Войска РФ разбомбили самолетами элеватор в Рубежном. Рашисты хотят устроить Голодомор, - Гайдай. ФОТО

Цель оккупантов – Голодомор. Войска РФ разбомбили самолетами элеватор в Рубежном Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Спутниковые снимки от компании "Planet Lab" свидетельствуют о том, что на территорию ООО "Голден АГРО" в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс полностью уничтожен. На предприятии была установлена ​​лаборатория с самым современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовес, автоматический пробоотборник", - отмечает Гайдай.

Элеваторный комплекс мог хранить 30 тысяч тонн зерна одновременно.

"Рашисты хотят устроить Голодомор. В оккупированных городах зафиксированы случаи вывоза нашего зерна в РФ. Ранее они уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке", - резюмирует глава региона.

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