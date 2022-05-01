В пяти районах Харькова расчистили улицы после завалов, - ОП. ФОТОрепортаж

В пяти районах Харькова расчистили улицы после ликвидации завалов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в Телеграме.

"В Харькове и поселке Великая Рогань проведены работы по локализации аварийных ситуаций на газопроводах. В поселке Рогань возобновлено электроснабжение у 100 потребителей", - отметил Тимошенко.

Также за минувшие сутки в домах 1550 жителей Дергачей подключили свет и возобновили водоснабжение почти в 700 домовладений.

Замруководителя ОП отметил, что в Харькове, не останавливаясь ни на день, работают коммунальные службы.

"За минувшие сутки закрыли 85 окон и контуров, выполнили ремонт 12 кровель жилых домов. В трех районах города отремонтировали поврежденные внутридомовые сети горячего водоснабжения. В пяти районах города расчистили улицы после ликвидации завалов. Во всех районах Харькова происходит санитарная очистка территории", – заявил Тимошенко.

