Украина защитит свою свободу, наш народ победит российских захватчиков, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Защитники Украины воюют за возможность свободно жить в собственном доме.
Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Украина защитит свою свободу в этой войне. Украинский народ победит российских захватчиков, пришедших, чтобы уничтожить жизнь в нашей стране", - отметил глава государства.
"Каждый, кто защищает украинское государство, воюет за возможность свободно жить в собственном доме. За свободу и безопасность для своих детей, за теплое спокойствие для своих родителей", - добавляет он.
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+16 Анатолий К #427424
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+7 Ivan Pidbujpata
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+6 Bogdan Serdiuk #516879
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Обов'язково, але без тебе і твоїх посіпак.
Надеюсь ты чувствуешь, Володя зе, что придется ответить за все.