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Войска РФ 19 раз обстреливали жилые кварталы Луганщины, Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово, идут интенсивные стрелковые бои, - ОВА. ФОТО

19 раз войска РФ открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганщины в последний день апреля.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"По шесть массированных артиллерийских обстрелов выдержали Северодонецк и Лисичанск, по три – Рубежное и Попаснянщина. Как следствие, еще 12 домов стали непригодными для жизни. Пять из них – многоэтажки в Северодонецке, еще два – в Рубежном. В этом городе также произошли. возгорание двух частных домов. В Камышевахе разрушено здание сельсовета, школу и многоквартирный дом. В Лисичанске перебит газопровод", – сообщил Гайдай 1 мая утром.

Пока известно об одном погибшем мужчине, который получил несовместимые с жизнью ранения в ночь с 29 на 30 апреля в Новодружеске.

Гайдай также проинформировал о текущей ситуации на фронте Луганщины: "После оккупации Новотошковского россияне сосредоточили усилия на штурме Орехового. Идут очень интенсивные стрелковые бои – улица за улицей. Также врагом был организован штурм Золотого-4 – хутора Вольного.Штурмовые группы выходили под прикрытием артиллерии и танков, но были отброшены. Предпринимались попытки обстрела с самолетов Екатериновки и Нижнего. Кстати, Золотое-3 сейчас разрушено россиянами уже на 70%".

Также читайте: Оккупанты в Луганской области готовятся нанести массированный удар 9 мая, - Гайдай

Войска РФ 19 раз обстреливали жилые кварталы Луганщины, Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово, идут интенсивные стрелковые бои, - ОВА 01
Войска РФ 19 раз обстреливали жилые кварталы Луганщины, Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово, идут интенсивные стрелковые бои, - ОВА 02
Войска РФ 19 раз обстреливали жилые кварталы Луганщины, Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово, идут интенсивные стрелковые бои, - ОВА 03
Войска РФ 19 раз обстреливали жилые кварталы Луганщины, Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово, идут интенсивные стрелковые бои, - ОВА 04
Войска РФ 19 раз обстреливали жилые кварталы Луганщины, Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово, идут интенсивные стрелковые бои, - ОВА 05

Как сообщают в Генеральном штабе ВСУ, на Попаснянском направлении оккупанты продолжают проводить штурмовые действия в направлении Новотошковское – Орехово. Осуществляют блокировку наших сил и средств в определенных районах, чтобы не допустить маневра.

На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей (два топливозаправщика включительно).

Подразделения ПВО сбили два самолета Су-25 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Автор: 

армия РФ (19562) обстрел (27652) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6506)


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Бідне те Золоте.
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01.05.2022 08:42 Ответить
Господи, благаю, бережи і допомагай нашим захисникам
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01.05.2022 08:45 Ответить
Що значить " відсутність маневру"? Чи є зв' язок з нашими, чи йде допомога?
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01.05.2022 08:49 Ответить
Це часом не там, "бубочка" відводив війська і розміновував підступи до міст, під схвальні вигуки місцевої вати?!
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01.05.2022 08:59 Ответить
Там, і в інших містах, де було потрібно кацапам, воно і дєрмак відвели наші війська, покращивши можливості армії ворога. А їм то що, вони в бункері, у військовій формі, слєгонца неголені, як ніби тільки з окопів, потримавшись за голену ніжку асистенки телебачення "єдиного каналу Бені" від бувшого "112-медведчуковського" розповідають про свої геройства, бідненькі,недоївши устріци і не запивши пармезан дорогезним винцом. Барани 73% вимагають побільше сюжетів і "геройства" дєрмаків, подоляків, мамамій і їх не цікавить, чому Миколаїв, Запоріжжя, Дніпропетровську область обстрілюють "градами" і "смерчами", хто дозволив ворогу за 2 години заїхати по гарних дорогах і без єдиного пострілу в Каховку, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Херсон... На папєредніків спихнути не влається, бо вже три роки при владі і замінили всіх на своїх навіть до останньої технічки (свої в них і "риги", яких вони залишили на півдні і сході, то ж не ЄС). І голоне, здавши наші території продовжують брехати і ховатися в затишних бункерах, а відвойовувати здані ворогу території йдуть прості пацани із села, прості місцяни і ні одної вгодованої морди "95 кварталу" і різних структур "беня-медведчук".
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01.05.2022 09:22 Ответить
як читаю - "Золотте"..одразу закипає злість...на пафосний хвалькуватий брєд від рпеЗЕ і відвід наших військ з облаштованих позицій ( і занаття згодом тих частково розібраних позицій орками)...
от меня це як одна з помилок яка тепер вилазить нам боком... тобто кровію і життями наших захисників
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01.05.2022 09:52 Ответить
Гайдай уже постит фотки сепаров. Последние две фотки обрезанные без машин с z-свастикой.
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01.05.2022 10:52 Ответить
 
 