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Водителя эвакуационного автобуса, пропавшего по дороге в Попасную, взяли в плен, - ОВА. ФОТО

Водителя эвакуационного автобуса Михаила Панкова, пропавшего 29 апреля по дороге в Попасную, взяли в плен российские захватчики и используют для своей пропаганды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Сегодня, после двух суток поисков, Михаил Панков нашелся. Россияне записали с ним пропагандистское интервью и показали по центральному рашистскому телеканалу", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, оккупанты заставили Михаила говорить, что украинские власти не занимаются эвакуацией людей, бросив своих на произвол судьбы.

"Ложь, которой россияне только и живут. Убивают, лгут и уничтожают. Понимаю, что другого варианта Михаил не имел. Кадры красноречивы", - заметил начальник ОВА.

Главное – Панков жив, подчеркнул Гайдай, но захватчики держат его в плену.

Также это означает, что россияне завладели школьным автобусом и могут использовать его для своих провокаций, например, прорываясь в тыл ВСУ и маскируясь под волонтеров.

Глава администрации рассказал, что Михаил Панков – обычный учитель истории Врубовской школы. Ежедневно в течение многих недель он помогал одним попаснянам уехать в безопасные места, другим привозил продовольствие, сам неоднократно попадал под обстрелы. Он постоянно шел на риск ради других, и власти сделают все возможное для его освобождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расстрелянные россиянами автобусы в Попасной: в одном найденном – пусто и следы крови, другой найти не удалось, – Гайдай

Водителя эвакуационного автобуса, пропавшего по дороге в Попасную, взяли в плен, - ОВА 01
Водителя эвакуационного автобуса, пропавшего по дороге в Попасную, взяли в плен, - ОВА 02
Водителя эвакуационного автобуса, пропавшего по дороге в Попасную, взяли в плен, - ОВА 03

заложник (1493) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6506)


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Топ комментарии
+28
Касапские грязные питары вы один хрен уже проиграли и подохнет в нищете и позоре. С вашей говноимперией покончит маленькая Великая Гордая Украина. Слава Украине!
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01.05.2022 21:50
+23
Який полон?? Він що, військовослужбовець???
Черговий злочин.
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01.05.2022 21:59
+20
орда орків, що тут сказати
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01.05.2022 21:49
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орда орків, що тут сказати
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01.05.2022 21:49 Ответить
Касапские грязные питары вы один хрен уже проиграли и подохнет в нищете и позоре. С вашей говноимперией покончит маленькая Великая Гордая Украина. Слава Украине!
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01.05.2022 21:50 Ответить
Попасна в оточенні, виходить(
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01.05.2022 21:50 Ответить
там не окружение,там просто идут сильные бои и линии фронта ,как таковой нет -такое уже 2 месяца
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01.05.2022 22:05 Ответить
дякую.
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01.05.2022 22:17 Ответить
Який полон?? Він що, військовослужбовець???
Черговий злочин.
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01.05.2022 21:59 Ответить
Він не полонеений. Він взятий в заручники кацапськими терористами.
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01.05.2022 23:23 Ответить
как минимум два поколения уродов будут изгоями. и если выживут будут существовать в своих мухосрансках.
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01.05.2022 21:59 Ответить
И етого тоже на обмен за рашистских солдат-убийц? Что то по морде водилы он не очень и расстроен
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01.05.2022 22:07 Ответить
вiн водій евакуаційного автобусу...що Ви вiд цього чоловiка хочете? в чому його вина?

потрiбно визволяти чоловiка.
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01.05.2022 22:23 Ответить
пусть трепло верещук его вызволяет - это же она обеспечивает коридор?
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02.05.2022 06:46 Ответить
Ці водії щось дуже часто почали потрапляти у полон?! у пані вєрєщук ця тєма не виникає занепокоєнь...?
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01.05.2022 22:21 Ответить
а хіба верещук винна що тварюки не дотримуються слова???
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01.05.2022 22:38 Ответить
кончено виновна это же не первый раз .. пусть не трындит о коридорах и не подставляет людей
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02.05.2022 06:47 Ответить
Тобто рашисти захопили водія, що займався евакуацією і заставили його в інтерв'ю казати, що...не займаються евакуацією?
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01.05.2022 22:47 Ответить
Нація ********, мародерів та гвалтівників!!! Мерзотні покидьки!
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01.05.2022 23:40 Ответить
Іпані кацапські дебіли. До жопи така армія, яка бере в полон не для того, щоб покращити якусь тактичну ситуацію, взявши від полоненого інформацію, а хватає першого ліпшого цивільного, щоб повикабелюватися. Питання часу, коли вони на своїй шкурі чи без шкури відчують наслідки свого волойоbства. Орки і орда були професійніші.
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01.05.2022 23:53 Ответить
 
 