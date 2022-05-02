Волонтеры InformNapalm установили данные разведчиков 64-й ОМСБр ВС РФ, совершавших военные преступления в Буче. ФОТО

Расследователи продолжают устанавливать личности российских военных преступников, которые совершали зверства в Буче на Киевщине.

Волонтеры InformNapalm установили данные разведчиков 64-й ОМСБр ВС РФ (в/ч 51460), совершавших военные преступления в Буче и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Отправной точкой OSINT расследования стали фотоматериалы, переданные волонтерам сотрудниками силовых структур Украины для изучения и проведения доразведки. К нам обратились за помощью для проведения расследования по военным преступникам. В середине апреля мы получили для изучения более 13 Гб фото и видео, скопированных со смартфона российского военнослужащего, найденного украинскими военными в городе Буча в конце марта 2022 года. Как удалось установить волонтерам, этот смартфон принадлежал контрактнику роты глубинной разведки разведывательного батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460, пос. Князе-Волконское Хабаровский край) 35-й армии ВПО ВС РФ сержанту Петру Захарову. ... Именно эти фотографии помогли нам установить его коллег, которые в марте 2022 года так же находились в Киевской области Украины и имеют непосредственное отношение к военным преступлениям, совершенным в Буче, Гостомеле и Ирпене", - говорится в расследовании InformaNapalm.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупантов, которые совершали зверства в Буче, перебросили на Харьковщину. Там они получат возмездие от ВСУ, - Зеленский

Подробнее читайте в статье по ссылке.



