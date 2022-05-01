На Донетчине за сутки задокументировано 14 российских обстрелов: среди пострадавших 4 детей , - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Оккупанты убили четырех мирных жителей. Еще 10 человек были ранены, среди них дети 5, 6, 7 и 14 лет. Россияне обстреляли девять населенных пунктов. Вследствие ударов разрушения получили по меньшей мере 24 гражданских объекта – жилые дома, детский сад, дом культуры, комбикормовый завод.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Донецкой области.
За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Доброполье, Очеретино, Дробышево, Новоселка, Диброво, Пески. Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.
Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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На борту Мі-8 перебували 15 осіб
У Забайкальському краї Росії 1 травня впав вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 15 пожежників. Як пишуть росЗМІ, підтверджено - одна людина загинула, п'ятеро важко поранені.
За попередньою інформацією, на борту були рятувальники з Благовіщенська, які прибули гасити лісові пожежі. Відомо, що загиблий - 46-річний пожежник-десантник ))) Аркадій Лакушин.
Пілот не постраждав. При посадці у місті Могочі у вертольота почалися технічні проблеми. Люди почали вистрибувати на ходу, що врятувало їх від загибелі, але серьозно нашкодило здоров"ю (переламані кінцівки і відбиті внутнощі)