Более 50 человек выехали с территории рядом с "Азовсталью" на территорию оккупированного Донбасса, - Reuters. ФОТОрепортаж

Люди выехали на автобусах с украинскими номерами, которые сопровождались российскими военными и автомобилями с символикой ООН.

Фотографии их выезда опубликовало агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Люди выехали в населенный пункт Безыменное, находящийся в так называемой "ДНР" на оккупированном Донбассе. Безыменное расположено в 30 км от Мариуполя.

Это село известно как место одного из фильтрационных лагерей, в которые попадает много беженцев из региона, напоминает BBC. Вышедшие оттуда люди рассказывают о тяжелых условиях проживания и длительных допросах, направленных якобы на выявление лиц, лояльных к украинской власти.

Читайте: В катакомбах "Азовстали" до 2 тыс. гражданских. Эти люди – заложники Путина, – советник главы МВД Денисенко

Более 50 человек выехали с территории рядом с Азовсталью на территорию оккупированного Донбасса, - Reuters 01
Более 50 человек выехали с территории рядом с Азовсталью на территорию оккупированного Донбасса, - Reuters 02
Более 50 человек выехали с территории рядом с Азовсталью на территорию оккупированного Донбасса, - Reuters 03
Более 50 человек выехали с территории рядом с Азовсталью на территорию оккупированного Донбасса, - Reuters 04
Более 50 человек выехали с территории рядом с Азовсталью на территорию оккупированного Донбасса, - Reuters 05
Более 50 человек выехали с территории рядом с Азовсталью на территорию оккупированного Донбасса, - Reuters 06

Топ комментарии
+38
ООН продовжує сприяти лапотним терористам...
01.05.2022 17:45 Ответить
+36
ООН працює на рашу ммда
01.05.2022 17:45 Ответить
+24
оце і все? 40 людей із 100 000? в рашку?
ганьба ООН. ганьба гуттерішу і його приспішнику ху*лу.
01.05.2022 17:49 Ответить
ООН продовжує сприяти лапотним терористам...
01.05.2022 17:45 Ответить
ТАК і є, підтвердження тому, Останнє фото "верхній правий кут" - ганчірка російського гвалтвника та вбивці
01.05.2022 18:52 Ответить
ООН працює на рашу ммда
01.05.2022 17:45 Ответить
Під егідою ООН на окуповану територію. Сильно струхнуло старця в Києві. Ніщо не вчить ,тільки гроші
01.05.2022 17:46 Ответить
shto eto za bred ?! chevo eto OOH vyvozit vljudei v dirlandiju k kacapam ? etot Gutterish v svoem ume voobshe ? shto proishodit?
01.05.2022 17:47 Ответить
оце і все? 40 людей із 100 000? в рашку?
ганьба ООН. ганьба гуттерішу і його приспішнику ху*лу.
01.05.2022 17:49 Ответить
не 40, 50 (госссподи)
01.05.2022 17:50 Ответить
Ніхто не побачив різниці між словосполученнями "представники ООН" і "автомобілі з символікою ООН"?
01.05.2022 17:51 Ответить
І у той же час:
"Зеленський підтвердив евакуацію цивільних із "Азовсталі"
Президент повідомив, що перша група з близько 100 людей вже прямує на підконтрольну територію"
01.05.2022 17:52 Ответить
кацапський *комуняцький хрест* під символікою ООН вивіз людей в гулаг нічого нового, мерзота
01.05.2022 17:53 Ответить
Вывозят людей сразу в концлагеря. Ето по вашему евакуация? И что там делает ООН в фашистских концлагерях? Гитлер в гробу переворачивается. Чего он не додумался ООН привлечь для работы в концлагерях и Гестаппо.
01.05.2022 17:55 Ответить
Во времена гитлера этой организации еще не существовало. Она создана после Второй мировой войны.
01.05.2022 18:32 Ответить
Відкрийте очі ,зрозумійте очевидні але тимчасово замовчуванні речі- за таких рузгегаварящечелюсних потвор і полізла в Україну паРаша!!! І якби не патріоти з полку ''Азов'' ці підарасти зустрічалися руzzкіх з квітами. Я живу на заході країни і на власні очі бачу цю напівкацапську потопив і чую їхне відношення до всього українського і України!!! Після перемоги ,потрібно обов'язково вводити інститут громадянства з відповідними обтяженнями для негромадян.У іншому випадку ці підарасти ,оговтаються і знову будуть ''будувати руzzкій міррр з человеческім ліцом''
01.05.2022 17:58 Ответить
Прокремлівська Зе влада цього не захоче робити, там один коля тіщенко ще той патріот.
А така інституція потрібна як воздух, особливо заборона подвійного громадянства на держслужбі.
01.05.2022 20:17 Ответить
Так і є! Більша частина східного населення України ненавидить все украінське. Хто більше хто менше. Взагалі люди не мають історичних знань своєї землі, крім історіі СРСР. З Донецька переселенці тікали в більшості в ватні міста, Кривий Ріг , Кременчук, Запоріжжя. Вони не мають своїх традицій, пісень, свят окрім совєтських але всим нутром не терплять українські.
01.05.2022 20:48 Ответить
Та хоч якось вівезти людей звідтам! Погано, звісно, дуже погано, что під Мордор вивозять, але альтернатива цьому - смерть!

А звідтам ми їх вже якось дістанемо, хоча це буде і важко. Принаймі є за кого боротись!
01.05.2022 18:02 Ответить
То це ООН, чи кацапи?
01.05.2022 18:06 Ответить
Тяперича Ху.ло миротворец,спаситель людей,гырой.
А вы говорили его накажут.Да его ещё
и наградят.А если даст нашему Вовчику
в глаз заглянуть, так тот Ху.лу ещё и медальку выдаст.
01.05.2022 18:15 Ответить
????
Автобусами с киевскими номерами с Украинского Мариуполя вывезли людей в ДНР?
Что за нах?(((
А то дальше? Сдача наших позиций через допросы?
01.05.2022 18:15 Ответить
Люди, що вийшли звідти, розповідають про важкі умови проживання та тривалі допити, спрямовані нібито на виявлення осіб, лояльних українській владі. .Джерело:

Хм ,, дивно . А хіба тупорилій кацапні не зрозуміло , що у бомбосховищах Азовсталі , не могли ховатись жителі Маріуполя , НЕ лояльні до України ?? Хіба може таке бути , щоб прокацапська вата , ховалась від самих же кацапських асвабадітєлєй . ?
01.05.2022 18:21 Ответить


"хіба тупорилій кацапні не зрозуміло , що у бомбосховищах Азовсталі"
Читати хоч назву статті вміємо?
Між ТВОЇМ твердженням і цим:
"50 людей вивезли з території ПОРУЧ із "Азовсталлю""
різниця не помітна?

Саме з "Азовсталі" точно наших близько 100 людей виїхало сьогодні в Запоріжжя.
01.05.2022 19:44 Ответить
ни хрена себе. кто тогда их сортировал эти 50 человек
01.05.2022 18:30 Ответить
***.ий Червоний Хрест, щоб він гніда згнив заживо за лобіювання інтересів кремля.
01.05.2022 20:15 Ответить


ООН визнає терористичнi анклави дЫнЫрЫ та лЫнЫрЫ ?

Як можливо туди, в рашистськi концтабори, вивозити українських громадян ???


Ганьба ООН !
01.05.2022 20:49 Ответить
 
 