В Будапеште впервые состоялся многолюдный митинг за Украину, рядом с пророссийским. ФОТО

В столице Венгрии Будапеште в субботу состоялся митинг за Украину, который собрал большую поддержку, в частности, от венгров, чем любая из предыдущих проукраинских акций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Infopost, подтверждающее, что в митинге "едва ли не впервые" участвовали также местные венгры в значительном количестве.

На площади Деака собрались представители украинской ассоциации "Единство", Общества украинской культуры в Венгрии и сотни небезразличных украинцев и венгров, прошедших шествием к площади Мучеников.

В Будапеште впервые состоялся многолюдный митинг за Украину, рядом с пророссийским 01

Важным стало то, что на этот раз численность проукраинского митинга была в разы больше численности пророссийского, который одновременно проходил неподалеку. По данным Венгерской полиции, участие в проукраинской акции приняли более 800 участников (по данным некоторых венгерских СМИ более тысячи), в то время как пророссийский оценивался в 200 человек.

В Будапеште впервые состоялся многолюдный митинг за Украину, рядом с пророссийским 02

Сторонники РФ обвиняли США в ответственности за войну в Украине и отмечали "чрезмерные санкции" против России, которые приводят к продовольственному и энергетическому кризису в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сийярто подтвердил, что Венгрия будет платить за российский газ в рублях, - CNN

Основными сигналами украинского мирного митинга было то, что его участники осуждают российскую агрессию и ее жестокость, убийства мирных украинцев, а также отстаивают суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Будапеште впервые состоялся многолюдный митинг за Украину, рядом с пророссийским 03

Как известно, Венгрия принимает украинских беженцев, однако у Киева есть к Будапешту другие претензии.

Представители венгерского правительства используют тезисы российской пропаганды для оправдания решения не поставлять оружие Украине.

Недавно Будапешт отреагировал на угрозу лишения ЕС заявлениями о войне в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Орбан не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать сходить к окулисту, - Качиньский

Після того, як ЄС пообіцяв прикрутить трохи фінансовий поток ********, і почали більше пресувать яйця в "тиски", ******* починають співать по іншому.
01.05.2022 18:01 Ответить
гнати цих ******* з ес та нато- хай в таежніий союз вступають
01.05.2022 18:21 Ответить
завтра газпрем відкрутить вентіль для мадярів
сапер Водічка- плохо ти брат мадяров знаешь
01.05.2022 17:55 Ответить
завтра газпрем відкрутить вентіль для мадярів
сапер Водічка- плохо ти брат мадяров знаешь
01.05.2022 17:55 Ответить
Ты тут живешь, на ЦН?
01.05.2022 18:09 Ответить
Після того, як ЄС пообіцяв прикрутить трохи фінансовий поток ********, і почали більше пресувать яйця в "тиски", ******* починають співать по іншому.
01.05.2022 18:01 Ответить
гнати цих ******* з ес та нато- хай в таежніий союз вступають
01.05.2022 18:21 Ответить
200 - сакральне число.
01.05.2022 18:28 Ответить
Два нулі. Так туалети позначалися.
01.05.2022 18:49 Ответить
сравнять с гавном этот конченный гадюшник
01.05.2022 18:39 Ответить
Фиксируйте их *********, номера машин , делаем фототеку. Венгрия, Германия, Перу, где угодно
01.05.2022 19:01 Ответить
Ех, пропонував же Володін "создать международную Антанту с Венгрией для борьбы с украинской интервенцией. Проку в таком деле от сраных венгров, конечно, чуть, но это укрепило бы отношения между двумя братскими странами и в недалеком будущем создало бы для России предпосылки для спасения угнетенных народов Венгрии от Венгрии"

(В.Рибніков)
01.05.2022 19:31 Ответить
Хто брав участь у мітингу за Україну написали. А хто брав участь за рашку?
01.05.2022 19:33 Ответить
zvери
01.05.2022 20:22 Ответить
Проросійська козлота ніяк не усвідомлює , що американці не вбивають
украінців , а вбивають нашу націю кацапи , як це було і 400 років назад !!
Американці - це наші найліпші друзі і наше спасіння від орків - московітів !!
01.05.2022 20:50 Ответить
оказывается на всю венгрию есть пару десятков нормальных
01.05.2022 20:54 Ответить
резать рузькэ, резать, по всему миру. Умыть кровью падаль московитую.
01.05.2022 21:01 Ответить
Інформація не зовсім достовірна.
Це не перший мітинг організований Українською Асоціацією "Єдність" та Товариством Української Культури Угорщини.
А це вже 14-й мітинг і це був не найбільший.
Наприклад, на площі Героїв у Будапешті збиралося декілька тисяч людей.
В угорському суспільстві ситуація не проста. Наприклад, я особисто нікого не знаю, хто не підтримував би Україну в цій героїчній боротьбі.
Але тут в такій кількості працюють ботоферми російської пропаганди, що це якесь жахіття.
Прошарок, який не знає мов і не дуже освідчений піддається тиску усіляким теоріям змов, антиєвропейским теоріям, россійській пропаганді.
Уряд грає на цих темах і накручує суспільство на пошук ворогів, щоб довести те, що вони єдина сила, яка захистить Угорщину.
Мякість в оцінках россійської агрессії можливо пояснити тільки деякими кулуарними корупційними домовленностями між урядами країн по газу та нафті. Ситуація схожа на ту, яка була до 2014-го і в Україні.
Українська діаспора Угорщини усіма силами веде інформаційну боротьбу на підтримку України разом з нашими угорськими друзями.
Прошу радикально налаштованих українців бути більш лояльними до ситації, більш витриманими в оцінках, тому що агресивними коментами та лозунгами ускладнюєте боротьбу за тих угорців які не визначилися, чи не зовсім розуміють серйозність загроз.
Не беріть під копірку угорців та рашистів. Угорці не ведуть війну проти України, але допомагають тим 600 000 українців, які знайшли прихисток у цій маленькій країні і мають безкоштовний транспорт, медичне обслуговування та багато іншого.
Боротьба триває.
В Єднанні Наша Сила!
Смерть Ворогам!
Слава Україні!
01.05.2022 23:16 Ответить
 
 