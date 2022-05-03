За двое суток ВСУ уничтожили почти 20 российских беспилотников общей стоимостью 2 млн долларов, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Слаженная работа подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск помогает эффективно уничтожать технику врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"На фото - сбитые российские БПЛА "Орлан" и "Тахион" на Восточном направлении и ZALA - на Северном. За последние 2 дня ВСУ ликвидировали почти 20 вражеских БПЛА общей стоимостью около 2 млн долларов", - говорится в сообщении.
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Тільки один безпілотник "Форпост" коштує не меньше 6 млн. доларів, а над Одесою вчора один, і сьогодні зранку ще один збили.