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В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов. 4 человека погибли, - Нацполиция. ФОТО

Оккупанты убили четырех мирных жителей и 11 - ранили. Разрушения получили по меньшей мере 35 гражданских объектов – жилые дома, фермерское хозяйство, зернохранилище, коммунальная инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам — Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Угледар, Бахмут, Очеретино, Маяки, Яровая, Переездное, Владимировка, Райгородок.

В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов. 4 человека погибли, - Нацполиция 01
В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов. 4 человека погибли, - Нацполиция 02

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В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов. 4 человека погибли, - Нацполиция 03

Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии, а также крылатыми ракетами. Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

обстрел (27652) Нацполиция (16546) Донецкая область (9910)


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