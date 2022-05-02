Рашисты не успевают проводить эксгумацию тел убитых мариупольцев, - мэр Бойченко. ФОТОрепортаж

В блокадном Мариуполе сверхвысокая смертность из-за нехватки питьевой воды, пищи и лекарства.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупанты выкапывают тела и вывозят их, а местные захороняют новых погибших.

"Сейчас в Мариуполе средневековые условия жизни. Инфраструктура полностью уничтожена. Пока мы не видим ни одного прогресса в налаживании человеческих условий для населения. Из-за полного отсутствия качественной медицинской помощи у людей с онкологией и хроническими заболеваниями почти не остается шансов. Количество жертв российской агрессии продолжает расти. Поэтому сейчас только эвакуация поможет спасти людей", - рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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