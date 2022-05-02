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Российский пропагандист Киселев предложил ударить по Британии ядерным оружием и полетел в ОАЭ. ФОТОрепортаж

Дмитрий Киселев призвал сбросить на Великобританию ядерную бомбу и тут же отбыл в Дубай в компании высокооплачиваемой экскортницы.

Об этом пишет телеграм-канал "Московская прачечная", сообщает Цензор.НЕТ.

Трехдневная программа отдыха Киселева включает спа для двоих, морские экскурсии и прогулки, обеды и ужины в шикарных ресторанах. Отдых начинается с массажа ног, продолжается прогулками на яхте, экскурсиями и шоппингом в элитных бутиках.

"Пока в России матери хоронят погибших в Украине срочников - по сути детей, еще вчера сидевших за школьной партой, телеведущий отдыхает в ОАЭ. Экономические санкции - они же только для простых россиян, которым иногда нечего и поесть. На платежеспособность Дмитрия Киселева не влияют. На омаров, дорогой эскорт и прочее денег у него хватит", - пишет телеграм-канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты Киселев и Скабеева получили статус подозреваемых в Украине: в ближайшее время их объявят в международный розыск (обновлено)

Российский пропагандист Киселев предложил ударить по Британии ядерным оружием и полетел в ОАЭ 01
Российский пропагандист Киселев предложил ударить по Британии ядерным оружием и полетел в ОАЭ 02
Российский пропагандист Киселев предложил ударить по Британии ядерным оружием и полетел в ОАЭ 03
Российский пропагандист Киселев предложил ударить по Британии ядерным оружием и полетел в ОАЭ 04
Российский пропагандист Киселев предложил ударить по Британии ядерным оружием и полетел в ОАЭ 05

Дубай (63) Киселев Дмитрий (637) ОАЭ (198) пропаганда (3692) россия (96038)


