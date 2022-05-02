На Банковой состоялась встреча с вернувшимися в Киев послами стран ЕС - ОП. ФОТО

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква встретился с послами государств – членов ЕС, вернувшихся в Киев для выполнения своих обязанностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Во встрече приняли участие послы Испании, Италии, Латвии, Литвы, Германии, Словакии, а также временные поверенные в делах Эстонии, Польши, Словении, Франции, Чехии.

Жовква поблагодарил дипломатов, вернувшихся в Киев: "Это демонстрирует вашу жесткую солидарность с народом Украины, который противостоит российской агрессии".

Он высоко оценил неизменную политическую поддержку и практическую помощь, оказываемую правительствами этих государств с первого дня широкомасштабного российского вторжения. Заместитель руководителя ОП особо отметил важность визитов лидеров европейских государств в Украину и выразил надежду, что количество таких визитов будет расти.

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Кроме того, Жовква поблагодарил страны ЕС за важную гуманитарную помощь и поддержку граждан Украины, вынужденно покинувших Родину из-за российской агрессии. Он акцентировал внимание на необходимости усиления санкционного давления ЕС на Россию с целью побуждения ее к немедленному прекращению военных действий и освобождению временно оккупированных территорий.

"Шестой пакет санкций должен быть введен как можно скорее. Он обязательно должен содержать эмбарго на российскую нефть, отключение от SWIFT всех российских банков и прекращение трансляции в ЕС российских телеканалов", – заявил чиновник.

В ОП отметили, что основное внимание во время встречи было уделено шагам, направленным на скорейшее обретение Украиной членства в ЕС.

"Предоставление Украине в наиболее сжатые сроки статуса страны – кандидата на членство в Евросоюзе должно стать символическим шагом поддержки со стороны лидеров государств-членов ЕС. Украина сегодня защищает не только себя, но и всю Европу, и уже только этим доказала свою принадлежность Европейскому Союзу . Украина и украинцы заслуживают этого решения", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

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Он отметил, что в результате российской агрессии и систематического разрушения объектов критической и социальной инфраструктуры существует настоятельная потребность скорейшего запуска Трастового фонда солидарности с Украиной.

Жовква также проинформировал об инициативе Президента Владимира Зеленского по привлечению стран-партнеров к восстановлению тех или иных городов и регионов, пострадавших в результате войны, и призвал представителей государств-членов ЕС активно определяться с такой помощью.

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