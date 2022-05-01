Организаторы незаконной переправки через границу военнообязанных разоблачены на Закарпатье. ФОТО

На Закарпатье разоблачили организаторов незаконной переправки через границу военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, двоих закарпатцев поймали с поличным, когда те уже подвезли своего "клиента" к границе. Переправщики за 4 тысячи долларов незаконно переправляли в Румынию нашего земляка.

"В настоящее время в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственные действия. Изучается причастность задержанных к организации других незаконных поездок из Украины военнообязанных мужчин", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.