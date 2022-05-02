В результате российских обстрелов в Луганской области трое погибших и трое раненых, среди них - малолетний ребенок, много разрушений, - ОВА. ФОТО

За минувшие сутки трое погибших и трое раненых российской армией жителей Луганщины, среди пострадавших – малолетний ребенок, в Лисичанске сгорела гимназия – Бельгийское наследие.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

По его словам, ранение парень 2010 года получил во время плотного обстрела россиянами города Золотое примерно в 20:00 1 мая.

Также среди пострадавших и местный житель. Погибла жительница Золотого. Еще двое погибших за прошедшие сутки в Лисичанске и Попасной.

Осколочное ранение получил житель Лисичанска.

"Очень тяжелые сутки. Мощные продолжительные обстрелы помешали полноценной эвакуации. Трое погибших, много разрушенных домов. По меньшей мере 12 домов уничтожены в Орехове, четыре – в Горском. В Лисичанске сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью Бельгийского наследия города, а также повреждены несколько домов. В Северодонецке – шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом", – отметил Гайдай.

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Всего за 1 мая города и села Луганщины 18 раз подвергались вражеским обстрелам. Только официально зафиксировано разрушение 28 домов.

На фронте в течение 1 мая успешно отражены 10 атак врага: уничтожены два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники.

Подразделения ПВО сбили семь беспилотных летательных аппаратов.

Гайдай акцентирует внимание, что на Северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной.

Всего за неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Уничтожили 45 танков, 43 артиллерийских системы, четыре единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, шесть боевых специальных машин, три единицы специальной инженерной техники, 68 единиц автомобильной техники, в том числе восемь топливозаправщиков и четыре зенитных установки врага.

Подразделениями ПВО сбиты шесть самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты российских оккупантов.