Мост в Курской области обрушился из-за "диверсии", - губернатор. ФОТОрепортаж
Следственные органы в России возбудили дело из-за "диверсии", в результате которой обрушился мост с железнодорожными путями в Курской области
Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Курщины Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.
"Информация подтвердилась. Это была диверсия. Возбуждено уголовное дело. Следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно. Информацию дадим немного позже", - сказал он.
По словам Старовойта, следователи уже работают на развалинах моста. А железнодорожники готовы начать ремонт.
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