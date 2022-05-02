Рашисты не успевают проводить эксгумацию тел убитых мариупольцев, - мэр Бойченко. ФОТОрепортаж
В блокадном Мариуполе сверхвысокая смертность из-за нехватки питьевой воды, пищи и лекарства.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оккупанты выкапывают тела и вывозят их, а местные захороняют новых погибших.
"Сейчас в Мариуполе средневековые условия жизни. Инфраструктура полностью уничтожена. Пока мы не видим ни одного прогресса в налаживании человеческих условий для населения. Из-за полного отсутствия качественной медицинской помощи у людей с онкологией и хроническими заболеваниями почти не остается шансов. Количество жертв российской агрессии продолжает расти. Поэтому сейчас только эвакуация поможет спасти людей", - рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Claudia Smith
показать весь комментарий02.05.2022 18:10 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Кайрос Тор
показать весь комментарий02.05.2022 18:18 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Владислав Носковский
показать весь комментарий02.05.2022 18:35 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Ergo Konúni
показать весь комментарий02.05.2022 18:51 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Киокушин Карате
показать весь комментарий02.05.2022 22:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Оксана Щербакова #502138
показать весь комментарий02.05.2022 23:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль