РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12470 посетителей онлайн
Новости Фото Война
18 288 24

В Запорожье погиб разведчик 128-й бригады Святослав Сойко, вернувшийся из-за границы, чтобы защищать Украину. ФОТО

После службы во французском легионе 32-летний боец встал на защиту своей страны. Его родной брат воюет дальше.

Он был добрым, светлым и жизнерадостным человеком! Так, о Святославе Сойко отзываются друзья и знакомые, пишет Експрес, передает Цензор.НЕТ.

"Святослав - мечтатель, путешественник, верный друг, - говорит Михей Линч, который дружил со Святославом с детства. - Последний раз мы общались за две недели до его гибели, говорил, что служит на запорожском направлении, что нужен тепловизор".

Святослав после окончания учебы в вузе отправился во французский легион, где прослужил 5 лет. Впоследствии вместе с друзьями решил заняться организацией туров в Грузию, Францию ​​и Украину.

"Он всегда любил горы, лыжи, путешествия, - говорит его 61-летняя мать Ольга. - Имел много планов. Перед началом войны записался в школу высокогорного скалолазания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приднестровье не представляет большой угрозы для Украины, - Буданов

В Запорожье погиб разведчик 128-й бригады Святослав Сойко, вернувшийся из-за границы, чтобы защищать Украину 01

24 февраля Святослав позвонил маме в 6.10, она как раз собиралась на работу. Сказал, что началась активная фаза войны и добавил, что возвращается в Украину. По дороге домой он позвонил еще раз, чтобы предупредить: "Я пойду на войну. Это наш последний шанс сохранить Украину, больше возможности у нас не будет".

Объяснил, что такие люди, как он нужны в войске, ведь 5 лет изучал разведывательное дело. Она разрыдалась, позвонила старшему сыну, чтобы поделиться. "Мама, я тоже иду на войну", - поразил ее 36-летний Андрей...

"Как же тяжело было! - признается госпожа Ольга. - Но я знаю своих сыновей - они не могли прятаться от войны..."

Святослав приехал домой ночью 26 февраля, уже в 8 утра поспешил в военкомат. Вернулся всего на полчаса, чтобы собрать вещи и попрощаться с любимой. Он стал бойцом 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. За все время Святослав позвонил родителям дважды, не рассказывая никаких подробностей с поля боя, просто успокаивал, мол, все хорошо. В основном же писал сообщение.

"В последний раз позвонил 20 марта, сказал, что они на выгодной позиции", - вспоминает Ольга. Больше она не слышала голоса своего сына.

Переживая о Святославе, написала старшему сыну Андрею, а тот поделился, что группа разведчиков, в составе которой был его брат, взяла в плен русского полковника. "О том пленнике тогда сообщали в новостях, что был одет в белье ВСУ", - уточняет Ольга.

Андрею брат тоже перестал писать с 22 марта, но старший сын успокаивал родителей — мол, наверное, у них нет связи...

Впоследствии на усадьбу Сойков пришли из военкомата, сообщив, что 24 марта их сын-разведчик погиб в Запорожской области...

Когда страшное известие разлетелось по миру, родителям Святослава написало множество его друзей из разных стран. Выражали соболезнования, делились воспоминаниями.

"А как-то пришел его друг Денис, он также служил во французском легионе, — говорит Ольга. — Сказал, что идет на войну — в разведку, чтобы отомстить за Святослава".

"Мой сын всегда верил, что у Украины большой потенциал и перспективы стать сверхмощным государством", — говорит его мать. И мы верим, что так будет!

смерть (9247) военнослужащие (6174) потери (4419) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+46
Вічна пам'ять
показать весь комментарий
03.05.2022 08:57
+37
Просто серце крається ...
показать весь комментарий
03.05.2022 08:57
+35
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий...
показать весь комментарий
03.05.2022 08:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна пам'ять
показать весь комментарий
03.05.2022 08:57 Ответить
Просто серце крається ...
показать весь комментарий
03.05.2022 08:57 Ответить
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий...
показать весь комментарий
03.05.2022 08:57 Ответить
предыдущих погибших помнят всех? освободили пленных? нашли пропавших? так что не нужно громких и пустых слов
показать весь комментарий
03.05.2022 10:36 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2022 08:59 Ответить
R.I,P,

показать весь комментарий
03.05.2022 09:00 Ответить
А тобі відомо що "жовтоблакитний" - залитий кров"ю стає "червоночорним"? Я реально про це кажу - сам бачив і був шокований!!!!
показать весь комментарий
03.05.2022 09:17 Ответить
+
показать весь комментарий
03.05.2022 10:17 Ответить
Дуже радий, Яр, що Ви знову є. Мені знову приємно якомога частіше бувати на Цензорі і читати Ваші перли.
показать весь комментарий
03.05.2022 15:18 Ответить
Вечная память
показать весь комментарий
03.05.2022 09:01 Ответить
Царствіє небесне воїну українцю
показать весь комментарий
03.05.2022 09:03 Ответить
Спочивай у мирі друже. Смерть оркам.
показать весь комментарий
03.05.2022 09:08 Ответить
Обидно что мы размениваем своих лучших на всякий рашисткий сброд с окраин Орды.
показать весь комментарий
03.05.2022 09:09 Ответить
обидно что многие избирают ватный сброд во власть - вот отсюда и все беды Украины
показать весь комментарий
03.05.2022 10:39 Ответить
Жаль хлопчину! Хай хоч одна народить воїна - йому на спомин У мене вже двоє внуків- бійців росте - старший вже готується вчиться на комп"ютершика Каже - я "черкас!" Знає "родослів"я (по матері) з часів Богдана Пра-пра*** був сотником у полку Кривоноса - Назар Дрига А ми - пожиттєво козаки з "фронтиру" - жили на "порубіжжі" з "Диким полем"І він цим гордиться! Гарний - карокий високий чубатий Як почав доростать я сказав дружині своїй "*****ц ! Дівок жаль - перебиратиме як курей у курнику!Точно "козак "
показать весь комментарий
03.05.2022 09:39 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
03.05.2022 09:44 Ответить
Svitla Pam'yat'...
показать весь комментарий
03.05.2022 10:32 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.
ГЕРОЮ СЛАВА!
показать весь комментарий
03.05.2022 14:04 Ответить
Вічна пам'ять герою!
показать весь комментарий
03.05.2022 17:47 Ответить
Якщо після смерті щось є то цим хлопцям там соромно не буде, всі там будемо.
показать весь комментарий
03.05.2022 22:41 Ответить
 
 