В течение апреля обезврежено 2664 взрывоопасные предмета в Киевской и Черниговской областях. ФОТОрепортаж

Инженерно-саперные подразделения Госспецтрансслужбы Минобороны Украины в течение апреля обнаружили и обезвредили в деоккупированных районах Киевской и Черниговской областей 2664 взрывоопасных предмета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в фейсбуке.

"За прошлый месяц в Киевской и Черниговской областях инженерно-саперными подразделениями обследовано 486 километров железнодорожных путей, в том числе на объектах ГП "НАЭК "Энергоатом" Чернобыльской зоны отчуждения, железнодорожных участках станций Святошин – Пески, Бровары – Нежин – Чернигов, Киевского метрополитена; 203 гектара близлежащих территорий. Выявлены и обезврежены 2664 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.

В течение апреля обезврежено 2664 взрывоопасные предмета в Киевской и Черниговской областях 01

В Генштабе добавляют, что накануне группой саперов было обследовано место, предназначенное для строительства временного моста через реку в Вышгородском районе Киевской области.


В течение апреля обезврежено 2664 взрывоопасные предмета в Киевской и Черниговской областях 02

"Водолазы-саперы проверили берега и дно реки на предмет взрывоопасных предметов. По результатам работы – мин нет. Теперь путевое подразделение может смело приступать к строительству временной переправы", - отметили в ведомстве.

В течение апреля обезврежено 2664 взрывоопасные предмета в Киевской и Черниговской областях 03

В течение апреля обезврежено 2664 взрывоопасные предмета в Киевской и Черниговской областях 04

В течение апреля обезврежено 2664 взрывоопасные предмета в Киевской и Черниговской областях 05

Зробіть Україну ще чарівнішою, ******** і безпечною. Зробіть її для людей,людей,які ідуть через пекло і не здаються. Тримайтесь і бережіть себе
