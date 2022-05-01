В течение апреля обезврежено 2664 взрывоопасные предмета в Киевской и Черниговской областях. ФОТОрепортаж
Инженерно-саперные подразделения Госспецтрансслужбы Минобороны Украины в течение апреля обнаружили и обезвредили в деоккупированных районах Киевской и Черниговской областей 2664 взрывоопасных предмета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в фейсбуке.
"За прошлый месяц в Киевской и Черниговской областях инженерно-саперными подразделениями обследовано 486 километров железнодорожных путей, в том числе на объектах ГП "НАЭК "Энергоатом" Чернобыльской зоны отчуждения, железнодорожных участках станций Святошин – Пески, Бровары – Нежин – Чернигов, Киевского метрополитена; 203 гектара близлежащих территорий. Выявлены и обезврежены 2664 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.
В Генштабе добавляют, что накануне группой саперов было обследовано место, предназначенное для строительства временного моста через реку в Вышгородском районе Киевской области.
"Водолазы-саперы проверили берега и дно реки на предмет взрывоопасных предметов. По результатам работы – мин нет. Теперь путевое подразделение может смело приступать к строительству временной переправы", - отметили в ведомстве.
