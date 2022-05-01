В пяти районах Харькова расчистили улицы после завалов, - ОП. ФОТОрепортаж
В пяти районах Харькова расчистили улицы после ликвидации завалов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в Телеграме.
"В Харькове и поселке Великая Рогань проведены работы по локализации аварийных ситуаций на газопроводах. В поселке Рогань возобновлено электроснабжение у 100 потребителей", - отметил Тимошенко.
Также за минувшие сутки в домах 1550 жителей Дергачей подключили свет и возобновили водоснабжение почти в 700 домовладений.
Кроме того, в Чугуеве активно продолжаются ремонтные работы: устранен порыв на сетях по улице Преображенской, ремонтируются котельные.
Замруководителя ОП отметил, что в Харькове, не останавливаясь ни на день, работают коммунальные службы.
"За минувшие сутки закрыли 85 окон и контуров, выполнили ремонт 12 кровель жилых домов. В трех районах города отремонтировали поврежденные внутридомовые сети горячего водоснабжения. В пяти районах города расчистили улицы после ликвидации завалов. Во всех районах Харькова происходит санитарная очистка территории", – заявил Тимошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякую тобі Боже, що я не москаль
....
По области основная новость это восстановление контроля еще над несколькими селами. Теперь на восточном направлении. Окончательно занята нашими военными Кутузовка, освобождены Верхняя Роганка, Слободское и Прелестное. То есть с востока от города тоже создан заметный пояс безопасности. Как я понимаю, это именно те места, откуда в последнее время обстреливалось ХТЗ и весь этот район. Получается, что вплотную в городу русские фашисты остаются только по направлению Циркуны-Тишки-Липцы. Ну и За Русской Лозовой еще больно близко от Харькова в Питомнике и Проходах они стоят.
▪️Пока статистики и обобщенных данных нет. Но уже однозначно видно, что уровень разрушений в этих освобожденных селах очень большой. Видны последствия безумного мародерства русских. И по описанию местных жителей, там тоже были массовые абсолютно бесчеловечные и никак не мотивированные военной необходимостью преступления. Детальнее писать не буду, такие вещи нельзя писать до полноценного документирования и официальных заявлений. Отдельно только скажу, что кроме преступления на месте, здесь тоже проводилась депортация в Россию. А это уже вещи, которые никак, ни при каких условиях нельзя списать на самодеятельность. Это преступление может проводиться только на государственном уровне.
Зацитував Соловйова https://t.me/Sharpreview/13511 Олег Шарп