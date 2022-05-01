Около сотни пожилых людей 2 месяца жили в подвалах, - в освобожденной Кутузовке на Харьковщине рассказали о жизни в оккупации. ФОТОрепортаж

В поселке Кутузовка Харьковской области, которую 28 апреля украинская армия освободила от захватчиков, около сотни местных жителей два месяца жили в подвалах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Харьковской ОВА.

В сообщении отмечается: "Наши Вооруженные Силы Украины освободили Кутузовку, которая более двух месяцев была оккупирована россиянами. Сегодня совместно с защитниками Харькова доставили гуманитарную помощь местным жителям".

Разбитое и разграбленное. Оккупанты выгоняли мирных жителей из собственных домов. Около сотни людей, большинство которых пожилые люди, дети, два месяца жили в холодных подвалах. Без света, газа и припасов товаров.

Но не сломлены и выстояли! Сегодня со слезами встречали наших защитников.

Оказываем всю необходимую помощь, все желающие могут эвакуироваться в более безопасные места. Спасибо нашим защитникам за освобождение и защиту!"

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