За двое суток ВСУ уничтожили почти 20 российских беспилотников общей стоимостью 2 млн долларов, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Слаженная работа подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск помогает эффективно уничтожать технику врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"На фото - сбитые российские БПЛА "Орлан" и "Тахион" на Восточном направлении и ZALA - на Северном. За последние 2 дня ВСУ ликвидировали почти 20 вражеских БПЛА общей стоимостью около 2 млн долларов", - говорится в сообщении.

















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