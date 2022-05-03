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В освобожденном от российских оккупантов селе на Николаевщине в общей могиле обнаружили тела двух местных жителей со следами пыток: у одного из них были связаны ноги, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители Баштанщины в Николаевской области документируют преступления военных РФ во время оккупации

При процессуальном руководстве Баштанской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Николаевской области.

Во время проведения следственных действий на территории села Новофонтанка Баштанского района в общей могиле обнаружены тела 2 местных жителей со следами огнестрельных ранений и пыток. У одного из мужчин были связаны ноги. У могилы мужчин найдены следы пребывания российских военных, в том числе фрагменты типичного пакета сухпайка РФ.

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Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В освобожденном от российских оккупантов селе на Николаевщине в общей могиле обнаружили тела двух местных жителей со следами пыток: у одного из них были связаны ноги, - прокуратура 01
В освобожденном от российских оккупантов селе на Николаевщине в общей могиле обнаружили тела двух местных жителей со следами пыток: у одного из них были связаны ноги, - прокуратура 02

армия РФ (19578) Николаевская область (2139) прокуратура (5029) военные преступления (1447)


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Ублюдочные дикари. Нацисты. Никакого мира и никаких договоренностей с русофашистами не будет. А фашистская разия должна быть денацифицирована и разделена на десятки государств.
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03.05.2022 11:13 Ответить
Ми ще не знаємо всієї правди.Коли дізнаємось,весь люд буде в шоці.
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03.05.2022 11:32 Ответить
В шоке? Как говорил мой знакомый который просидел в окупации в Ирпене, что такого насмотрелся и пережил, что если бы перед ним убили ребенка и начали его есть его бы ето уже не шокировало. Вторая мировая война ето детские шалости по сравнению с тем что творят рашисты.
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03.05.2022 11:48 Ответить
 
 