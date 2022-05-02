Пенсионер задержан в Москве за плакаты в поддержку Путина и ФСБ. ФОТО
На одном из его плакатов была надпись "Политику В.В. Путина одобряю", на другом – "Одобряю деятельность директора ФСБ РФ".
Задержание произошло и в мае на митинге КПРФ в Москве. Фото оттуда опубликовал сторонник коммунистов Роман Галенкон, сообщает Цензор.НЕТ.
"Полиция решила перейти на сторону народа и задержала за одиночный пикет сторонника ФСБ и президента Путина. Полностью поддерживаю! Арестовать нужно и самих госаппаратчиков", - написал он.
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+47 Мистер Икс #492862
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+34 Саша Пончик
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+31 Garry Grant
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Раби і є раби
это просто не ваш уровень понимания
- Один умеет читать, но не умеет писать. Второй умеет писать, но не
умеет читать. А третий, который не умеет ни читать, ни писать, должен присматривать за этими интеллигентами.
Навіть "любити фюрера" дозволено ТІЛЬКИ з письмового дозволу.
Ініціатива - це вже ЗАГРОЗА владі.
Путлєр , тобі краще застрелитись на 9 травня 😠
а то ишь, без спросу, неблагодарные холопы...исключения только для мальчиков.))
РАССЕЯ
Ю. Нестеренко
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо…
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне. Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу.
https://www.youtube.com/watch?v=X8uuwio1GnA