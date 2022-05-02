ГБР задержали 12 диверсантов, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая. ФОТОрепортаж
Государственное бюро расследований задержало 12 диверсантов, планировавших дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГБР.
В преддверии 2 мая работники ГБР совместно с сотрудниками Нацполиции провели масштабную спецоперацию по выявлению организаторов и исполнителей возможных диверсий и провокаций в годовщину трагедии.
Были проверены десятки человек из числа криминалитета и возможных коллаборантов, которые могли под руководством спецслужб РФ дестабилизировать ситуацию в регионе.
В итоге работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, обоснованно подозреваемых в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.
У диверсантов сотрудники Бюро обнаружили арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранилось в частном доме одного из задержанных. Кроме того, у мятежников были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.
По замыслам врага, они должны были реализовать свой преступный план на годовщину трагических событий – 2 мая.
Следователи ГБР возбудили уголовное производство за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Все передано Службе безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.
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Там вата по кабинетам сидит и видосики снимает патриотические.