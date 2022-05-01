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Волонтеры благотворительного фонда "КОЛО" и "Дівчата Нечипорука" просят украинцев о помощи в приобретении расходников для аппаратов VAC терапии раненых. ФОТОрепортаж

Дівчата Нечипорука (спецура медицинская) и Благотворительный фонд "КОЛО" собирают средства для закупки расходников для аппаратов VAC терапии. Стоимость ближайшей партии 36000 евро, из них 17200 уже собрали.

Об этом говорится в сообщении на странице Владимира Нечипорука в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Дівчата Нечипорука (спецура медицинская) и Благотворительный фонд "КОЛО" начинаем очередной проект. Закупка расходников для аппаратов VAC терапии. Аппараты ИВЛ, мониторы пациента, кардиографы и шприцевые насосы, хирургическое и фармакологическое ассорти уже служат в госпиталях Киева, Харькова, Николаева. 32 аппарата VAC терпаии. И сегодня сверхактуально закупить очередные расходники к ним. Чтобы драгоценные приборы не превратились в интерьерные мелочи, но и дальше ускоряли в разы скорость заживления ран. Стоимость ближайшей партии 36 000 евро. 17 200 уже  собрали. Присоединяйтесь", - призвали волонтеры.

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Карта Владимира Нечипорука:

5168 7456 1036 9982

PayPal: [email protected]

Волонтеры благотворительного фонда КОЛО и Дівчата Нечипорука просят украинцев о помощи в приобретении расходников для аппаратов VAC терапии раненых 01
Волонтеры благотворительного фонда КОЛО и Дівчата Нечипорука просят украинцев о помощи в приобретении расходников для аппаратов VAC терапии раненых 02
Волонтеры благотворительного фонда КОЛО и Дівчата Нечипорука просят украинцев о помощи в приобретении расходников для аппаратов VAC терапии раненых 03

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благотворительность (615) медицина (2525) ранение (3394) волонтеры (2640)


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А " плохие " мобильные госпитали с Германии уже назад отправили?
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01.05.2022 14:47 Ответить
Отправил 50
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01.05.2022 16:13 Ответить
Перерахував і тепер тільки подумав, а який у вас банк?
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01.05.2022 16:31 Ответить
 
 