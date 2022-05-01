Организаторы незаконной переправки через границу военнообязанных разоблачены на Закарпатье. ФОТО
На Закарпатье разоблачили организаторов незаконной переправки через границу военнообязанных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, двоих закарпатцев поймали с поличным, когда те уже подвезли своего "клиента" к границе. Переправщики за 4 тысячи долларов незаконно переправляли в Румынию нашего земляка.
"В настоящее время в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственные действия. Изучается причастность задержанных к организации других незаконных поездок из Украины военнообязанных мужчин", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Топ комментарии
+6 Сергей Гусаченко #512260
показать весь комментарий01.05.2022 13:05 Ссылка
+6 PREDATOR PREDATOR
показать весь комментарий01.05.2022 13:20 Ссылка
+5 Aleks Schneider #511482
показать весь комментарий01.05.2022 13:09 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ці люди будуть стріляти по наших.
вони робитимуть все щоб не воювати.
я щось не прочитав слів,
дерзрада, що до прикордонників
дерертирство і праця на ворога, що до організаторів та "біженців"
А хто за кордоном так і працюють,тільки без заїзду до України