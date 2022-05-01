Рашисты обстреляли ферму в Запорожской области, разрушены сооружения и погибли животные, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в Пологовском районе Запорожской области обстреляли ферму

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 30 апреля, вражеский авиаснаряд попал на территорию фермерского хозяйства в селе Воздвиженовка Пологовского района. На месте происшествия полицейские зафиксировали повреждения, вызванные обстрелом".

В результате взрыва разрушены сооружения и погибли домашние животные.

Информация о пострадавших гражданах уточняется", - говорится в сообщении.

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