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За сутки войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса, есть убитые и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки россияне обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Полиция начала расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупанты убили мирных жителей, есть раненые. Разрушения причинены по меньшей мере 33 гражданским объектам – это жилые дома, детские оздоровительные заведения, школа, объекты жизнеобеспечения.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Покровск, Северск, Святогорск, Яровая, Новониколаевка, Очеретино, Шевченко. Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии, а также крылатыми ракетами", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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армия РФ (19578) обстрел (27672) Нацполиция (16549) Донецкая область (9920)


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Страшно, важко без людяності. Люди,вас просять тікати,дайте військовим працювати, не робіть з себе живий щиток. Бережіть себе
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03.05.2022 12:13 Ответить
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03.05.2022 13:05 Ответить
 
 