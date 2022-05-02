В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов. 4 человека погибли, - Нацполиция. ФОТО
Оккупанты убили четырех мирных жителей и 11 - ранили. Разрушения получили по меньшей мере 35 гражданских объектов – жилые дома, фермерское хозяйство, зернохранилище, коммунальная инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.
За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам — Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Угледар, Бахмут, Очеретино, Маяки, Яровая, Переездное, Владимировка, Райгородок.
Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии, а также крылатыми ракетами. Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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