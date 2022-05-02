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Задержаны доверенные лица беглого экснардепа Кивы, которые планировали провокации с привлечением "титушек" и дестабилизацию ситуации в Одесской области, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

В рамках проведения широкомасштабной спецоперации по недопущению инспирированных российскими спецслужбами провокаций в Одессе в годовщину событий 2 мая работники Государственного бюро расследований задержали в Одесской области одного из доверенных лиц бывшего нардепа, предателя Украины Ильи Кивы. Он должен был организовать по заказу запрещенной "ОПЗЖ" провокационные акции в Одессе и других регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как было установлено в ходе оперативных мероприятий, он отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны по заказу Кивы.

"Второй "помощник" Кивы скрывался от стражей порядка на Закарпатье. Он отвечал за подбор "титушек", которые охраняли представителей политической партии "ОПЗЖ" во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях", - отметили в ГБР.

Во время акций доверенный Киви давал указания, что делать участникам, в том числе и относительно использования физической силы. Массовые акции финансировались представителями политической партии "ОПЗЖ".

"В настоящее время ГБР установило три десятка "титушек", которых руководство политической партии "ОПЗЖ" использовало в качестве силового блока. Проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года", - добавляют в ГБР.

Напомним, что по обращению Государственного бюро расследования суд предоставил разрешение на заочное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы по подозрению в государственной измене.

Смотрите: ГБР задержали 12 диверсантов, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая. ФОТОрепортаж

Задержаны доверенные лица беглого экснардепа Кивы, которые планировали провокации с привлечением титушек и дестабилизацию ситуации в Одесской области, - ГБР 01
Задержаны доверенные лица беглого экснардепа Кивы, которые планировали провокации с привлечением титушек и дестабилизацию ситуации в Одесской области, - ГБР 02

ГБР отмечает, что все попытки предателей расшатать изнутри ситуацию в нашей стране будут решительно прекращены.

задержание (6686) Одесса (7915) провокация (1464) Кива Илья (398) диверсия (304) ГБР (3029)


