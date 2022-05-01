Волонтер Юсупова просит помочь со средствами для приобретения дрона с дисплеем для десантного разведбатальона. ФОТО

Волонтер Наталия Юсупова собирает средства для приобретения дрона с дисплеем для десантного разведбатальона.

Об этом она сообщила на своей странице в фэйсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Срочно!! Люди, война не закончилась, на Донбассе, в Мариуполе, в направлении Николаева, Харькова, Изюма идут ожесточенные бои. Очень прошу помочь десантному раведбатальону. Я никак не могу собрать деньги на этот очень нужный на фронте дрон с дисплеем. Мне нужно выкупить его в понедельник и сразу отправить разведчикам туда, где идут бои. У нас каждый день много погибших и раненых. Прошу поддержать и присоединиться к помощи Autel EVO II pro rugged bundle V2

Все вместе 130 тыс. грн", - обратилась Юсупова к украинцам.

4441111447002464 Монобанк

IBAN UA333220010000026206304456676

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

5437590090303159 Райффайзен Банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод из-за рубежа Paypal

[email protected].