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Мост в Курской области обрушился из-за "диверсии", - губернатор. ФОТОрепортаж

Следственные органы в России возбудили дело из-за "диверсии", в результате которой обрушился мост с железнодорожными путями в Курской области

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Курщины Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.

"Информация подтвердилась. Это была диверсия. Возбуждено уголовное дело. Следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно. Информацию дадим немного позже", - сказал он.

По словам Старовойта, следователи уже работают на развалинах моста. А железнодорожники готовы начать ремонт.

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Мост в Курской области обрушился из-за диверсии, - губернатор 01
Мост в Курской области обрушился из-за диверсии, - губернатор 02
Мост в Курской области обрушился из-за диверсии, - губернатор 03
Мост в Курской области обрушился из-за диверсии, - губернатор 04
Мост в Курской области обрушился из-за диверсии, - губернатор 05

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Топ комментарии
+68
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01.05.2022 19:03
+55
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01.05.2022 19:18
+53
Диверсія за диверсією. Чудово
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01.05.2022 19:00
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Та то миші з'їли той клятий міст, от і все!
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01.05.2022 22:06 Ответить
Самі москалі і взірвали. П'яні в дупло були, заблукали, подумали, що вони в Україні і міст той взірвали.
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01.05.2022 22:16 Ответить
От би було добре, якби то потяг його так зламав. І гепнувся разом з ним! "Вагони повнії москалів ..." співав би Орест Лютий.
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01.05.2022 22:49 Ответить
Цей зруйнований міст дуже важливий був для рашки - саме через нього залізничним шляхом поставлялии зброю і м"ясо в Изюм. Нашим героям буде полегше. Слава нашім розвідникам- " партизанам".
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01.05.2022 23:54 Ответить
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02.05.2022 00:37 Ответить
ПУТИН ОПЯТЬ ВРЕТ ГОВНО СТАРОЕ !!!
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02.05.2022 15:19 Ответить
Тю, сцикуни - пускайте поїзди, вони і без моста проїдуть.
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02.05.2022 23:15 Ответить
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