Войска РФ обстреляли поселок Железнодорожный под Гуляйполем, погибли два человека, - ОВА. ФОТО
Сегодня, 3 мая, оккупанты совершили артобстрел поселка Железнодорожное Гуляйпольского района Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
Как отмечается, российские захватчики разбили местное школьное учреждение. Ракетным обстрелом повреждено здание помещения, крыша и окна.
"Кроме того, также повреждения получили 12 домов. В результате обстрелов от полученных осколочных ранений погибли два человека. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.
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За даними слідства, депутатка райради з 19 березня 2022 року під час окупації збройними силами рф міста Снігурівка вступила у злочинну змову з окупантами та добровільно погодилася на співпрацю з ними.Крім того, депутатка займалась організацією розподілу гуманітарної допомоги начебто від імені рф, яка насправді була отримана від українських волонтерів. Причому такі заходи висвітлювалися у російських засобах масової інформації. Також вона контролювала і організовувала переміщення мешканців до тимчасово окупованого ворожими військами м. Херсона.