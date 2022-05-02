Российский пропагандист Киселев предложил ударить по Британии ядерным оружием и полетел в ОАЭ. ФОТОрепортаж
Дмитрий Киселев призвал сбросить на Великобританию ядерную бомбу и тут же отбыл в Дубай в компании высокооплачиваемой экскортницы.
Об этом пишет телеграм-канал "Московская прачечная", сообщает Цензор.НЕТ.
Трехдневная программа отдыха Киселева включает спа для двоих, морские экскурсии и прогулки, обеды и ужины в шикарных ресторанах. Отдых начинается с массажа ног, продолжается прогулками на яхте, экскурсиями и шоппингом в элитных бутиках.
"Пока в России матери хоронят погибших в Украине срочников - по сути детей, еще вчера сидевших за школьной партой, телеведущий отдыхает в ОАЭ. Экономические санкции - они же только для простых россиян, которым иногда нечего и поесть. На платежеспособность Дмитрия Киселева не влияют. На омаров, дорогой эскорт и прочее денег у него хватит", - пишет телеграм-канал.
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"кісєль" не просто так заникався в ОАЕ
Бабло всю жизнь зарабатывал на крови, думал пожить в достатке... а вот пи*дец подкрался незаметно, пора на кладбище... и эскорт уже не тот...
мало схожа на екскортницю, хоча якийсь клієнт такий і екскорт.
В 1ый же день войны прокукарекали что отменяют НАМ безвиз!
Потом воздержались в ООН!
Потом приняли всех выбл*дков и фашистов из кацапии!
Надеюсь настанет день когда все коллаборанты будут осуждены, включая венгрию и эмираты!!
У країні гомофобів небеспечно бути геєм, а пропагандону взагалі заборонено. О. І доводиться цім московським пєдікам їздити за втіхами за кордон та одружуватись на пенсіонерках.
Этой пастве нужен соответствующий пастор!