В боях с российскими оккупантами на востоке погиб "киборг"-десантник 95-й бригады Руслан Боровик. ФОТО

В боях с российскими оккупантами на востоке Украины погиб Руслан Боровик – боец ДШВ, "киборг", который в 2014-2015 годах прошел ад Донецкого аэропорта, известный и как военный, и как фотограф.

О смерти побратима пишут друзья и коллеги на его странице в фейсбуке в ночь с 30 апреля на 1 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новостную.

"Месяц назад получил контузию, но не покинул свое отделение и продолжал жечь технику российских оккупантов. Руслан Боровик – человек с большой буквы. Уравновешенность, порядочность и в любую минуту готовность прийти на помощь", – рассказывает журналист Ярослав Бондаренко.

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"Как так, не верится. Еще одна болезненная потеря... Сколько интересных дискуссий, иногда и споров по теме фотографии с тобой.

Война забирает лучших… Руслан Боровик – патриот Украины! Миротворческие миссии, киборг, боец 95-й десантно-штурмовой бригады", – пишет коллега Владимир Зинченко.

Руслан Боровик, позывной Багдад, в свое время служил на контракте в ВСУ, дважды участвовал в миссиях в Ираке (2004–2005 гг.). После увольнения с военной службы 12 лет работал в банке инкассатором. В 2014 году мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, служил в 90-м батальоне на базе 95-й отдельной аэромобильной бригады (ныне ДШУ) в должности гранатометчика. Зашел в ДАП – новый терминал – 30 ноября 2014 года. Был ранен в ногу.

Даже во время тяжелых сражений находил возможности фотографировать события. В 2015 году вышел альбом "ДАП" с фотографиями ветерана. Выставка его работ проходила в Верховной Раде. В июне 2020-го фото Боровика были представлены на фотовыставке "Героическая оборона Донецкого аэропорта (2014-2015)" в "Укринформе".

После демобилизации Руслан работал в Киевском городском центре помощи ветеранам АТО при КГГА, активно занимался спортом, бегал марафон, участвовал в Маршах защитников.

У Боровика остались жена и две малые дочери. Меньшую – Анечку – запомнили, когда она на Марше защитников в 2020 году танцевала перед колонной ветеранов-десантников, которую возглавлял отец.