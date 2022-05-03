В освобожденном от российских оккупантов селе на Николаевщине в общей могиле обнаружили тела двух местных жителей со следами пыток: у одного из них были связаны ноги, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители Баштанщины в Николаевской области документируют преступления военных РФ во время оккупации

При процессуальном руководстве Баштанской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Николаевской области.

Во время проведения следственных действий на территории села Новофонтанка Баштанского района в общей могиле обнаружены тела 2 местных жителей со следами огнестрельных ранений и пыток. У одного из мужчин были связаны ноги. У могилы мужчин найдены следы пребывания российских военных, в том числе фрагменты типичного пакета сухпайка РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия перенаправила интернет-трафик в Херсонскую область через свои серверы

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.



