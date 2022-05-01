Волонтер Юсупова просит помочь со средствами для приобретения дрона с дисплеем для десантного разведбатальона. ФОТО
Волонтер Наталия Юсупова собирает средства для приобретения дрона с дисплеем для десантного разведбатальона.
Об этом она сообщила на своей странице в фэйсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Срочно!! Люди, война не закончилась, на Донбассе, в Мариуполе, в направлении Николаева, Харькова, Изюма идут ожесточенные бои. Очень прошу помочь десантному раведбатальону. Я никак не могу собрать деньги на этот очень нужный на фронте дрон с дисплеем. Мне нужно выкупить его в понедельник и сразу отправить разведчикам туда, где идут бои. У нас каждый день много погибших и раненых. Прошу поддержать и присоединиться к помощи Autel EVO II pro rugged bundle V2
Все вместе 130 тыс. грн", - обратилась Юсупова к украинцам.
4441111447002464 Монобанк
IBAN UA333220010000026206304456676
5375 4141 2065 9130 Монобанк
IBAN UA883220010000026205308073238
ІПН/ЄДРПОУ 1518803304
5437590090303159 Райффайзен Банк.
iBAN UA743229040000000002620836342.
Перевод из-за рубежа Paypal
