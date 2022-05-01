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На Донетчине за сутки задокументировано 14 российских обстрелов: среди пострадавших 4 детей , - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты убили четырех мирных жителей. Еще 10 человек были ранены, среди них дети 5, 6, 7 и 14 лет. Россияне обстреляли девять населенных пунктов. Вследствие ударов разрушения получили по меньшей мере 24 гражданских объекта – жилые дома, детский сад, дом культуры, комбикормовый завод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Донецкой области.

За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Доброполье, Очеретино, Дробышево, Новоселка, Диброво, Пески. Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

На Донетчине за сутки задокументировано 14 российских обстрелов: среди пострадавших 4 детей , - Нацполиция 01

На Донетчине за сутки задокументировано 14 российских обстрелов: среди пострадавших 4 детей , - Нацполиция 02

Читайте также: С начала российского вторжения в Украину в Донецкой области погибли 286 мирных жителей, число жертв в Мариуполе и Волновахе сейчас неизвестно, - Кириленко


На Донетчине за сутки задокументировано 14 российских обстрелов: среди пострадавших 4 детей , - Нацполиция 03
На Донетчине за сутки задокументировано 14 российских обстрелов: среди пострадавших 4 детей , - Нацполиция 04
На Донетчине за сутки задокументировано 14 российских обстрелов: среди пострадавших 4 детей , - Нацполиция 05

Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

обстрел (27652) Нацполиция (16546) Донецкая область (9910)


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На Забайкаллі гепнувся вертоліт (один загиблий і п"ятеро важко побитих об землю)



На борту Мі-8 перебували 15 осіб

У Забайкальському краї Росії 1 травня впав вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 15 пожежників. Як пишуть росЗМІ, підтверджено - одна людина загинула, п'ятеро важко поранені.

За попередньою інформацією, на борту були рятувальники з Благовіщенська, які прибули гасити лісові пожежі. Відомо, що загиблий - 46-річний пожежник-десантник ))) Аркадій Лакушин.
Пілот не постраждав. При посадці у місті Могочі у вертольота почалися технічні проблеми. Люди почали вистрибувати на ходу, що врятувало їх від загибелі, але серьозно нашкодило здоров"ю (переламані кінцівки і відбиті внутнощі)
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01.05.2022 13:13 Ответить
погано... погано що всі 5 кацапів не подохло на місці
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01.05.2022 13:20 Ответить
а може...того...вже? Дивлячись як довго битися об землю...
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01.05.2022 13:40 Ответить
 
 