Пенсионерка из села Горенка на Киевщине пекла паски в печи своего разрушенного дома. ФОТО
Жительница села Горенка Киевской области пекла паски на Пасху под открытым небом, поскольку ее дом разрушили российские оккупанты.
Фотографии опубликовало ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.
бабунічка, най Боженька дасть Вам сили і щоби Ви вже пережили найстрашніше...
Боженька вже дала їй сили і щоби вона пережила найстрашніше...
Эта бабушка в разрушенном доме когда ночью 5 градусов всего. До жопы паски если замёрзнеш насмерть к утру.
Слава ВСУ. Но не таким как ты.
можна було підтримати її грошима та продуктами. А так, ну куди послати? На село бабусі?