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Топ комментарии
+24
Під час військового стану растрєл!
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02.05.2022 12:21
+14
Расстрелять незамедлительно иуд !
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02.05.2022 12:25
+13
ківа мало того що придурок ,це ворог якого треба знищити і скільки ще будем ткрпіти колоборантів ?
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02.05.2022 12:25
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путлер капут
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02.05.2022 12:15 Ответить
Під час військового стану растрєл!
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02.05.2022 12:21 Ответить
Сподіваюсь, їх не тільки посварили???
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02.05.2022 12:21 Ответить
вот чего за пидозраю если за зраду .
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02.05.2022 12:22 Ответить
Расстрелять незамедлительно иуд !
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02.05.2022 12:25 Ответить
И закопать в жомовой яме имени Кивы )
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02.05.2022 19:41 Ответить
Уральская, Краснодарская и Забайкальская: "Южные Руси" вполне могут появиться, но в самой россии
https://www.youtube.com/watch?v=HkOGooCVmYk
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02.05.2022 12:25 Ответить
Там є області які взагалі рашку не сприймають..і давно хочуть відділитись. по економічній,політичній та культурній основі..і ставлять постійно масковії претензії..ханти-мансійськ та ямало-ненецькі округи просто викрикають шо не хочуть годувати маскву..татарстан по культурні та мовні політиці прямо нах посилають..не так давно там скандал був..ще якісь були то точно області які відверто ненавидять масковію..от зараз всі не згадаю
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02.05.2022 13:21 Ответить
ківа мало того що придурок ,це ворог якого треба знищити і скільки ще будем ткрпіти колоборантів ?
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02.05.2022 12:25 Ответить
Володимир Ємельянов -вірно сказано, але кілька постів щодо киви і ставлю питання: чи той падла ще отримує зарплату нардепа і жодної відповіді, 2-е питання, яке може і надоїло, але по "науковій" роботі (дисертації на здобуття вченого ступеню кандидата наук), але ж підписував висновок про впровадження "наукових досліджень" сам Денис Монастирський і .... реакції зеро. А куди упровадили ??? Ну а щодо тітушок, то яка кваліфікація??? Панове з ДБР, також ходили до суду за дозволами про відкриття проваджень, хто в СІЗО, а ніхто, то що пальцем намахали, а зв"язки, а підготовка до злочинів, у більшості вже готові і закінчені злочини, а 3-є питання: А де справа по бойовій групі киви, яку кілька років тому затримували??? Що вже забули, то пошукайте. Ніщо не забуте, просто у деяких "проффесіоналів" кваліфікація киви, наявність належної підготовки 0, інформації дуже мало. 4-е питання: а хто виплекав того придурка і впихнув у велику політику, хто звання присвоював і зірки дарував, а ще й нагородну зброю. Може з тією зброєю по ерефії бігає, бо в Іспанію точно не пустили б???
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02.05.2022 15:01 Ответить
хто? -квакваков
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02.05.2022 20:56 Ответить
Титушек в саперные войска ВСУ - проходы в минных полях проделывать… доверенных лиц в Мариуполь кукушками против рашистов…
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02.05.2022 12:25 Ответить
посадите их в илюшину жомовую яму
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02.05.2022 12:30 Ответить
Расстрел на месте всех пособников фашистов-орков в условиях военного времени. Сопротивление во время задержания - мотив.
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02.05.2022 12:32 Ответить
ківа , тварюка вже знаходиться на параші і дістати його буде важче !
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02.05.2022 12:40 Ответить
Надеюсь с ними поступят по законам военного времени к которому они нас привели. Потом будет поздно.
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02.05.2022 12:40 Ответить
Не называйте ківу екс-нардепи,він може бути ким завгодно екс.Він -довбойоб,був,є і залишиться
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02.05.2022 12:46 Ответить
Я так і знав що в Одесі багато колаборантів..на ютюбі зустрічав..Тому що на ютюбі вони обходили стороною війну,старались не говорити про це,не висловлювали підтримку України..пасивні.мол прідьот расея ,чіпати їх не будуть, і просто впевнений ,що вони сидять зараз тихо ,по норах бо побачили що )(уйло програє..так само було і з Харківськими блохерами..
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02.05.2022 12:50 Ответить
От, якби можно було їх всіх до купи і на рассею...
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02.05.2022 13:41 Ответить
А може ДБР пора зайнятися реальною діяльністю, а не імітацією??? Дочка цього дрочера киви до сих пір займає посаду керівника департаменту в полтавській поліції, та і мер Полтави Мамай, явно не з проукраїнськими поглядами...
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02.05.2022 12:54 Ответить
навіть не знав що в НауКивця були Аспиранти Наукивих робіт
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02.05.2022 13:21 Ответить
Що гроші з нами ро***ть!? У явного дегенерата, з яким на одному гектарі я кажуть в селі, ніхто поруч не сяде є помічники. В Раді гоголем ходив, йому руки тисли, такому цеглиною по морді треба було давати відразу, а не за гречку голосувать. І *** воно ж приїде, Пещерский суд відпустить і на нові вибори воно знову в Раду пролізе.
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02.05.2022 13:38 Ответить
я шось пропустив... коли встигли заборонити опзж? чудова новина.
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02.05.2022 13:51 Ответить
Знаєте чого їм моряки позамальовували? Бо всю цю тітушню зараз перевербують і зроблять вірними псами навеличнішого. І будуть вони служити з низького старту, як різні татарови, лещенки, арестовичі та інші подляки. Тому і морди не казують, щоб важко було прослідкувати.
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02.05.2022 14:28 Ответить
треба відпрацьовувати всі контакти кому оголосили підозру чи хто під санкціями
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02.05.2022 15:37 Ответить
Не вижу среди них лучшего друга Кивы - Авакова
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02.05.2022 18:42 Ответить
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03.05.2022 01:03 Ответить
во время войны предателей и коллаборанто́в сначала выставить на обмен. а если кацапы откажутся от них, тогда ликвидировать, а трупы скормить собакам.
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03.05.2022 05:11 Ответить
 
 