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За двое суток ВСУ уничтожили почти 20 российских беспилотников общей стоимостью 2 млн долларов, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Слаженная работа подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск помогает эффективно уничтожать технику врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"На фото - сбитые российские БПЛА "Орлан" и "Тахион" на Восточном направлении и ZALA - на Северном. За последние 2 дня ВСУ ликвидировали почти 20 вражеских БПЛА общей стоимостью около 2 млн долларов", - говорится в сообщении.

За двое суток ВСУ уничтожили почти 20 российских беспилотников общей стоимостью 2 млн долларов, - Генштаб 01
За двое суток ВСУ уничтожили почти 20 российских беспилотников общей стоимостью 2 млн долларов, - Генштаб 02
За двое суток ВСУ уничтожили почти 20 российских беспилотников общей стоимостью 2 млн долларов, - Генштаб 03
За двое суток ВСУ уничтожили почти 20 российских беспилотников общей стоимостью 2 млн долларов, - Генштаб 04
За двое суток ВСУ уничтожили почти 20 российских беспилотников общей стоимостью 2 млн долларов, - Генштаб 05
За двое суток ВСУ уничтожили почти 20 российских беспилотников общей стоимостью 2 млн долларов, - Генштаб 06
За двое суток ВСУ уничтожили почти 20 российских беспилотников общей стоимостью 2 млн долларов, - Генштаб 07
За двое суток ВСУ уничтожили почти 20 российских беспилотников общей стоимостью 2 млн долларов, - Генштаб 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 мая уничтожен 1 беспилотник "Форпост" и 7 "Орланов" российских оккупантов, - Воздушные Силы

армия РФ (19578) беспилотник (3727) Генштаб ВС (6430) уничтожение (7165)


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Canon zoom
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03.05.2022 11:04 Ответить
Там похоже и мыльницу Canon засунули.
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03.05.2022 11:31 Ответить
японцы из Canon теперь обогатятся
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03.05.2022 12:00 Ответить
Прибідняється!

Тільки один безпілотник "Форпост" коштує не меньше 6 млн. доларів, а над Одесою вчора один, і сьогодні зранку ще один збили.
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03.05.2022 12:32 Ответить
 
 