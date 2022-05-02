Задержаны доверенные лица беглого экснардепа Кивы, которые планировали провокации с привлечением "титушек" и дестабилизацию ситуации в Одесской области, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

В рамках проведения широкомасштабной спецоперации по недопущению инспирированных российскими спецслужбами провокаций в Одессе в годовщину событий 2 мая работники Государственного бюро расследований задержали в Одесской области одного из доверенных лиц бывшего нардепа, предателя Украины Ильи Кивы. Он должен был организовать по заказу запрещенной "ОПЗЖ" провокационные акции в Одессе и других регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как было установлено в ходе оперативных мероприятий, он отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны по заказу Кивы.

"Второй "помощник" Кивы скрывался от стражей порядка на Закарпатье. Он отвечал за подбор "титушек", которые охраняли представителей политической партии "ОПЗЖ" во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях", - отметили в ГБР.

Во время акций доверенный Киви давал указания, что делать участникам, в том числе и относительно использования физической силы. Массовые акции финансировались представителями политической партии "ОПЗЖ".

"В настоящее время ГБР установило три десятка "титушек", которых руководство политической партии "ОПЗЖ" использовало в качестве силового блока. Проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года", - добавляют в ГБР.

Напомним, что по обращению Государственного бюро расследования суд предоставил разрешение на заочное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы по подозрению в государственной измене.

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ГБР отмечает, что все попытки предателей расшатать изнутри ситуацию в нашей стране будут решительно прекращены.