Воины 79-й ОДШБр отбили атаку врага и уничтожили 2 танка, 5 БТР и 2 БМП. Одна БМП захвачена, - Бутусов. ФОТО
Вчера, 2 мая, российские войска провели очередную атаку на Донбассе.
Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, воины 79-й десантно-штурмовой бригады отбили атаку и уничтожили 2 танка, 5 БТР и 2 БМП российских войск, маркированных отметками "О".
"Одна БМП захвачена. Я ее сфотографировал как только ее вывезли на наши позиции", - пишет Бутусов.
"Сегодня по направлениям главных ударов ВС РФ продолжаются бои, украинские десантники продолжают отражать российские атаки. Воины 79-й бригады продолжают эффективно уничтожать врага", - добавляет журналист.
Топ комментарии
+20 MAKAROV #508144
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+14 саша паламарчук
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+11 Валентина Саюн
показать весь комментарий03.05.2022 10:13 Ссылка
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Відповідно снаряди в нього всередині танка. При серйозному попаданні вони вибухають.
У західних танків боєзапас ззовні. Це значно покращує виживаємість екіпажу, ціною деякого зниження боєздатності - снаряди втрачаються після попадання і танк залишається без БК.