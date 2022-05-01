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Организаторы незаконной переправки через границу военнообязанных разоблачены на Закарпатье. ФОТО

На Закарпатье разоблачили организаторов незаконной переправки через границу военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, двоих закарпатцев поймали с поличным, когда те уже подвезли своего "клиента" к границе. Переправщики за 4 тысячи долларов незаконно переправляли в Румынию нашего земляка.

"В настоящее время в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственные действия. Изучается причастность задержанных к организации других незаконных поездок из Украины военнообязанных мужчин", - говорится в сообщении.

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Организаторы незаконной переправки через границу военнообязанных разоблачены на Закарпатье 01

Также отмечается, что фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Автор: 

граница (5297) нелегалы (453) мужчины (132) Закарпатская область (2603)


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Топ комментарии
+6
Эх, вот где надо организовать призывной мобильный пункт.
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01.05.2022 13:05
+6
Насильно все одно нічого доброго не буде.В нас же є мотивовані,навіщо цю фігню робити? Та й президент і всі в оп не служили.Все одно потрібно буде пускати.бо грошей немає,а найбільшу частку в бюджет приносили заробітчани.не металурги і іт,а саме заробітчани.
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01.05.2022 13:20
+5
До 7 лет. То есть отдав судье половину выручки, получишь 3 года, а через год выйдешь по УДО. Вот так и живём. А у судей миллиарды наличными, дворцы, дорогие машины и яхты, записанные на прабабушек.
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01.05.2022 13:09
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Эх, вот где надо организовать призывной мобильный пункт.
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01.05.2022 13:05 Ответить
Зачем? Ловить потом по тылам этих утырков, но они уже с оружием будут?.я бы проще сделал- определил бы официальную сумму денег- заплатил, иди гуляй..при этом лишаешся права занимать ЛЮБЫЕ госдолжности и прва голосовать..типа, поражение в правах
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01.05.2022 14:29 Ответить
ти не правий.
ці люди будуть стріляти по наших.
вони робитимуть все щоб не воювати.
я щось не прочитав слів,
дерзрада, що до прикордонників
дерертирство і праця на ворога, що до організаторів та "біженців"
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01.05.2022 14:48 Ответить
шо за бред?!
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01.05.2022 15:22 Ответить
Утырки.
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01.05.2022 13:07 Ответить
До 7 лет. То есть отдав судье половину выручки, получишь 3 года, а через год выйдешь по УДО. Вот так и живём. А у судей миллиарды наличными, дворцы, дорогие машины и яхты, записанные на прабабушек.
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01.05.2022 13:09 Ответить
то де ти так живеш,у Польщі? Чи на параші на новій троляцькій фабриці гавноколотиш?
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01.05.2022 15:38 Ответить
250 дол. И едь
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01.05.2022 13:11 Ответить
Насильно все одно нічого доброго не буде.В нас же є мотивовані,навіщо цю фігню робити? Та й президент і всі в оп не служили.Все одно потрібно буде пускати.бо грошей немає,а найбільшу частку в бюджет приносили заробітчани.не металурги і іт,а саме заробітчани.
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01.05.2022 13:20 Ответить
Заробітчани патріоти вже давно повернулись в Україну..не чекаючи..
А хто за кордоном так і працюють,тільки без заїзду до України
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01.05.2022 14:05 Ответить
Так є різні заробітчани.Хтось мав знову їхати.
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01.05.2022 16:45 Ответить
не можу зрозуміти чого офіційно не ввести податок для таких людей? Невже 4к USD були б зайві для бюджетуУкраїни?
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01.05.2022 15:24 Ответить
Ось за що Колю-Котлету пістолетом нагородили! А ми і не знали як до такої честі достатися.
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01.05.2022 17:00 Ответить
Одного чорновоза пристрельте, більше через кордон нікого проводити не будуть. А то в долі і прикордонники і безпека.
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01.05.2022 17:12 Ответить
 
 