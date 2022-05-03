Воины 79-й ОДШБр отбили атаку врага и уничтожили 2 танка, 5 БТР и 2 БМП. Одна БМП захвачена, - Бутусов. ФОТО

Вчера, 2 мая, российские войска провели очередную атаку на Донбассе.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, воины 79-й десантно-штурмовой бригады отбили атаку и уничтожили 2 танка, 5 БТР и 2 БМП российских войск, маркированных отметками "О".

"Одна БМП захвачена. Я ее сфотографировал как только ее вывезли на наши позиции", - пишет Бутусов.

"Сегодня по направлениям главных ударов ВС РФ продолжаются бои, украинские десантники продолжают отражать российские атаки. Воины 79-й бригады продолжают эффективно уничтожать врага", - добавляет журналист.