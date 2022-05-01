В российском Белгороде снова загадочные "хлопки", в соцсетях сообщают о пожаре. ВИДЕО+ФОТО
В российском Белгороде снова было слышно загадочные "хлопки", а между тем в соцсетях сообщают о пожаре на складе боеприпасов.
Об этом сообщает телеграм-канал Цензор.НЕТ.
За Белгородом, в районе села Томаровка, столб белого дыма. Жители выкладывают видео и фото, а также пишут в соцсетях, что до этого слышали взрыв. Информация уточняется.
Комментариев от официальных властей относительно возможных причин появления белого дыма в районе Томаровки пока не было. После серии взрывов перекрыт мост через Северский Донец.
