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Рашисты обстреляли ферму в Запорожской области, разрушены сооружения и погибли животные, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в Пологовском районе Запорожской области обстреляли ферму

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 30 апреля, вражеский авиаснаряд попал на территорию фермерского хозяйства в селе Воздвиженовка Пологовского района. На месте происшествия полицейские зафиксировали повреждения, вызванные обстрелом".

В результате взрыва разрушены сооружения и погибли домашние животные.

Информация о пострадавших гражданах уточняется", - говорится в сообщении.

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Рашисты обстреляли ферму в Запорожской области, разрушены сооружения и погибли животные, - ОВА 01

Рашисты обстреляли ферму в Запорожской области, разрушены сооружения и погибли животные, - ОВА 02
Рашисты обстреляли ферму в Запорожской области, разрушены сооружения и погибли животные, - ОВА 03
Рашисты обстреляли ферму в Запорожской области, разрушены сооружения и погибли животные, - ОВА 04
Рашисты обстреляли ферму в Запорожской области, разрушены сооружения и погибли животные, - ОВА 05

Автор: 

обстрел (27652) Запорожская область (3168) фермер (187) скот (19)


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Топ комментарии
+10
Потвори, а не люди. Хай би їх побило Градом самих
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01.05.2022 00:22
+1
Не приписуйте благородство імперському покидьку Ільїну. Він такого не говорив. Цей фейк поширюється вже давно. А слова про кацапів - то правда.
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01.05.2022 00:35
+1
Стоимость одной ракеты превышает стоимость всех животных на ферме. Вопрос - зачем? Проще купить животных...
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01.05.2022 01:02
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Потвори, а не люди. Хай би їх побило Градом самих
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01.05.2022 00:22 Ответить
Не приписуйте благородство імперському покидьку Ільїну. Він такого не говорив. Цей фейк поширюється вже давно. А слова про кацапів - то правда.
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01.05.2022 00:35 Ответить
хотелось бы верить...
но не верю я этому каналу...(
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01.05.2022 00:55 Ответить
Так, перевірив інфу - по іншим каналам підтверджень ніт. Тому поки що видалив свій допис.
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01.05.2022 02:32 Ответить
Про Лукашівку )Чернігівщина) - ПРАВДА Чоловік написав що там живе Близько сотні корів на фермі ростріляли з автоматів
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01.05.2022 04:02 Ответить
Стоимость одной ракеты превышает стоимость всех животных на ферме. Вопрос - зачем? Проще купить животных...
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01.05.2022 01:02 Ответить
Животные воюют с животными. Твари.
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01.05.2022 02:22 Ответить
Плюс задние. Но ракета, ИМХО, все равно дороже. Возможно, целились в какой-то военный объект неподалеку (если такой есть). А скорее, что скотоферму тоже отнесли к "стратегическим", потому что молоко и мясо военным поставляла.
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01.05.2022 02:24 Ответить
личинки мы ведь пережили болезнь свё забудем
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01.05.2022 03:47 Ответить
Нелюди на планеті.
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01.05.2022 06:45 Ответить
 
 