Войска РФ 19 раз обстреливали жилые кварталы Луганщины, Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово, идут интенсивные стрелковые бои, - ОВА. ФОТО
19 раз войска РФ открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганщины в последний день апреля.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"По шесть массированных артиллерийских обстрелов выдержали Северодонецк и Лисичанск, по три – Рубежное и Попаснянщина. Как следствие, еще 12 домов стали непригодными для жизни. Пять из них – многоэтажки в Северодонецке, еще два – в Рубежном. В этом городе также произошли. возгорание двух частных домов. В Камышевахе разрушено здание сельсовета, школу и многоквартирный дом. В Лисичанске перебит газопровод", – сообщил Гайдай 1 мая утром.
Пока известно об одном погибшем мужчине, который получил несовместимые с жизнью ранения в ночь с 29 на 30 апреля в Новодружеске.
Гайдай также проинформировал о текущей ситуации на фронте Луганщины: "После оккупации Новотошковского россияне сосредоточили усилия на штурме Орехового. Идут очень интенсивные стрелковые бои – улица за улицей. Также врагом был организован штурм Золотого-4 – хутора Вольного.Штурмовые группы выходили под прикрытием артиллерии и танков, но были отброшены. Предпринимались попытки обстрела с самолетов Екатериновки и Нижнего. Кстати, Золотое-3 сейчас разрушено россиянами уже на 70%".
Как сообщают в Генеральном штабе ВСУ, на Попаснянском направлении оккупанты продолжают проводить штурмовые действия в направлении Новотошковское – Орехово. Осуществляют блокировку наших сил и средств в определенных районах, чтобы не допустить маневра.
На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей (два топливозаправщика включительно).
Подразделения ПВО сбили два самолета Су-25 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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от меня це як одна з помилок яка тепер вилазить нам боком... тобто кровію і життями наших захисників