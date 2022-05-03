Войска РФ 25 раз открывали огонь по мирным городам Луганщины и снова безуспешно пытались продвинуться в Рубежном и Попасной, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Более двух месяцев рашисты пытаются каждую ночь продвинуться вперед в Рубежном и Попасной и установить полный контроль над ними, но всякий раз безуспешно и с потерями.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что на Донбассе за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем, двадцать две единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника.
Гайдай отмечает, что россияне 25 раз открывали огонь по мирным городам области.
Наибольшие разрушения зв сутки в Горской громаде - не менее 12 домов повреждены (10 сгорело в Орехово и два - в Золотом).
"Досталось Северодонецку: здесь орки попали в пять многоэтажек, в одной из поврежденных квартир снаряд не разорвался - дальше работа пиротехников. Также пылало складское помещение. Из-под обстрелов и завалов спасены три человека. Количество обстрелов со стороны россиян ежедневно увеличивается. Эвакуация продолжается", – отметил Гайдай.
Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 мая Луганщину ждут массированные обстрелы со стороны оккупантов, - Гайдай
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ці руїни виглядають більш привабливо ніж той пейзаж , який 95% загарбників бачив з дня його народження .
Якщо в газпромівський РФ-ії тільки 55% газофікація , в Україні навіть йще в 1989 році було десь так 98% ... А якщо прибрати Мацькву з Пітером й йще десь так їх 15 мілійонників , то по їх дєрьовням й райцентрам там й 10% нема газифікації !