Воины 79-й бригады в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Среди личных вещей уничтоженных оккупантов был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль, выписанный на Ленара Минзировича Тукаева. И это был билет в один конец!

Об этом сообщила служба по связям с общественностью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.

Уфа – Чебаркуль, или билет для оккупанта в один конец.

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов.

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Среди личных вещей уничтоженных оккупантов был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль. И это был билет в один конец!

Следует отметить, что в настоящее время подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать силы российских оккупантов по всем основным направлениям", - говорится в сообщении.











