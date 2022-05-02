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Новости Фото Война Резня в Буче
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Волонтеры InformNapalm установили данные разведчиков 64-й ОМСБр ВС РФ, совершавших военные преступления в Буче. ФОТО

Расследователи продолжают устанавливать личности российских военных преступников, которые совершали зверства в Буче на Киевщине.

Волонтеры InformNapalm установили данные разведчиков 64-й ОМСБр ВС РФ (в/ч 51460), совершавших военные преступления в Буче и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Отправной точкой OSINT расследования стали фотоматериалы, переданные волонтерам сотрудниками силовых структур Украины для изучения и проведения доразведки. К нам обратились за помощью для проведения расследования по военным преступникам. В середине апреля мы получили для изучения более 13 Гб фото и видео, скопированных со смартфона российского военнослужащего, найденного украинскими военными в городе Буча в конце марта 2022 года. Как удалось установить волонтерам, этот смартфон принадлежал контрактнику роты глубинной разведки разведывательного батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460, пос. Князе-Волконское Хабаровский край) 35-й армии ВПО ВС РФ сержанту Петру Захарову. ... Именно эти фотографии помогли нам установить его коллег, которые в марте 2022 года так же находились в Киевской области Украины и имеют непосредственное отношение к военным преступлениям, совершенным в Буче, Гостомеле и Ирпене", - говорится в расследовании InformaNapalm.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупантов, которые совершали зверства в Буче, перебросили на Харьковщину. Там они получат возмездие от ВСУ, - Зеленский

Подробнее читайте в статье по ссылке.

Волонтеры InformNapalm установили данные разведчиков 64-й ОМСБр ВС РФ, совершавших военные преступления в Буче 01
Волонтеры InformNapalm установили данные разведчиков 64-й ОМСБр ВС РФ, совершавших военные преступления в Буче 02

армия РФ (19562) Буча (460) военные преступления (1446)


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Топ комментарии
+31
Знайти мразот та вирізати разом з сім'ями
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02.05.2022 10:08
+23
Кожна з цих та інших кацапських свиней які гвалтували та вбивали громадян України-мають здохнути...
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02.05.2022 10:10
+17
Чекайте , кляті варвари на гостей , які прийдуть одного разу
і скажуть ,, доброго ранку , мразь , ми з Украіни "😠
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02.05.2022 10:20
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Знайти мразот та вирізати разом з сім'ями
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02.05.2022 10:08 Ответить
Не думала что когда нибудь такое могу поддержать (((( но да
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02.05.2022 11:13 Ответить
Кожна з цих та інших кацапських свиней які гвалтували та вбивали громадян України-мають здохнути...
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02.05.2022 10:10 Ответить
И не только он, но и все его близкие! А то слишком не равноценное возмездие!
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02.05.2022 12:19 Ответить
Вот их всех и на ножи,которые они получили по накладной номер 158.
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02.05.2022 10:17 Ответить
Чекайте , кляті варвари на гостей , які прийдуть одного разу
і скажуть ,, доброго ранку , мразь , ми з Украіни "😠
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02.05.2022 10:20 Ответить
От у такому порядку як воні на фото, їх і треба буде розвісити на ліхтарях при нагоді...
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02.05.2022 10:36 Ответить
Особисто для мене не принципово, в якому порядку їх розвішають і начому, аби пошвидше
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02.05.2022 11:00 Ответить
Потворні пикі.
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02.05.2022 11:09 Ответить
ловят
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02.05.2022 11:24 Ответить
Как поймают на кол посадить! Это первое дело! (с)
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02.05.2022 12:03 Ответить
по рассказам местных ипаные буряты ещё хуже кадыровских *******, никаких пленных, только тотальный террор
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02.05.2022 12:37 Ответить
Так на фотке русский через одного или через двух. Их самих надо освобождать от пещерных бурят. И оце таке кончено претендует на управление миром?((( Русские самая гадостная нация в мире.
Не думал, что буду в состоянии такое выговорить, но согласен, всех под корень.
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02.05.2022 14:03 Ответить
І у всіх харі дебілів
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02.05.2022 14:55 Ответить
Су"КИ СМЕРТЬ ЗА ВАМИ ВЖЕ ЙДЕ , з катуваннями , знущаннями , звалтуваннями... - які робили ви на моїй землі
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02.05.2022 20:44 Ответить
 
 