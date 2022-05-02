РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12039 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
12 127 27

ГБР задержали 12 диверсантов, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований задержало 12 диверсантов, планировавших дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В преддверии 2 мая работники ГБР совместно с сотрудниками Нацполиции провели масштабную спецоперацию по выявлению организаторов и исполнителей возможных диверсий и провокаций в годовщину трагедии.

Были проверены десятки человек из числа криминалитета и возможных коллаборантов, которые могли под руководством спецслужб РФ дестабилизировать ситуацию в регионе.

Читайте: ГБР расследует более 320 дел о госизмене

ГБР задержали 12 диверсантов, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая 01

В итоге работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, обоснованно подозреваемых в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.

ГБР задержали 12 диверсантов, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая 02
ГБР задержали 12 диверсантов, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая 03

У диверсантов сотрудники Бюро обнаружили арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранилось в частном доме одного из задержанных. Кроме того, у мятежников были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе оккупанты готовили провокации ко 2 мая, - Центр противодействия дезинформации

ГБР задержали 12 диверсантов, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая 04

По замыслам врага, они должны были реализовать свой преступный план на годовщину трагических событий – 2 мая.

ГБР задержали 12 диверсантов, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая 05

Следователи ГБР возбудили уголовное производство за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Все передано Службе безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.

ГБР задержали 12 диверсантов, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая 06

ГБР задержали 12 диверсантов, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая 07

ГБР задержали 12 диверсантов, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая 08

Смотрите: Полицейские проводят масштабную отработку в Одессе: спецслужбы РФ планировали дестабилизацию в регионе, обнаружили оружие и запрещенную символику. ВИДЕО

ГБР задержали 12 диверсантов, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая 09

ГБР задержали 12 диверсантов, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая 10

Одесса (7915) провокация (1464) ГБР (3029)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
то може і цих засмажити? сьогодні як раз 2-ге число..
показать весь комментарий
02.05.2022 11:18
+18
Мерзоті коаснопузій не йметься... недопалили себе в 14-му, тому ще й зараз просяться в пекло... Нищити красно-коричневу сволоту - обов,язок чесної і вільної людини.
показать весь комментарий
02.05.2022 11:22
+16
День смажених колорадів
показать весь комментарий
02.05.2022 11:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то може і цих засмажити? сьогодні як раз 2-ге число..
показать весь комментарий
02.05.2022 11:18 Ответить
Путін, КПРС - брати.
показать весь комментарий
02.05.2022 11:50 Ответить
зникнення кпсс+ссср для нього - найбільша трагедія ХХст.
показать весь комментарий
02.05.2022 12:10 Ответить
ДБР ? Не смешите , посмотрите на фото ПРАВИЛЬНО , взяли коллекционера ,, Одессики ,, , там нет ничего такого, которое может принести вред или дестабилизацию, все в единичных экземплярах , причем оружие времен второй мировой, немецкие тубусы, каски , ппш автомат , пулемет, и тд , посмотрите на стены , это типичная квартира коллекционера ...................
показать весь комментарий
02.05.2022 12:14 Ответить
Та и правда, что за коллекция без Ф1 и ргд.
показать весь комментарий
02.05.2022 13:01 Ответить
ага, и рожков 7-10 полностью снаряженных патронами 7.62 и калаши - то тупо для "калекции"
показать весь комментарий
02.05.2022 14:22 Ответить
Мерзоті коаснопузій не йметься... недопалили себе в 14-му, тому ще й зараз просяться в пекло... Нищити красно-коричневу сволоту - обов,язок чесної і вільної людини.
показать весь комментарий
02.05.2022 11:22 Ответить
День смажених колорадів
показать весь комментарий
02.05.2022 11:25 Ответить
сорі ... це вже було неділю назад ...
показать весь комментарий
02.05.2022 11:32 Ответить
Анальна пробка в кольорах триколора і з портретом Уйла - це шедеврально )))
показать весь комментарий
02.05.2022 11:34 Ответить
розмиті ***** у дівєрсантів - це шоп мона було їх відпустити без послєдствій?
показать весь комментарий
02.05.2022 11:34 Ответить
дбр в своем репертуаре - винтовка мосина, ппш, пулемет дехтярева.....
Там вата по кабинетам сидит и видосики снимает патриотические.
показать весь комментарий
02.05.2022 11:34 Ответить
"Арсенал" потешный из подпольного музея КПССС. Комуняк задержали это хорошо, но выдали как спецоперацию. Фигня
показать весь комментарий
02.05.2022 11:56 Ответить
Но АКМ там тоже присутствуют. Ну а гранаты то современные и вообще оружие любое стреляет и убивает. А коммуняки как не крути -пятая колонна плешивого расистского гитлера
показать весь комментарий
02.05.2022 12:11 Ответить
Та ця вся організація фігня. Перша моя в жиитті порада Зеленському : перейменувати оте ДБР в ДБФ (державне бюро фігні).
показать весь комментарий
02.05.2022 13:18 Ответить
І де ці "недопалки" тільки беруться? Це ж яке сміття в тих істот в головах!
показать весь комментарий
02.05.2022 11:35 Ответить
Травануть колорадов мышьяком !
показать весь комментарий
02.05.2022 11:51 Ответить
Це тільки фотки: але щойно бачив ролик на "Прямому"... - вражає цим совком...
показать весь комментарий
02.05.2022 12:07 Ответить
наверное они на предмет с изображением пути прежде чем их принять в организацию должны трижды на него сесть.
показать весь комментарий
02.05.2022 12:14 Ответить
Це ж пропаганда фашизму , комунізму , нацизму , рашизму , тероризму , війни і мародерства . Плюс незаконне зберігання зброї . Тут 15 років строгача в карцері , без права апеляції - зразу можна впаяти . І то ще буде по божески .
показать весь комментарий
02.05.2022 12:18 Ответить
Не смішіть наш КК. Хто це впаяє? Бєнядуктова со товаріщі?
показать весь комментарий
02.05.2022 13:20 Ответить
У нас наводчиков ракет по нашим городам под заставу отпускают,а этих и подавно отпустят.
показать весь комментарий
02.05.2022 13:34 Ответить
Проблема нашої країни в тому що замість того щоб нищити таких тварюк ми їх закриваємо а потім відпускаємо.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:53 Ответить
да це бл... якась ху...йова постанова 🤮... Нах ми утримуємо за величезні кошти таких нікчем, які займаються тільки профанацією роботи????????????????
показать весь комментарий
02.05.2022 21:58 Ответить
ДБР у музеї оцю зброю знайшла?
показать весь комментарий
02.05.2022 23:01 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2022 01:50 Ответить
 
 