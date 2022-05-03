Войска РФ обстреляли поселок Железнодорожный под Гуляйполем, погибли два человека, - ОВА. ФОТО

Сегодня, 3 мая, оккупанты совершили артобстрел поселка Железнодорожное Гуляйпольского района Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

Как отмечается, российские захватчики разбили местное школьное учреждение. Ракетным обстрелом повреждено здание помещения, крыша и окна.

"Кроме того, также повреждения получили 12 домов. В результате обстрелов от полученных осколочных ранений погибли два человека. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

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