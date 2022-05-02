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Рашисты не успевают проводить эксгумацию тел убитых мариупольцев, - мэр Бойченко. ФОТОрепортаж

В блокадном Мариуполе сверхвысокая смертность из-за нехватки питьевой воды, пищи и лекарства.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупанты выкапывают тела и вывозят их, а местные захороняют новых погибших.

"Сейчас в Мариуполе средневековые условия жизни. Инфраструктура полностью уничтожена. Пока мы не видим ни одного прогресса в налаживании человеческих условий для населения. Из-за полного отсутствия качественной медицинской помощи у людей с онкологией и хроническими заболеваниями почти не остается шансов. Количество жертв российской агрессии продолжает расти. Поэтому сейчас только эвакуация поможет спасти людей", - рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Рашисты не успевают проводить эксгумацию тел убитых мариупольцев, - мэр Бойченко 01

Рашисты не успевают проводить эксгумацию тел убитых мариупольцев, - мэр Бойченко 02
Рашисты не успевают проводить эксгумацию тел убитых мариупольцев, - мэр Бойченко 03

Автор: 

Мариуполь (5724) Бойченко Вадим (68)


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а Гутерішу все одно. його більше злодійкуваті ліниві африканці цікавлять.
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02.05.2022 18:10 Ответить
Можливо я помиляюсь але є така думка ,що у Маріуполі залишились ''людітелі рузкАга мврра'' ,які чекали Асвабадітелей))От то них і прийшов руzzкій міррр ,іжте і насолоджуйтест.
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02.05.2022 18:18 Ответить
Помиляєтесь.
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02.05.2022 18:35 Ответить
а может там остались те, кто не захотел уезжать в мордор?
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02.05.2022 18:51 Ответить
У мене в Маріуполі мати 83 роки.Перед тим як щось писати включай мізки довбо...б.
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02.05.2022 22:56 Ответить
Нехай ваша мама залишиться живою і здоровою. Душа болить за Маріуполь
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02.05.2022 23:59 Ответить
 
 