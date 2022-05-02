В боях на Донбассе погиб военный Антон Гевак с позывным "Перун". ФОТО

Антон Гевак, позывной "Перун", погиб 5 марта во время первого штурма Зачатовки Донецкой области. На село надвигалась колонна – до 40 единиц техники оккупантов. Начался бой – рашисты обстреливали позиции украинцев. После боя украинские воины двигались в укрытие, Антон прикрывал их уход. Тогда в него и попала вражеская пуля, нанеся тяжелое ранение грудной клетки. Парень скончался по дороге в военный госпиталь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Експрес.

"Командир взвода 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты ВМС ВСУ Антон Гевак (позывной "Перун") с пяти лет хотел стать военным. Занимался спортом и закалялся. Не один год ему снилось, что он солдат и находится на войне.

На срочную службу в армию Антон пошел после окончания школы, дождавшись совершеннолетия. Попал в Одессу – во внутренние войска. Там прослужил год и вернулся домой, однако долго не смог отдыхать — все стремился воевать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2014 году, когда началась российско-украинская война, Антон Гевак присоединился к 8-му отдельному полку специального назначения, дислоцирующемуся в Хмельницком. Служил радистом.

"Ему было тогда всего 19, - рассказывает мама воина Зинаида Гевак. - Полгода я не знала, что сын на войне. Антон звонил по телефону, говорил, что у него все в порядке. Так оберегал нас, не хотел, чтобы волновались. А потом знакомая сказала, что он воюет на Донбассе. У меня земля зашаталась под ногами..."

В 2015 году Антон вернулся с фронта. По словам мамы, его поведение изменилось: стал молчаливым и закрытым, много времени проводил медитируя и занимаясь спортом, а еще много путешествовал и читал. Тогда Антон решил, что хочет стать командиром. Поступил на факультет разведки Одесской военной академии. После четырех лет обучения присоединился к 140-му отдельному разведывательному батальону морской пехоты ВМС ВСУ.

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"Во время службы там сын часто мне говорил, что может погибнуть на войне. Я плакала и спрашивала, почему он такое говорит. А сын отвечал, что надо быть готовым ко всему", - рассказала мать воина.

"Яра", старший матрос и боевой медик 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты ВМС ВСУ, служила бок о бок с Перуном два года. Восемь месяцев ротации в преддверии полномасштабного вторжения они провели на одной из позиций в Луганской области. Девушка рассказывает, что Антон Гевак запомнился ей очень сильным, смелым и хорошо подготовленным военным.

"Он был образцом офицера нового поколения, из тех, кто рвутся в бой, могут, умеют и имеют смелость брать на себя ответственность за других, а также знают, чему научить своих бойцов. Вспоминал, что, когда воевал в 2014 году, не все офицеры вели себя должным образом. Поэтому он стремился быть командиром, который будет заботиться о своих бойцах", - рассказала девушка.

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Перун погиб 5 марта во время первого штурма Зачатовки Донецкой области. На село надвигалась колонна – до 40 единиц техники оккупантов. Началось сражение — рашисты обстреливали позиции украинцев, Перун вместе с другими бойцами "работали" по ним, используя NLAW и РПГ. После боя наши воины двигались в укрытие, Антон прикрывал их уход. Тогда в него и попала вражеская пуля, нанеся тяжелое поражение грудной клетки. Парень скончался по дороге в военный госпиталь.

"Мой командир во время разведывательных выходов в самые опасные места всегда шел сам, - вспоминает Яра. - Говорил: если "задвохсотят", то это не беда, ведь на его место поставят нового командира, однако не простит себе, если из-за его ошибки погибнут бойцы взвода".