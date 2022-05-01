Более 50 человек выехали с территории рядом с "Азовсталью" на территорию оккупированного Донбасса, - Reuters. ФОТОрепортаж
Люди выехали на автобусах с украинскими номерами, которые сопровождались российскими военными и автомобилями с символикой ООН.
Фотографии их выезда опубликовало агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Люди выехали в населенный пункт Безыменное, находящийся в так называемой "ДНР" на оккупированном Донбассе. Безыменное расположено в 30 км от Мариуполя.
Это село известно как место одного из фильтрационных лагерей, в которые попадает много беженцев из региона, напоминает BBC. Вышедшие оттуда люди рассказывают о тяжелых условиях проживания и длительных допросах, направленных якобы на выявление лиц, лояльных к украинской власти.
Топ комментарии
+38 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий01.05.2022 17:45 Ответить Ссылка
+36 Nub_ko92
показать весь комментарий01.05.2022 17:45 Ответить Ссылка
+24 Claudia Smith
показать весь комментарий01.05.2022 17:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ганьба ООН. ганьба гуттерішу і його приспішнику ху*лу.
"Зеленський підтвердив евакуацію цивільних із "Азовсталі"
Президент повідомив, що перша група з близько 100 людей вже прямує на підконтрольну територію"
А така інституція потрібна як воздух, особливо заборона подвійного громадянства на держслужбі.
А звідтам ми їх вже якось дістанемо, хоча це буде і важко. Принаймі є за кого боротись!
А вы говорили его накажут.Да его ещё
и наградят.А если даст нашему Вовчику
в глаз заглянуть, так тот Ху.лу ещё и медальку выдаст.
Автобусами с киевскими номерами с Украинского Мариуполя вывезли людей в ДНР?
Что за нах?(((
А то дальше? Сдача наших позиций через допросы?
Хм ,, дивно . А хіба тупорилій кацапні не зрозуміло , що у бомбосховищах Азовсталі , не могли ховатись жителі Маріуполя , НЕ лояльні до України ?? Хіба може таке бути , щоб прокацапська вата , ховалась від самих же кацапських асвабадітєлєй . ?
"хіба тупорилій кацапні не зрозуміло , що у бомбосховищах Азовсталі"
Читати хоч назву статті вміємо?
Між ТВОЇМ твердженням і цим:
"50 людей вивезли з території ПОРУЧ із "Азовсталлю""
різниця не помітна?
Саме з "Азовсталі" точно наших близько 100 людей виїхало сьогодні в Запоріжжя.
ООН визнає терористичнi анклави дЫнЫрЫ та лЫнЫрЫ ?
Як можливо туди, в рашистськi концтабори, вивозити українських громадян ???
Ганьба ООН !