В Будапеште впервые состоялся многолюдный митинг за Украину, рядом с пророссийским. ФОТО
В столице Венгрии Будапеште в субботу состоялся митинг за Украину, который собрал большую поддержку, в частности, от венгров, чем любая из предыдущих проукраинских акций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Infopost, подтверждающее, что в митинге "едва ли не впервые" участвовали также местные венгры в значительном количестве.
На площади Деака собрались представители украинской ассоциации "Единство", Общества украинской культуры в Венгрии и сотни небезразличных украинцев и венгров, прошедших шествием к площади Мучеников.
Важным стало то, что на этот раз численность проукраинского митинга была в разы больше численности пророссийского, который одновременно проходил неподалеку. По данным Венгерской полиции, участие в проукраинской акции приняли более 800 участников (по данным некоторых венгерских СМИ более тысячи), в то время как пророссийский оценивался в 200 человек.
Сторонники РФ обвиняли США в ответственности за войну в Украине и отмечали "чрезмерные санкции" против России, которые приводят к продовольственному и энергетическому кризису в мире.
Основными сигналами украинского мирного митинга было то, что его участники осуждают российскую агрессию и ее жестокость, убийства мирных украинцев, а также отстаивают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Как известно, Венгрия принимает украинских беженцев, однако у Киева есть к Будапешту другие претензии.
Представители венгерского правительства используют тезисы российской пропаганды для оправдания решения не поставлять оружие Украине.
Недавно Будапешт отреагировал на угрозу лишения ЕС заявлениями о войне в Украине.
сапер Водічка- плохо ти брат мадяров знаешь
(В.Рибніков)
украінців , а вбивають нашу націю кацапи , як це було і 400 років назад !!
Американці - це наші найліпші друзі і наше спасіння від орків - московітів !!
Це не перший мітинг організований Українською Асоціацією "Єдність" та Товариством Української Культури Угорщини.
А це вже 14-й мітинг і це був не найбільший.
Наприклад, на площі Героїв у Будапешті збиралося декілька тисяч людей.
В угорському суспільстві ситуація не проста. Наприклад, я особисто нікого не знаю, хто не підтримував би Україну в цій героїчній боротьбі.
Але тут в такій кількості працюють ботоферми російської пропаганди, що це якесь жахіття.
Прошарок, який не знає мов і не дуже освідчений піддається тиску усіляким теоріям змов, антиєвропейским теоріям, россійській пропаганді.
Уряд грає на цих темах і накручує суспільство на пошук ворогів, щоб довести те, що вони єдина сила, яка захистить Угорщину.
Мякість в оцінках россійської агрессії можливо пояснити тільки деякими кулуарними корупційними домовленностями між урядами країн по газу та нафті. Ситуація схожа на ту, яка була до 2014-го і в Україні.
Українська діаспора Угорщини усіма силами веде інформаційну боротьбу на підтримку України разом з нашими угорськими друзями.
Прошу радикально налаштованих українців бути більш лояльними до ситації, більш витриманими в оцінках, тому що агресивними коментами та лозунгами ускладнюєте боротьбу за тих угорців які не визначилися, чи не зовсім розуміють серйозність загроз.
Не беріть під копірку угорців та рашистів. Угорці не ведуть війну проти України, але допомагають тим 600 000 українців, які знайшли прихисток у цій маленькій країні і мають безкоштовний транспорт, медичне обслуговування та багато іншого.
Боротьба триває.
В Єднанні Наша Сила!
Смерть Ворогам!
Слава Україні!