В российском Белгороде снова загадочные "хлопки", в соцсетях сообщают о пожаре. ВИДЕО+ФОТО

В российском Белгороде снова было слышно загадочные "хлопки", а между тем в соцсетях сообщают о пожаре на складе боеприпасов.

Об этом сообщает телеграм-канал Цензор.НЕТ.

За Белгородом, в районе села Томаровка, столб белого дыма. Жители выкладывают видео и фото, а также пишут в соцсетях, что до этого слышали взрыв. Информация уточняется.

Комментариев от официальных властей относительно возможных причин появления белого дыма в районе Томаровки пока не было. После серии взрывов перекрыт мост через Северский Донец.





Смотрите также: "Еб#ть, что-то полетело": ночью в российском Белгороде снова работала система ПВО. ВИДЕО