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Новости Фото Война
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Воины 79-й ОДШБр отбили атаку врага и уничтожили 2 танка, 5 БТР и 2 БМП. Одна БМП захвачена, - Бутусов. ФОТО

Вчера, 2 мая, российские войска провели очередную атаку на Донбассе.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, воины 79-й десантно-штурмовой бригады отбили атаку и уничтожили 2 танка, 5 БТР и 2 БМП российских войск, маркированных отметками "О".

"Одна БМП захвачена. Я ее сфотографировал как только ее вывезли на наши позиции", - пишет Бутусов.

Воины 79-й ОДШБр отбили атаку врага и уничтожили 2 танка, 5 БТР и 2 БМП. Одна БМП захвачена, - Бутусов 01

Воины 79-й ОДШБр отбили атаку врага и уничтожили 2 танка, 5 БТР и 2 БМП. Одна БМП захвачена, - Бутусов 02

"Сегодня по направлениям главных ударов ВС РФ продолжаются бои, украинские десантники продолжают отражать российские атаки. Воины 79-й бригады продолжают эффективно уничтожать врага", - добавляет журналист.

Автор: 

армия РФ (19578) уничтожение (7165) Донбасс (26956) техника (1746) Бутусов Юрий (4381) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198) Десантно-штурмовые войска (221)


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Топ комментарии
+20
У Бутусова самая точная и актуальная информация, уже много раз убеждался в этом, так как человек в самой гуще событий. Писакам отчетов ОГА на заметку
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03.05.2022 10:14
+14
Пердаки в орків розриває
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03.05.2022 10:20
+11
Хоч інколи і адреналіну багато в редактора,але його анонси,як лакмус на стан війни. Вірю йому і ЗСУ. Україна понад усе
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03.05.2022 10:13
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Хоч інколи і адреналіну багато в редактора,але його анонси,як лакмус на стан війни. Вірю йому і ЗСУ. Україна понад усе
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03.05.2022 10:13 Ответить
У Бутусова самая точная и актуальная информация, уже много раз убеждался в этом, так как человек в самой гуще событий. Писакам отчетов ОГА на заметку
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03.05.2022 10:14 Ответить
ОГВА под гнетом ОПУ.А вот Бутусова ОПУ все время терроризируют из-за честной подачи информации и, не исключено, как мщение от нашего "гаранта"!
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03.05.2022 10:30 Ответить
Бутусову ще пощастило, шо прокураторша забула, як він напередодні Великої війни, дав в морду Депутату верховної ради України, великому "патріоту" України- шуфрічу! А то могли б і засудити.
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03.05.2022 11:04 Ответить
Чому відлітають башти у танків, детонує боєзапас?
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03.05.2022 10:18 Ответить
Пердаки в орків розриває
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03.05.2022 10:20 Ответить
Радянський танк побудований на концепції безкоштовного екіпажу і максимальної боєздатності. Але з масовою появою ПТРК на полі бою ця концепція тріщить по швам.

Відповідно снаряди в нього всередині танка. При серйозному попаданні вони вибухають.

У західних танків боєзапас ззовні. Це значно покращує виживаємість екіпажу, ціною деякого зниження боєздатності - снаряди втрачаються після попадання і танк залишається без БК.
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03.05.2022 10:42 Ответить
конструктивний недолік.
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03.05.2022 10:44 Ответить
79-й ДШБр України-черговий респект...
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03.05.2022 10:19 Ответить
Ост.. з півдня направлена
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03.05.2022 10:21 Ответить
Ост-Схід,зі східного військового округу.
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03.05.2022 11:03 Ответить
 
 