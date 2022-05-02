В Киеве возобновило работу посольство Дании: глава МИД Кофод пообещал продолжение поддержки Украины по всем направлениям. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод прибыл в Киев для возобновления работы посольства. Свой визит начал с посещения Ирпеня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

На совместном с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве Кофод рассказал, что Дания планирует продлить поддержку Украины по всем направлениям, от вопроса санкций против РФ до восстановления страны после войны.

"Мы должны готовить более жесткие санкции против России, продолжать поставлять помощь для Украины, включая необходимое оружие, а также продолжать процесс сбора доказательств (военных преступлений. - Ред.) и привлекать виновных к ответственности", - заявил министр.

Также читайте: Дания возглавит восстановление Николаева, - премьер Фредериксен

Он добавил, что Дания готова присоединяться к восстановлению страны после войны, в частности Николаева, и добавил, что в Украину уже идет конкретная практическая помощь.

Кофод отметил, что Дания уже предоставила Украине помощь более чем на 200 млн евро, включая оружие.

"Мы настроены продолжать помощь и поддерживать Украину… Это противоправная агрессивная война, нанесшая большие беды украинцам. И мы все должны благодарить вас за то, что вы боретесь за свободу Украины и также свободу всей Европы, за порядок, основанный на правилах", - добавил глава МИД Дании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания передаст Украине модернизированные бронетранспортеры M113, - СМИ