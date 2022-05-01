Волонтеры благотворительного фонда "КОЛО" и "Дівчата Нечипорука" просят украинцев о помощи в приобретении расходников для аппаратов VAC терапии раненых. ФОТОрепортаж

Дівчата Нечипорука (спецура медицинская) и Благотворительный фонд "КОЛО" собирают средства для закупки расходников для аппаратов VAC терапии. Стоимость ближайшей партии 36000 евро, из них 17200 уже собрали.

Об этом говорится в сообщении на странице Владимира Нечипорука в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Дівчата Нечипорука (спецура медицинская) и Благотворительный фонд "КОЛО" начинаем очередной проект. Закупка расходников для аппаратов VAC терапии. Аппараты ИВЛ, мониторы пациента, кардиографы и шприцевые насосы, хирургическое и фармакологическое ассорти уже служат в госпиталях Киева, Харькова, Николаева. 32 аппарата VAC терпаии. И сегодня сверхактуально закупить очередные расходники к ним. Чтобы драгоценные приборы не превратились в интерьерные мелочи, но и дальше ускоряли в разы скорость заживления ран. Стоимость ближайшей партии 36 000 евро. 17 200 уже собрали. Присоединяйтесь", - призвали волонтеры.

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