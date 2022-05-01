Мост в Курской области обрушился из-за "диверсии", - губернатор. ФОТОрепортаж

Следственные органы в России возбудили дело из-за "диверсии", в результате которой обрушился мост с железнодорожными путями в Курской области

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Курщины Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.

"Информация подтвердилась. Это была диверсия. Возбуждено уголовное дело. Следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно. Информацию дадим немного позже", - сказал он.

По словам Старовойта, следователи уже работают на развалинах моста. А железнодорожники готовы начать ремонт.

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