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Новости Фото Война
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Украина защитит свою свободу, наш народ победит российских захватчиков, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Защитники Украины воюют за возможность свободно жить в собственном доме.

Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Украина защитит свою свободу в этой войне. Украинский народ победит  российских захватчиков, пришедших, чтобы уничтожить жизнь в нашей стране", - отметил глава государства.

"Каждый, кто защищает украинское государство, воюет за возможность свободно жить в собственном доме. За свободу и безопасность для своих детей, за теплое спокойствие для своих родителей", - добавляет он.

Украина защитит свою свободу, наш народ победит российских захватчиков, - Зеленский 01
Украина защитит свою свободу, наш народ победит российских захватчиков, - Зеленский 02
Украина защитит свою свободу, наш народ победит российских захватчиков, - Зеленский 03
Украина защитит свою свободу, наш народ победит российских захватчиков, - Зеленский 04
Украина защитит свою свободу, наш народ победит российских захватчиков, - Зеленский 05
Украина защитит свою свободу, наш народ победит российских захватчиков, - Зеленский 06
Украина защитит свою свободу, наш народ победит российских захватчиков, - Зеленский 07
Украина защитит свою свободу, наш народ победит российских захватчиков, - Зеленский 08
Украина защитит свою свободу, наш народ победит российских захватчиков, - Зеленский 09
Украина защитит свою свободу, наш народ победит российских захватчиков, - Зеленский 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль уничтожает в мясорубке войны коренные народы РФ: доля их представителей среди ликвидированных оккупантов непропорциональна высока, - лидер национального движения народа эрзя Боляень

армия РФ (19562) Зеленский Владимир (20734) победа (591) ВСУ (6666)


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Топ комментарии
+16
Так, Збройні Сили України разом з народом захистять свою незалежність, свою землю с вою свободу. По всій Україні запанує велич і слава нашої Армію, Віра і Мова. Виходить, що "барига" був прав, а з нього сміялися і вдовбували в голови "какая разница", "мир" "жвачка" і т.п.
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01.05.2022 14:35
+7
поки захід роздуплився і почав нам помагати із важкою зброєю пройшло півтори місяці війни. весь цей час орків стримувала армія яку розікрав барига після того як її небуло.
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01.05.2022 14:42
+6
Поц обдовбаний,забезпеч армію усім необхідним,артист блд розмовного жанру
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01.05.2022 15:10
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Так, Збройні Сили України разом з народом захистять свою незалежність, свою землю с вою свободу. По всій Україні запанує велич і слава нашої Армію, Віра і Мова. Виходить, що "барига" був прав, а з нього сміялися і вдовбували в голови "какая разница", "мир" "жвачка" і т.п.
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01.05.2022 14:35 Ответить
поки захід роздуплився і почав нам помагати із важкою зброєю пройшло півтори місяці війни. весь цей час орків стримувала армія яку розікрав барига після того як її небуло.
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01.05.2022 14:42 Ответить
Почем за высер, рашотроллик?
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01.05.2022 16:28 Ответить
Не повтопяйся, идиот. Или двойная оплата?
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01.05.2022 16:09 Ответить
То що вже не буде з москалями підписання мирних угод?
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01.05.2022 14:45 Ответить
крім російських загарбників Україні треба ще перемогти українське бидло в керівництві державою, яке продає під час війни афєрісту каломойському газ по заниженим цінам, назначає афєріста вітренка повторно керівником нафтогазу, назначає недоумка і гоміка люсю радником президента, назначає випадкову людину агрохламідію керівником переговорної групи з рифи від України, назначає дєрьмака, батько якого служив в розвідці рифи керівником опи, бидло яке десятиліттями сидить у владі і нічого для держави не робе, а тільки краде.
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01.05.2022 14:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gA1CgshoX_4
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01.05.2022 14:49 Ответить
Поц обдовбаний,забезпеч армію усім необхідним,артист блд розмовного жанру
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01.05.2022 15:10 Ответить
Україна захистить свою свободу в цій війні. Український народ переможе російських загарбників, які прийшли, щоб знищити життя в нашій країні Джерело:

Обов'язково, але без тебе і твоїх посіпак.
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01.05.2022 16:14 Ответить
Серьезно? А как же -"Надо просто перестать стрелять", "отвести войска", " посмотреть в глаза путину" , строить дороги для росиянских танков, урезать оборотный бюджет, закрыть ракетные программы, не вооружать армию и пр, и при этом верещать, что весь мир виноват и должен тебе.
Надеюсь ты чувствуешь, Володя зе, что придется ответить за все.
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01.05.2022 16:21 Ответить
Людмила, оно не может чувствовать. Оно читает то, что ему написано кремлевским агентом Дерьмаком. Зеленая кукла, не более.
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01.05.2022 16:31 Ответить
Именно благодаря позиции этого Володи зе, Запад поверил в Украину и начал поставки настоящей помощи, включая денежную! Победителей не судят!
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01.05.2022 16:33 Ответить
Судять, ще й як судять, Кримінальний кодекс України війна не відмінила, як би шобла на банковій не фантазувала. Будет им и белка, будет и свисток!
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01.05.2022 18:31 Ответить
ты больной на голову бот твой - защищаешь кремль
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01.05.2022 23:29 Ответить
Если бы ты и твои придворные не мешались бы под ногами, то уже бы давно освободили.
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01.05.2022 16:44 Ответить
В таком случае надо воевать до победного конца, пока ********* поджав хвост не свалит из Украины. А не талдычить про "мирное соглашение" и "компромиссы", стараясь еще раз заглянуть в глаза путлеру.
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01.05.2022 19:01 Ответить
'украина нам нужна,как торпеда в войне с Россией,судьба граждан этой страны никого не волнует' (зачинатель всех войн и госпереворотов,в т ч майданов,дж. Соррос). Каждый житель этой страны уже должен несколько тысяч долларов всяким мвф,сша и т п. Радуйтесь,олени,вас снова и снова накачивают оружием,а вы умираете за зеленских,коломойских и т п.,которые довели вас и всю страну до ручки,до буквальной нищеты.
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03.05.2022 07:32 Ответить
 
 