечно, сброшены почти в 2 раза. Ну и? Да отдайте же их на передовую, панове, там праздник каждый день - как пришиб очередного косого юртуху да с танком бтр.
30.04.2022 23:22 Ответить
Отжать бы с добром праведным все Пасочки, в маркетах ныне полностью невостребованные на Праздник! Отжать красиво - для мирного люду, который могучей стеною стоит горой, заслоняя собой узы вечные, славянские, воистину православные!
30.04.2022 23:27 Ответить
Бабуся,терпіння вам,все відстроїться!Головне,що ви живі залишилися після цієї орди.
30.04.2022 23:41 Ответить
Відчуваю футболки з "кораблем" будуть в тренді ціього літа) І не тільки в Україні)
01.05.2022 01:00 Ответить
Бабусі респект! 👏👍
01.05.2022 02:15 Ответить
Хто тепер бабусі відбудує?
01.05.2022 07:05 Ответить
Якби її ім'я сказали або хоч де вона проживає.
можна було підтримати її грошима та продуктами. А так, ну куди послати? На село бабусі?
01.05.2022 08:10 Ответить
 
 