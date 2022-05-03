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Новости Фото Война
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Войска РФ обстреляли поселок Железнодорожный под Гуляйполем, погибли два человека, - ОВА. ФОТО

Сегодня, 3 мая, оккупанты совершили артобстрел поселка Железнодорожное Гуляйпольского района Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

Как отмечается, российские захватчики разбили местное школьное учреждение. Ракетным обстрелом повреждено здание помещения, крыша и окна.

"Кроме того, также повреждения получили 12 домов. В результате обстрелов от полученных осколочных ранений погибли два человека. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

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Войска РФ обстреляли поселок Железнодорожный под Гуляйполем, погибли два человека, - ОВА 01
Войска РФ обстреляли поселок Железнодорожный под Гуляйполем, погибли два человека, - ОВА 02
Войска РФ обстреляли поселок Железнодорожный под Гуляйполем, погибли два человека, - ОВА 03
Войска РФ обстреляли поселок Железнодорожный под Гуляйполем, погибли два человека, - ОВА 04
Войска РФ обстреляли поселок Железнодорожный под Гуляйполем, погибли два человека, - ОВА 05

Автор: 

армия РФ (19578) Гуляйполе (90) обстрел (27672) Запорожская область (3172)


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щось *новороси* перевзуваються в повітрі, дивітья шо ігарь іванавіч транслює https://t.me/bozhejakekonchene/4455 https://t.me/bozhejakekonchene/4455

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03.05.2022 12:35 Ответить
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03.05.2022 13:36 Ответить
https://magnolia-tv.com/news/72791-na-mykolayivshchyni-deputatka-podalasya-u-kolaborantky-i-otrymala-pidozru-vid На Миколаївщині депутатка подалася у колаборантки і отримала підозру від прокуратури
За даними слідства, депутатка райради з 19 березня 2022 року під час окупації збройними силами рф міста Снігурівка вступила у злочинну змову з окупантами та добровільно погодилася на співпрацю з ними.Крім того, депутатка займалась організацією розподілу гуманітарної допомоги начебто від імені рф, яка насправді була отримана від українських волонтерів. Причому такі заходи висвітлювалися у російських засобах масової інформації. Також вона контролювала і організовувала переміщення мешканців до тимчасово окупованого ворожими військами м. Херсона.
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03.05.2022 14:47 Ответить
 
 