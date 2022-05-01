РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6764 посетителя онлайн
Новости Фото Война
37 626 116

В российском Белгороде снова загадочные "хлопки", в соцсетях сообщают о пожаре. ВИДЕО+ФОТО

В российском Белгороде снова было слышно загадочные "хлопки", а между тем в соцсетях сообщают о пожаре на складе боеприпасов.

Об этом сообщает телеграм-канал Цензор.НЕТ.

За Белгородом, в районе села Томаровка, столб белого дыма. Жители выкладывают видео и фото, а также пишут в соцсетях, что до этого слышали взрыв. Информация уточняется.

Комментариев от официальных властей относительно возможных причин появления белого дыма в районе Томаровки пока не было. После серии взрывов перекрыт мост через Северский Донец.

В российском Белгороде снова загадочные хлопки, в соцсетях сообщают о пожаре 01

В российском Белгороде снова загадочные хлопки, в соцсетях сообщают о пожаре 02
В российском Белгороде снова загадочные хлопки, в соцсетях сообщают о пожаре 03

Смотрите также: "Еб#ть, что-то полетело": ночью в российском Белгороде снова работала система ПВО. ВИДЕО

Автор: 

пожар (6023) россия (96975) Белгород (462)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+131
показать весь комментарий
01.05.2022 15:51 Ответить
+85
В соцсетях жители Белгорода возмущаются "Почему Белгород, обещали же Воронеж?!!"
показать весь комментарий
01.05.2022 15:51 Ответить
+56
Воронеж будут бамбить а це так просто ХЛОПКИ
показать весь комментарий
01.05.2022 15:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ладно , а забор и дома видели на первой фотке , а теперь сравните Бучу
показать весь комментарий
01.05.2022 17:49 Ответить
Іржаві ракети іноді повертаються або розриваються в повітрі або падають раніше так %%% 40 (бо зброя вже пристаріла ) тому білгородцям потрібно краще або швидше ухилятись від ракет своїх військових....нормальні люди ще в грудні втікали в інші регіони....прям наплив був орендарів з бєлгорода!Іноді за кремлівську шоблу рашефашистів можна і піти на ...
показать весь комментарий
01.05.2022 18:00 Ответить
такий собі звичайний білгородець:
показать весь комментарий
01.05.2022 18:33 Ответить
- Гори, гори ясно!..
показать весь комментарий
01.05.2022 18:01 Ответить
Українські пілоти проявили професіоналізм у своїй справі!

https://www.youtube.com/watch?v=GfJcWwyqvgw&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 https://www.youtube.com/watch?v=GfJcWwyqvgw&ab_channel=
показать весь комментарий
01.05.2022 18:07 Ответить
Свиноруси, знову, так понажиралися, що бички до урни донести нормально не можуть.
показать весь комментарий
01.05.2022 18:47 Ответить
Бєлгород з усіх боків таке враження оточений нафтобазами і складами *********** - що вони там взагалі собі думають? Дебіли, ***...
показать весь комментарий
01.05.2022 19:02 Ответить
Похоже,что кто-то сказал бурятам,что Белгород-это Украина
показать весь комментарий
01.05.2022 19:07 Ответить
БНР
показать весь комментарий
01.05.2022 21:28 Ответить
Это всё дисиптиконы!
показать весь комментарий
01.05.2022 19:10 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2022 19:10 Ответить
Яка халепа!
показать весь комментарий
01.05.2022 20:10 Ответить
хлопки бывают и в бензоколонке ***** в.в. не соблюдает рашабыдло пожарную безопасность . на ..маскве.. тоже не соблюдали --- слава ЗСУ
показать весь комментарий
01.05.2022 20:14 Ответить
снова у кацапофашистов пердаки разрываются.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:51 Ответить
попу кирилу продовжити ліцензію на торгівлю цигарками біля військових частин
показать весь комментарий
01.05.2022 21:02 Ответить
маловато казав тато.
показать весь комментарий
02.05.2022 08:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 