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Топ комментарии
+59
Гидота касабська
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02.05.2022 18:02
+43
Ми 6 у вас есть хороший шанс.
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02.05.2022 18:04
+34
це не нам в Україні треба показувати, нам це не цікаво, ви й так знаємо шо це за мерзота. Це треба тим дов6ой6ам в сраній русні показувати, щоб орки знали, за що йдуть на гівно.
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02.05.2022 18:05
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Щось, в найближчі три дні, в засраші має статись. Хитро заварений
"кісєль" не просто так заникався в ОАЕ
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02.05.2022 19:26 Ответить
Все може бути... не просто так заникався... а ще й міг власну дочку тишком-нишком вивізти... будуть грошики ховати-переховувати в емірів.
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02.05.2022 19:50 Ответить
Нация подонков и рукожопов очень любит ненавидеть и призывать уничтожить запад и все достижения цивилизации, но сами стремятся успеть воспользоваться всеми его благами.
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02.05.2022 19:29 Ответить
накуя этому говну эскорт, у него ж все в ядерный пепел...
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02.05.2022 19:31 Ответить
ну и пусть ему устроют подводный дайвинг без акваланга
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02.05.2022 19:32 Ответить
Плать, утопите его там кто нибудь!
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02.05.2022 19:33 Ответить
А не дети Лаврова сейчас в Лондоне? Так кисель ещё до новичка добалаболится.
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02.05.2022 19:34 Ответить
так он же вроде как под санкциями числится, как же он полетел?
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02.05.2022 19:38 Ответить
ни одна из арабских стран никаких санкций не вводила...им все пофиг.
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02.05.2022 19:52 Ответить
вонючие эмираты!!!!
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02.05.2022 23:24 Ответить
Резко утонул сделать никак?21 век эта гнида спокойно передвигаеться.
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02.05.2022 19:40 Ответить
Его надо арестовать за международный терроризм.
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02.05.2022 19:50 Ответить
а эмираты - за пособничество терроризму!
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02.05.2022 23:25 Ответить
Что-то у киселёва какая-то отрицательная бодрость и отрицательный румянец на лице...
Бабло всю жизнь зарабатывал на крови, думал пожить в достатке... а вот пи*дец подкрался незаметно, пора на кладбище... и эскорт уже не тот...
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02.05.2022 19:51 Ответить
или утонет, или сожрут голодные акулы или не долетит
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02.05.2022 19:52 Ответить
Щкода що ОАЕ як колись Аргентина стала прихистком нацистів з росії.
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02.05.2022 19:55 Ответить
А шо воно таке ? Перший раз чую.
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02.05.2022 20:06 Ответить
Свиня...
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02.05.2022 20:08 Ответить
эх, подсуетиться бы нужным людям и превратить в пепел этого ******
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02.05.2022 20:09 Ответить
ватных пропагандоны должны отдыхать в лучшем случае в крыму
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02.05.2022 20:10 Ответить
Щось ця мляво - потягана баба з ним
мало схожа на екскортницю, хоча якийсь клієнт такий і екскорт.
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02.05.2022 20:22 Ответить
Треба по кісєльову бомбочкою...Або хоч лимонку в рот ...
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02.05.2022 20:27 Ответить
Может эскортница ему что-нибудь откусит ?
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02.05.2022 20:52 Ответить
Пора вже щось с цим робити! Різне буває з людьми які зловживають речовинами! Плигають з вікон ,топляться у басейнах, передозування...
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02.05.2022 21:03 Ответить
Когда уже этому павлину отрубят его куриную жопу.
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02.05.2022 21:18 Ответить
є робота для MI6
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02.05.2022 21:34 Ответить
Гарний отель. Я там був. Але тільки на екскурсії. На човні по внутрішніх каналах покатали.
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02.05.2022 21:40 Ответить
а оте старе і страшне біля нього, це дорога ескортниця, тьху, чуть не блюнув, хоча для кацапів може бути, бо у нас забухані алкашки краще виглядають.
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02.05.2022 22:36 Ответить
какая мерзость эти эмираты! а я еще думал классная страна!

В 1ый же день войны прокукарекали что отменяют НАМ безвиз!

Потом воздержались в ООН!
Потом приняли всех выбл*дков и фашистов из кацапии!
Надеюсь настанет день когда все коллаборанты будут осуждены, включая венгрию и эмираты!!
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02.05.2022 23:28 Ответить
Блин,да его там грохнуть проще простого. Но это не так важно,как крышевание.
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02.05.2022 23:36 Ответить
Ця підстаркувата ескортниця для прикриття . Цей поц - пєдік! Лише подивіться на його жестикуляцію, як він ставить свої нозі та відклячує задок, міміка мордяки теж видає у ньому рафінованого гея.

У країні гомофобів небеспечно бути геєм, а пропагандону взагалі заборонено. О. І доводиться цім московським пєдікам їздити за втіхами за кордон та одружуватись на пенсіонерках.
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03.05.2022 02:31 Ответить
Хм, ОАЭ же слушают США внимательно, почему бы не дать ордер на арест...
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03.05.2022 08:06 Ответить
Мерзота та покидьок
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03.05.2022 11:32 Ответить
Невже нема кому їм там зайнятись? В СБУ нестача кадрів?
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03.05.2022 14:34 Ответить
Подивися на цю "дорогу" повію. Вона ж стара шкапа)))))) Мабуть у Кисєля вже не стоїть на молодих і гарних дівчат))))))
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03.05.2022 20:14 Ответить
по голове себя ударь прыдурок.
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04.05.2022 08:12 Ответить
А что, молодец!
Этой пастве нужен соответствующий пастор!
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04.05.2022 09:46 Ответить
ГЕБЕЛЬСУ ПОСЛЕ ВОЙНЫ МАШИНЫ НЕ ПОНАДОБЯТСЯ
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18.09.2022 01:12 Ответить
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