ГБР задержали 12 диверсантов, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований задержало 12 диверсантов, планировавших дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В преддверии 2 мая работники ГБР совместно с сотрудниками Нацполиции провели масштабную спецоперацию по выявлению организаторов и исполнителей возможных диверсий и провокаций в годовщину трагедии.

Были проверены десятки человек из числа криминалитета и возможных коллаборантов, которые могли под руководством спецслужб РФ дестабилизировать ситуацию в регионе.

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В итоге работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, обоснованно подозреваемых в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.





У диверсантов сотрудники Бюро обнаружили арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранилось в частном доме одного из задержанных. Кроме того, у мятежников были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.

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По замыслам врага, они должны были реализовать свой преступный план на годовщину трагических событий – 2 мая.

Следователи ГБР возбудили уголовное производство за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Все передано Службе безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.











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