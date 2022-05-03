Войска РФ разбомбили самолетами элеватор в Рубежном. Рашисты хотят устроить Голодомор, - Гайдай. ФОТО
Цель оккупантов – Голодомор. Войска РФ разбомбили самолетами элеватор в Рубежном Луганской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Спутниковые снимки от компании "Planet Lab" свидетельствуют о том, что на территорию ООО "Голден АГРО" в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс полностью уничтожен. На предприятии была установлена лаборатория с самым современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовес, автоматический пробоотборник", - отмечает Гайдай.
Элеваторный комплекс мог хранить 30 тысяч тонн зерна одновременно.
"Рашисты хотят устроить Голодомор. В оккупированных городах зафиксированы случаи вывоза нашего зерна в РФ. Ранее они уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке", - резюмирует глава региона.
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нічого нового впринципі, все як і 400 років до цього!
Хоча ж ясно як - бюджетні гроші ж порохом не смердять...
и через западную границу продают на экспорт зерно, подс.масло и окатыш железорудный, рулоны стали листовой
При военном положении нужно иметь минимум 1,5 годичный запас хлеба
а можно и 2 годичный
10% нашего зерна в мировых масштабах
Ну что ж 9 человек дадут по кусочку Хлеба раз в три дня десятому и все проживем