Рашисты обстреляли ферму в Запорожской области, разрушены сооружения и погибли животные, - ОВА. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты в Пологовском районе Запорожской области обстреляли ферму
Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 30 апреля, вражеский авиаснаряд попал на территорию фермерского хозяйства в селе Воздвиженовка Пологовского района. На месте происшествия полицейские зафиксировали повреждения, вызванные обстрелом".
В результате взрыва разрушены сооружения и погибли домашние животные.
Информация о пострадавших гражданах уточняется", - говорится в сообщении.
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