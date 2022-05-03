В Запорожье погиб разведчик 128-й бригады Святослав Сойко, вернувшийся из-за границы, чтобы защищать Украину. ФОТО

После службы во французском легионе 32-летний боец встал на защиту своей страны. Его родной брат воюет дальше.

Он был добрым, светлым и жизнерадостным человеком! Так, о Святославе Сойко отзываются друзья и знакомые, пишет Експрес, передает Цензор.НЕТ.

"Святослав - мечтатель, путешественник, верный друг, - говорит Михей Линч, который дружил со Святославом с детства. - Последний раз мы общались за две недели до его гибели, говорил, что служит на запорожском направлении, что нужен тепловизор".

Святослав после окончания учебы в вузе отправился во французский легион, где прослужил 5 лет. Впоследствии вместе с друзьями решил заняться организацией туров в Грузию, Францию ​​и Украину.

"Он всегда любил горы, лыжи, путешествия, - говорит его 61-летняя мать Ольга. - Имел много планов. Перед началом войны записался в школу высокогорного скалолазания".

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24 февраля Святослав позвонил маме в 6.10, она как раз собиралась на работу. Сказал, что началась активная фаза войны и добавил, что возвращается в Украину. По дороге домой он позвонил еще раз, чтобы предупредить: "Я пойду на войну. Это наш последний шанс сохранить Украину, больше возможности у нас не будет".

Объяснил, что такие люди, как он нужны в войске, ведь 5 лет изучал разведывательное дело. Она разрыдалась, позвонила старшему сыну, чтобы поделиться. "Мама, я тоже иду на войну", - поразил ее 36-летний Андрей...

"Как же тяжело было! - признается госпожа Ольга. - Но я знаю своих сыновей - они не могли прятаться от войны..."

Святослав приехал домой ночью 26 февраля, уже в 8 утра поспешил в военкомат. Вернулся всего на полчаса, чтобы собрать вещи и попрощаться с любимой. Он стал бойцом 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. За все время Святослав позвонил родителям дважды, не рассказывая никаких подробностей с поля боя, просто успокаивал, мол, все хорошо. В основном же писал сообщение.

"В последний раз позвонил 20 марта, сказал, что они на выгодной позиции", - вспоминает Ольга. Больше она не слышала голоса своего сына.

Переживая о Святославе, написала старшему сыну Андрею, а тот поделился, что группа разведчиков, в составе которой был его брат, взяла в плен русского полковника. "О том пленнике тогда сообщали в новостях, что был одет в белье ВСУ", - уточняет Ольга.

Андрею брат тоже перестал писать с 22 марта, но старший сын успокаивал родителей — мол, наверное, у них нет связи...

Впоследствии на усадьбу Сойков пришли из военкомата, сообщив, что 24 марта их сын-разведчик погиб в Запорожской области...

Когда страшное известие разлетелось по миру, родителям Святослава написало множество его друзей из разных стран. Выражали соболезнования, делились воспоминаниями.

"А как-то пришел его друг Денис, он также служил во французском легионе, — говорит Ольга. — Сказал, что идет на войну — в разведку, чтобы отомстить за Святослава".

"Мой сын всегда верил, что у Украины большой потенциал и перспективы стать сверхмощным государством", — говорит его мать. И мы верим, что так будет!