Водителя эвакуационного автобуса, пропавшего по дороге в Попасную, взяли в плен, - ОВА. ФОТО
Водителя эвакуационного автобуса Михаила Панкова, пропавшего 29 апреля по дороге в Попасную, взяли в плен российские захватчики и используют для своей пропаганды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Сегодня, после двух суток поисков, Михаил Панков нашелся. Россияне записали с ним пропагандистское интервью и показали по центральному рашистскому телеканалу", - говорится в сообщении.
По словам Гайдая, оккупанты заставили Михаила говорить, что украинские власти не занимаются эвакуацией людей, бросив своих на произвол судьбы.
"Ложь, которой россияне только и живут. Убивают, лгут и уничтожают. Понимаю, что другого варианта Михаил не имел. Кадры красноречивы", - заметил начальник ОВА.
Главное – Панков жив, подчеркнул Гайдай, но захватчики держат его в плену.
Также это означает, что россияне завладели школьным автобусом и могут использовать его для своих провокаций, например, прорываясь в тыл ВСУ и маскируясь под волонтеров.
Глава администрации рассказал, что Михаил Панков – обычный учитель истории Врубовской школы. Ежедневно в течение многих недель он помогал одним попаснянам уехать в безопасные места, другим привозил продовольствие, сам неоднократно попадал под обстрелы. Он постоянно шел на риск ради других, и власти сделают все возможное для его освобождения.
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Черговий злочин.
потрiбно визволяти чоловiка.