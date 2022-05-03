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Войска РФ разбомбили самолетами элеватор в Рубежном. Рашисты хотят устроить Голодомор, - Гайдай. ФОТО

Цель оккупантов – Голодомор. Войска РФ разбомбили самолетами элеватор в Рубежном Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Спутниковые снимки от компании "Planet Lab" свидетельствуют о том, что на территорию ООО "Голден АГРО" в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс полностью уничтожен. На предприятии была установлена ​​лаборатория с самым современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовес, автоматический пробоотборник", - отмечает Гайдай.

Элеваторный комплекс мог хранить 30 тысяч тонн зерна одновременно.

"Рашисты хотят устроить Голодомор. В оккупированных городах зафиксированы случаи вывоза нашего зерна в РФ. Ранее они уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке", - резюмирует глава региона.

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Войска РФ разбомбили самолетами элеватор в Рубежном. Рашисты хотят устроить Голодомор, - Гайдай 01

Автор: 

бомба (372) Голодомор (1055) зерно (1070) элеватор (18) бомбардировка (452) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+12
Що хочуть кацапи відомо з 24 лютого. Хоча а принципі це було відомо завжди.
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03.05.2022 10:50
+8
От яка притомна людина буде будуватибіля лінії фронту, стратегічні об'єкти з новітнім обладнанням? Хоча, це питання -риторичне...
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03.05.2022 10:49
+7
Нарешті дійшло.
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03.05.2022 10:44
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Нарешті дійшло.
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03.05.2022 10:44 Ответить
От яка притомна людина буде будуватибіля лінії фронту, стратегічні об'єкти з новітнім обладнанням? Хоча, це питання -риторичне...
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03.05.2022 10:49 Ответить
Брали приклад з Зе, який будував дороги замість армії.
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03.05.2022 10:51 Ответить
Що хочуть кацапи відомо з 24 лютого. Хоча а принципі це було відомо завжди.
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03.05.2022 10:50 Ответить
А вывозить зерно можно было?
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03.05.2022 10:52 Ответить
ідіот...тьфу...взяв і виложив геолокацію..ну шо б ви казали?
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03.05.2022 10:53 Ответить
Гайдай то він наводчиком у рашистів працює? Чому нах не знімуть..та поставте якогось адекватного
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03.05.2022 10:56 Ответить
вони це відкрито обговорюють по телевізору, тому все по плану.
нічого нового впринципі, все як і 400 років до цього!
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03.05.2022 10:58 Ответить
Хочеш подарувати к ацапам -будуй у прифронтовій зоні...не можу зрозуміти чи вони ідіоти чи врєдітєлі
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03.05.2022 11:00 Ответить
та ви вже заіпа-ли , гайдаї, -то зерно спистили , то комплекс розбомбили , то вивезли , то топливо , - як ви додумались будувати ************ комплекси, дороги і іншу інфраструктуру в прифронтовій зоні ?
Хоча ж ясно як - бюджетні гроші ж порохом не смердять...
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03.05.2022 11:11 Ответить
а то з отих шо "розбомбили" і "украли"...
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03.05.2022 11:19 Ответить
могут обстрелять рени и измаил, а, как еще можно на экспорт вывезти...обустраивают железную дорогу на галац, порт на дунае, уже в стране нато...не решатся обстрелять...
и через западную границу продают на экспорт зерно, подс.масло и окатыш железорудный, рулоны стали листовой
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03.05.2022 11:24 Ответить
О вєчном ідіотізмі ... Позавчора в харьківських пабліках якесь ідіото накидало відосіків з Саржиного Яру - як там охайно , і як гарно там відпочивають харьків'яни , грають в теніс, тренуються... -Вночі нах розбомбили ті всі локації ... Браво Ідіоти !
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03.05.2022 11:18 Ответить
Я ще до війни писав "їх мета - соср-2 з голодоморами,розстрілами ,переселенням і концтаборами.
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03.05.2022 11:21 Ответить
Надо сделать выводы
При военном положении нужно иметь минимум 1,5 годичный запас хлеба
а можно и 2 годичный
10% нашего зерна в мировых масштабах
Ну что ж 9 человек дадут по кусочку Хлеба раз в три дня десятому и все проживем
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03.05.2022 11:30 Ответить
та ні, вони прийшли годувати, що за марення чи всі думали вони прийдуть на шашлики на заклик зе-клоуна?
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03.05.2022 13:41 Ответить
 
 