В Будапеште впервые состоялся многолюдный митинг за Украину, рядом с пророссийским. ФОТО

В столице Венгрии Будапеште в субботу состоялся митинг за Украину, который собрал большую поддержку, в частности, от венгров, чем любая из предыдущих проукраинских акций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Infopost, подтверждающее, что в митинге "едва ли не впервые" участвовали также местные венгры в значительном количестве.

На площади Деака собрались представители украинской ассоциации "Единство", Общества украинской культуры в Венгрии и сотни небезразличных украинцев и венгров, прошедших шествием к площади Мучеников.

Важным стало то, что на этот раз численность проукраинского митинга была в разы больше численности пророссийского, который одновременно проходил неподалеку. По данным Венгерской полиции, участие в проукраинской акции приняли более 800 участников (по данным некоторых венгерских СМИ более тысячи), в то время как пророссийский оценивался в 200 человек.

Сторонники РФ обвиняли США в ответственности за войну в Украине и отмечали "чрезмерные санкции" против России, которые приводят к продовольственному и энергетическому кризису в мире.

Основными сигналами украинского мирного митинга было то, что его участники осуждают российскую агрессию и ее жестокость, убийства мирных украинцев, а также отстаивают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как известно, Венгрия принимает украинских беженцев, однако у Киева есть к Будапешту другие претензии.

Представители венгерского правительства используют тезисы российской пропаганды для оправдания решения не поставлять оружие Украине.

Недавно Будапешт отреагировал на угрозу лишения ЕС заявлениями о войне в Украине.

