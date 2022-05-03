"Дети в Мариуполе пили воду из луж, чтобы выжить": их мать рассказала о выживании под российскими бомбардировками. ФОТОрепортаж

Услышав, что дети подруги пили дождевую воду из луж, Наталья Робертс решила приютить их в своем доме в Уэльсе.

Юлия и три ее дочери (одиннадцати, шести и трех лет) оказались в ловушке в осажденном украинском городе Мариуполь, пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

После того, как их дом был уничтожен российскими бомбами, Юлии с детьми пришлось прятаться в подвале без туалета, душа и электричества.

"У нас была небольшая тарелка [супа] на троих детей каждый день, - говорит Юлия. - И один стакан воды".

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"Дети постоянно просили есть, поэтому она пыталась кормить их перед сном, чтобы они не засыпали голодными", - говорит Наталья, наблюдающая за происходящим в Украине из своего дома на севере Уэльса.

Видео на мамином телефоне хоть немного отвлекало малышей в подвале

"Когда шел дождь, они выбегали и пили из лужи, и эта вода была невероятно вкусной. Затем нашли несколько кастрюль, чтобы сделать запасы".

Но пресной воды критически не хватало, и Юлии пришлось оставить детей и идти искать источник или колодец.





Еще несколько месяцев назад Юлия и ее семья наслаждались жизнью

"Ближайший колодец был в трех километрах. Приходилось бегать туда под обстрелами", - вспоминает Юлия.

А когда средняя дочь заболела, лечить ее было нечем.

"У меня были деньги, но я ничего не могла купить, потому что нигде ничего не было, все сломали, разграбили и уничтожили", - говорит она.







С начала марта портовый город Мариуполь находится в окружении российских войск

Юлии пришлось укрыться в подвале после того, как их квартиру в Мариуполе разрушили российские бомбы

Юлия и Наталья, которая пять лет назад вышла замуж и переехала из Украины в Уэльс, были близкими подругами еще со школы и всегда поддерживали связь - вплоть до начала войны в Украине.

Несколько дней, а иногда и недель, Юлия не выходила на связь. Время от времени она сбрасывала Наталье видео из бомбоубежища, где они с дочками прятались, пока ее муж воюет на передовой.





Юлия и ее девочки - в числе тех 11 миллионов украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. Они убегали из Мариуполя под практически постоянными обстрелами.

Сейчас они в Польше, а Наталья делает все возможное, чтобы помочь Юлии и ее семье получить статус беженцев в Уэльсе.