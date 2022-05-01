Более 50 человек выехали с территории рядом с "Азовсталью" на территорию оккупированного Донбасса, - Reuters. ФОТОрепортаж

Люди выехали на автобусах с украинскими номерами, которые сопровождались российскими военными и автомобилями с символикой ООН.

Фотографии их выезда опубликовало агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Люди выехали в населенный пункт Безыменное, находящийся в так называемой "ДНР" на оккупированном Донбассе. Безыменное расположено в 30 км от Мариуполя.

Это село известно как место одного из фильтрационных лагерей, в которые попадает много беженцев из региона, напоминает BBC. Вышедшие оттуда люди рассказывают о тяжелых условиях проживания и длительных допросах, направленных якобы на выявление лиц, лояльных к украинской власти.

