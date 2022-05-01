Украина защитит свою свободу, наш народ победит российских захватчиков, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Защитники Украины воюют за возможность свободно жить в собственном доме.

Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Украина защитит свою свободу в этой войне. Украинский народ победит российских захватчиков, пришедших, чтобы уничтожить жизнь в нашей стране", - отметил глава государства.

"Каждый, кто защищает украинское государство, воюет за возможность свободно жить в собственном доме. За свободу и безопасность для своих детей, за теплое спокойствие для своих родителей", - добавляет он.





















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