Пенсионер задержан в Москве за плакаты в поддержку Путина и ФСБ. ФОТО

На одном из его плакатов была надпись "Политику В.В. Путина одобряю", на другом – "Одобряю деятельность директора ФСБ РФ".

Задержание произошло и в мае на митинге КПРФ в Москве. Фото оттуда опубликовал сторонник коммунистов Роман Галенкон, сообщает Цензор.НЕТ.

"Полиция решила перейти на сторону народа и задержала за одиночный пикет сторонника ФСБ и президента Путина. Полностью поддерживаю! Арестовать нужно и самих госаппаратчиков", - написал он.

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