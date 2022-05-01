РУС
В пяти районах Харькова расчистили улицы после завалов, - ОП. ФОТОрепортаж

В пяти районах Харькова расчистили улицы после ликвидации завалов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в Телеграме.

"В Харькове и поселке Великая Рогань проведены работы по локализации аварийных ситуаций на газопроводах. В поселке Рогань возобновлено электроснабжение у 100 потребителей", - отметил Тимошенко.

Также за минувшие сутки в домах 1550 жителей Дергачей подключили свет и возобновили водоснабжение почти в 700 домовладений.

Читайте: Интенсивность обстрелов Харькова снизилась. Это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты от оккупации, - Синегубов

В пяти районах Харькова расчистили улицы после завалов, - ОП 01

Кроме того, в Чугуеве активно продолжаются ремонтные работы: устранен порыв на сетях по улице Преображенской, ремонтируются котельные.


В пяти районах Харькова расчистили улицы после завалов, - ОП 02

Замруководителя ОП отметил, что в Харькове, не останавливаясь ни на день, работают коммунальные службы.

"За минувшие сутки закрыли 85 окон и контуров, выполнили ремонт 12 кровель жилых домов. В трех районах города отремонтировали поврежденные внутридомовые сети горячего водоснабжения. В пяти районах города расчистили улицы после ликвидации завалов. Во всех районах Харькова происходит санитарная очистка территории", – заявил Тимошенко.

Также смотрите: Ночью войска РФ обстреляли Немышлянский район Харькова, повреждена больница, горели квартиры в двух 9-этажках, - ГСЧС. ФОТОрепортаж


В пяти районах Харькова расчистили улицы после завалов, - ОП 03
В пяти районах Харькова расчистили улицы после завалов, - ОП 04
В пяти районах Харькова расчистили улицы после завалов, - ОП 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала российского вторжения в Украину в Донецкой области погибли 286 мирных жителей, число жертв в Мариуполе и Волновахе сейчас неизвестно, - Кириленко


В пяти районах Харькова расчистили улицы после завалов, - ОП 06
В пяти районах Харькова расчистили улицы после завалов, - ОП 07
В пяти районах Харькова расчистили улицы после завалов, - ОП 08

Харьков (7733) Тимошенко Кирилл (433) Офис Президента (1821)
Українці великі молодці. Незважаючи ні на що, відновлюємо своє життя так, як нам потрібно.
Дякую тобі Боже, що я не москаль
01.05.2022 07:54 Ответить
Судя по снимку, предыдущая Большая Стройка здесь проводилась ямочно-канавочным методом.
01.05.2022 07:56 Ответить
Вот так. Пока одни уничтожают и разрушают, другие восстанавливают . На удивление город чистый , мусор вывозят регулярно. Неделю назад был в Дрогобыче , и хочу сказать Харьков чище.
01.05.2022 08:02 Ответить
01.05.2022 14:47 Ответить
Хроника Харькова от Никиты Соловьёва. 30-е апреля.
....
По области основная новость это восстановление контроля еще над несколькими селами. Теперь на восточном направлении. Окончательно занята нашими военными Кутузовка, освобождены Верхняя Роганка, Слободское и Прелестное. То есть с востока от города тоже создан заметный пояс безопасности. Как я понимаю, это именно те места, откуда в последнее время обстреливалось ХТЗ и весь этот район. Получается, что вплотную в городу русские фашисты остаются только по направлению Циркуны-Тишки-Липцы. Ну и За Русской Лозовой еще больно близко от Харькова в Питомнике и Проходах они стоят.
▪️Пока статистики и обобщенных данных нет. Но уже однозначно видно, что уровень разрушений в этих освобожденных селах очень большой. Видны последствия безумного мародерства русских. И по описанию местных жителей, там тоже были массовые абсолютно бесчеловечные и никак не мотивированные военной необходимостью преступления. Детальнее писать не буду, такие вещи нельзя писать до полноценного документирования и официальных заявлений. Отдельно только скажу, что кроме преступления на месте, здесь тоже проводилась депортация в Россию. А это уже вещи, которые никак, ни при каких условиях нельзя списать на самодеятельность. Это преступление может проводиться только на государственном уровне.

Зацитував Соловйова https://t.me/Sharpreview/13511 Олег Шарп
01.05.2022 08:45 Ответить
 
 