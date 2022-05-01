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Около сотни пожилых людей 2 месяца жили в подвалах, - в освобожденной Кутузовке на Харьковщине рассказали о жизни в оккупации. ФОТОрепортаж

В поселке Кутузовка Харьковской области, которую 28 апреля украинская армия освободила от захватчиков, около сотни местных жителей два месяца жили в подвалах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Харьковской ОВА.

В сообщении отмечается: "Наши Вооруженные Силы Украины освободили Кутузовку, которая более двух месяцев была оккупирована россиянами. Сегодня совместно с защитниками Харькова доставили гуманитарную помощь местным жителям".

Разбитое и разграбленное. Оккупанты выгоняли мирных жителей из собственных домов. Около сотни людей, большинство которых пожилые люди, дети, два месяца жили в холодных подвалах. Без света, газа и припасов товаров.

Но не сломлены и выстояли! Сегодня со слезами встречали наших защитников.

Оказываем всю необходимую помощь, все желающие могут эвакуироваться в более безопасные места. Спасибо нашим защитникам за освобождение и защиту!"

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Около сотни пожилых людей 2 месяца жили в подвалах, - в освобожденной Кутузовке на Харьковщине рассказали о жизни в оккупации 01
Около сотни пожилых людей 2 месяца жили в подвалах, - в освобожденной Кутузовке на Харьковщине рассказали о жизни в оккупации 02
Около сотни пожилых людей 2 месяца жили в подвалах, - в освобожденной Кутузовке на Харьковщине рассказали о жизни в оккупации 03
Около сотни пожилых людей 2 месяца жили в подвалах, - в освобожденной Кутузовке на Харьковщине рассказали о жизни в оккупации 04

Автор: 

оккупация (10187) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+27
Знаю это село. Регулярно ездил через него к себе на дачу в Старый Салтов. Там ещё была большая животноводческая ферма с коровами, овцами и прочей живностью. Два магазина на трассе с молочными продуктами. И все свежее прямо с пылу, жару. От клиентов отбоя не было. Вот так люди жили не тужили , пока в один момент какие то руснявые ******** не решили их освободить.
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01.05.2022 00:43
+12
мою мать тоже угнали в Германию..и только в день похорон ее я узнал об этом...скрывала это......наверное боялась что бы советская власть не отправила куда подальше как врага народа..........
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01.05.2022 00:38
+9
Мама моя была угнанной в Германию... ...под Берлином все бомбежки пережила -- со всех сторон. Никто не хотел в Совок возвращаться. И Батя там же был в то же время. Таких ужасов никто из них не рассказывал...
Коммуняцкие темы, короче.
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01.05.2022 00:24
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Мама моя была угнанной в Германию... ...под Берлином все бомбежки пережила -- со всех сторон. Никто не хотел в Совок возвращаться. И Батя там же был в то же время. Таких ужасов никто из них не рассказывал...
Коммуняцкие темы, короче.
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01.05.2022 00:24 Ответить
мою мать тоже угнали в Германию..и только в день похорон ее я узнал об этом...скрывала это......наверное боялась что бы советская власть не отправила куда подальше как врага народа..........
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01.05.2022 00:38 Ответить
Поэтому и отказались 500 000 назад возвращаться.Так как угон никогда угоном не был.
В Архангельске с голодухи дохли,а в Германии" угнанные" сальцо и мясцо ели.
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01.05.2022 08:14 Ответить
запомни дефективный. Украина 1000 лет европейское государство, люди ментально-европейцы. не сравнивай архангельское угро-финно-тюркское быдло с европейцами. НИКТО априори не додумался бы "угонять" архангельскую, саратовскую, мацковскую ... мразь в Германию. зачем? что бы они срали мимо унитаза, потому что не знают, и жрали руками потому что не умеют вилкой? остарбайтеры это добровольные работники. ни белорусов, ни русишвайн в Германию не брали. А в архангельской херне, СЕГОДНЯ, в 21 веке, зимой стирают в проруби! мразь 24х7 бухает, вокруг деревни в лесах дичь, а быдло жрет собак. и это я на охоту ездил 15 лет назад. могу представить что там сегодня! кацапье - тупиковая ветвь, брак, который нужно просто сжечь в крематории.
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01.05.2022 10:20 Ответить
Знаю это село. Регулярно ездил через него к себе на дачу в Старый Салтов. Там ещё была большая животноводческая ферма с коровами, овцами и прочей живностью. Два магазина на трассе с молочными продуктами. И все свежее прямо с пылу, жару. От клиентов отбоя не было. Вот так люди жили не тужили , пока в один момент какие то руснявые ******** не решили их освободить.
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01.05.2022 00:43 Ответить
фото орка прожаренного видел на противотанковом еже...?
это сразу после окружной в сторону Кутузовки...!
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01.05.2022 00:50 Ответить
На фотке видел. Самому на велике проехаться желания нет. Прилететь может в любой момент. В квартиру на Светлой никак не попаду с окнами разобраться. Прошлую ночь херячили регулярно так , что окна дрожали.
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01.05.2022 07:49 Ответить
я в районе Салюта - слышно, но теперь намного глуше...\держитесь...\
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01.05.2022 07:55 Ответить
глуше - это великое счастье. Это значит - скоро освобождение!
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01.05.2022 21:23 Ответить
Звонил на дачу соседям ,р-он с. Скрипаи Змеевского р-на. Орки рядом с селом Стара Гнилиця , трупов цапов валяется несметное количество. Вонь жуткая. Ни кто их не собирает. Народ выселился . Идут бои. Топлива нет. Люди на всякий случай, закупают топливо ,для эвакуации ,любыми путями. Кабаны и собаки жируют.
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01.05.2022 09:32 Ответить
Дохлые кацапы пусть еще поваляются там.Если временно живые решатся пойти в атаку,то зрелище трупов соплеменников прибавит им оптимизма.
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01.05.2022 10:46 Ответить
 
 