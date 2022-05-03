Воины 79-й бригады в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов. ФОТОрепортаж
Среди личных вещей уничтоженных оккупантов был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль, выписанный на Ленара Минзировича Тукаева. И это был билет в один конец!
Об этом сообщила служба по связям с общественностью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.
Уфа – Чебаркуль, или билет для оккупанта в один конец.
Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов.
Среди личных вещей уничтоженных оккупантов был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль. И это был билет в один конец!
Следует отметить, что в настоящее время подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать силы российских оккупантов по всем основным направлениям", - говорится в сообщении.
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особового складу - близько 24 200 +400 осіб ліквідовано,
танків - 1062 +14 од,
бойових броньованих машин - 2567 +48 од,
артилерійських систем - 475 +16 од,
РСЗВ - 162 +10 од,
засоби ППО - 80 од,
літаків - 194 од,
гелікоптерів - 155 од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1 843 +19 од,
кораблі /катери - 10 +2 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 +20.
спеціальна техніка - 38.
крилаті ракети - 84.
А ось тисяча танків план вже зараз виконали ... 200 літаків теж мабудь буде не завтра , то до 6 травня точно . Під питанням лише дотягне їх арта до 500 забаранених одиниць , чи ні ?!
Ото ж яке свято без запланованої статистики !
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 14 hrs · До попередніх заміток щодо вибухів на раші:
Я згадував про нічні вибухи в Білгороді, а в тексті про вибух у Пермі додав, що вони уникають звинувачень у подібних вибухах і руйнуваннях України, бо це вже працюватиме проти них.
А зараз маємо підтвердження цієї тези на прикладі Білгорода.
Читайте й тіштеся. Виявляється, рашистська авіація "совєршаєт спєцопєрацію" в небі над своїм же Білгородом. Чекаю, коли їхня спєцапєрація пересунеться до маскви.
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Цензор НЕТ вкотре/в чергове ніяк не може найняти редактора - текстовика ?
А от боягузи зі Львівської тер.оборони - це страшне скупчення осіб, що зассали їхати на іронт та сховалися у мирному тилу, за 1250 км від фронту.