РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6764 посетителя онлайн
Новости Фото Волонтеры для армии
7 137 20

Волонтер Юсупова просит помочь со средствами для приобретения дрона с дисплеем для десантного разведбатальона. ФОТО

Волонтер Наталия Юсупова собирает средства для приобретения дрона с дисплеем для десантного разведбатальона.

Об этом она сообщила на своей странице в фэйсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Срочно!! Люди, война не закончилась, на Донбассе, в Мариуполе, в направлении Николаева, Харькова, Изюма идут ожесточенные бои. Очень прошу помочь десантному раведбатальону. Я никак не могу собрать деньги на этот очень нужный на фронте дрон с дисплеем. Мне нужно выкупить его в понедельник и сразу отправить разведчикам туда, где идут бои. У нас каждый день много погибших и раненых. Прошу поддержать и присоединиться к помощи Autel EVO II pro rugged bundle V2

Все вместе 130 тыс. грн", - обратилась Юсупова к украинцам.

Смотрите также: Воинам на Донбассе срочно нужны два тепловизора и дизельный генератор: волонтер Юсупова просит украинцев помочь. ФОТОрепортаж

4441111447002464 Монобанк

IBAN UA333220010000026206304456676

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

5437590090303159 Райффайзен Банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод из-за рубежа Paypal

[email protected].

Волонтер Юсупова просит помочь со средствами для приобретения дрона с дисплеем для десантного разведбатальона 01

Автор: 

армия (8515) благотворительность (629) волонтеры (2653) ВСУ (6866) дроны (4488) Юсупова Наталья (192)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
гнусявий, тобі не соромно?
показать весь комментарий
01.05.2022 15:11 Ответить
+10
А 10 миллиардов Долларов куда делись?
Вэлыкэ будывныцтво снова
показать весь комментарий
01.05.2022 15:19 Ответить
+5
Sent
показать весь комментарий
01.05.2022 15:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гнусявий, тобі не соромно?
показать весь комментарий
01.05.2022 15:11 Ответить
нет зеленскому не стыдно он же не украинец ..
показать весь комментарий
01.05.2022 23:31 Ответить
Sent
показать весь комментарий
01.05.2022 15:13 Ответить
+
показать весь комментарий
01.05.2022 15:15 Ответить
А 10 миллиардов Долларов куда делись?
Вэлыкэ будывныцтво снова
показать весь комментарий
01.05.2022 15:19 Ответить
кхм 60-70 тыс эта модель вроде как стоит ... в любом случае, покупать по розничной цене в Украине квадрокоптер это - тот еще финт ушами .... мне кажется на передке такие коптеры как расходник ... их нужно в армию десятками, если не сотнями поставлять ...
показать весь комментарий
01.05.2022 15:35 Ответить
Очевидно, ціна більша, ніж у роздрібних продавців, яких можна наґуґлити, через цей "smart controller" з дисплеєм. Хоча важко повірити в це, що останній може котувати 50 тис грн. Волонтерам і продавцям товарів, які зараз на піку попиту, теж хочеться отримувати прибуток. Тут кількадесят тисяч навару, там - профіт
показать весь комментарий
01.05.2022 15:45 Ответить
На позапрошлой неделе, надо было приборы ночного видения из Ляйпцига в Украину доставить. Задолбались на украинской таможне хабари совать во все лапы...
показать весь комментарий
01.05.2022 15:40 Ответить
Так ещё из моего личного опыта: погранцы не пускают на таможенный досмотр, пока 5 евро не дашь. Тоска...
показать весь комментарий
01.05.2022 15:44 Ответить
+
показать весь комментарий
01.05.2022 15:56 Ответить
+
показать весь комментарий
01.05.2022 16:02 Ответить
+
показать весь комментарий
01.05.2022 16:11 Ответить
а 950 лярдов бакинских пожертвований, о которых чесал дерьмак куда пристроили козляры зеленые?
показать весь комментарий
01.05.2022 16:14 Ответить
ты ошибся с нулями такой сумы не было
показать весь комментарий
01.05.2022 23:32 Ответить
Опять на дороги все бабки пошли, сорока любит все блестящее,а этот асфальт.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:37 Ответить
Наталка і хлопці - Янголи!
+
показать весь комментарий
01.05.2022 16:50 Ответить
Так Кірюша Тимошенко ВЖЕ анонсував будівництво житла на мільярди гривень.А Шуляк анонсувала фінансову допомогу за зруйноване житло до 250 квадратів.Мені цікаво - а простим смертним щось припаде?
показать весь комментарий
01.05.2022 17:29 Ответить
вообщето компенсировать жилье должны европейские суды точнее их решение по репарациям а не продажные чиновники с зе слуг
показать весь комментарий
01.05.2022 23:34 Ответить
ФАМИЛИЯ ПЛОХАЯ !!!
показать весь комментарий
02.05.2022 09:27 Ответить
 
 