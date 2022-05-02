Российский пропагандист Киселев предложил ударить по Британии ядерным оружием и полетел в ОАЭ. ФОТОрепортаж

Дмитрий Киселев призвал сбросить на Великобританию ядерную бомбу и тут же отбыл в Дубай в компании высокооплачиваемой экскортницы.

Об этом пишет телеграм-канал "Московская прачечная", сообщает Цензор.НЕТ.

Трехдневная программа отдыха Киселева включает спа для двоих, морские экскурсии и прогулки, обеды и ужины в шикарных ресторанах. Отдых начинается с массажа ног, продолжается прогулками на яхте, экскурсиями и шоппингом в элитных бутиках.

"Пока в России матери хоронят погибших в Украине срочников - по сути детей, еще вчера сидевших за школьной партой, телеведущий отдыхает в ОАЭ. Экономические санкции - они же только для простых россиян, которым иногда нечего и поесть. На платежеспособность Дмитрия Киселева не влияют. На омаров, дорогой эскорт и прочее денег у него хватит", - пишет телеграм-канал.

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