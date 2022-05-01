На Донетчине за сутки задокументировано 14 российских обстрелов: среди пострадавших 4 детей , - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты убили четырех мирных жителей. Еще 10 человек были ранены, среди них дети 5, 6, 7 и 14 лет. Россияне обстреляли девять населенных пунктов. Вследствие ударов разрушения получили по меньшей мере 24 гражданских объекта – жилые дома, детский сад, дом культуры, комбикормовый завод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Донецкой области.

За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Доброполье, Очеретино, Дробышево, Новоселка, Диброво, Пески. Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

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Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.