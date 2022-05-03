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Новости Фото Война
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Воины 79-й бригады в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Среди личных вещей уничтоженных оккупантов был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль, выписанный на Ленара Минзировича Тукаева. И это был билет в один конец!

Об этом сообщила служба по связям с общественностью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.

Уфа – Чебаркуль, или билет для оккупанта в один конец.

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов.

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Среди личных вещей уничтоженных оккупантов был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль. И это был билет в один конец!

Следует отметить, что в настоящее время подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать силы российских оккупантов по всем основным направлениям", - говорится в сообщении.

Воины 79-й бригады в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов 01
Воины 79-й бригады в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов 02
Воины 79-й бригады в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов 03
Воины 79-й бригады в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов 04
Воины 79-й бригады в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов 05
Воины 79-й бригады в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов 06

армия РФ (19578) ликвидация (3663) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+29
Как же он сел в поезд?! Там же написано "ЗАПРЕЩЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ"...Это не его билет, спи*дил наверное.
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03.05.2022 13:18
+25
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03.05.2022 13:17
+17
квиток на той світ-слава українській армії
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03.05.2022 13:16
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Совсем свеженькие удобрения
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03.05.2022 13:12 Ответить
Не успели даже вещи распаковать
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03.05.2022 13:13 Ответить
Но радиатор уже утащили.
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03.05.2022 13:47 Ответить
Збирали б кольрмет на кацапії то були б живі. Укріінська сировина для декого з орків "Ценєє жизні".
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03.05.2022 16:13 Ответить
воняет гавницом даже через экран
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03.05.2022 13:14 Ответить
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03.05.2022 13:17 Ответить
Готовим ********* на 9 травня заздалегiдь.
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03.05.2022 13:15 Ответить
минзирович всЬо
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03.05.2022 13:15 Ответить
квиток на той світ-слава українській армії
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03.05.2022 13:16 Ответить
One Way Ticket )))
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03.05.2022 13:17 Ответить
Как же он сел в поезд?! Там же написано "ЗАПРЕЩЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ"...Это не его билет, спи*дил наверное.
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03.05.2022 13:18 Ответить
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03.05.2022 13:52 Ответить
За інформацією Генерального штабу ЗС України загальні бойові втрати противника з 24.02 по 3.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 24 200 +400 осіб ліквідовано,
танків - 1062 +14 од,
бойових броньованих машин - 2567 +48 од,
артилерійських систем - 475 +16 од,
РСЗВ - 162 +10 од,
засоби ППО - 80 од,
літаків - 194 од,
гелікоптерів - 155 од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1 843 +19 од,
кораблі /катери - 10 +2 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 +20.
спеціальна техніка - 38.
крилаті ракети - 84.
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03.05.2022 13:20 Ответить
На превеликий жаль , але до великого свята не дотягує святкова цифра 30 тисяч двухсотих .
А ось тисяча танків план вже зараз виконали ... 200 літаків теж мабудь буде не завтра , то до 6 травня точно . Під питанням лише дотягне їх арта до 500 забаранених одиниць , чи ні ?!

Ото ж яке свято без запланованої статистики !
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03.05.2022 13:32 Ответить
Горіть у пеклі, рашистські ********! Слава ЗСУ!
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03.05.2022 13:23 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZU_8q5LnWYvwbJ4Noz8MKN7cPeSHOQOGY9dDx1ypLZayB9vJTf9zKfzZp0qKYFj-dKDwROh7E_V_X2W4DdQ7o68FZu4G2CHqmeA9Xf-ysUL2A1rbf7XP9DD3DLC2quiN9I&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 14 hrs · До попередніх заміток щодо вибухів на раші:

Я згадував про нічні вибухи в Білгороді, а в тексті про вибух у Пермі додав, що вони уникають звинувачень у подібних вибухах і руйнуваннях України, бо це вже працюватиме проти них.

А зараз маємо підтвердження цієї тези на прикладі Білгорода.

Читайте й тіштеся. Виявляється, рашистська авіація "совєршаєт спєцопєрацію" в небі над своїм же Білгородом. Чекаю, коли їхня спєцапєрація пересунеться до маскви.



301301

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03.05.2022 13:23 Ответить
сьездил на майские. шашлыком ))
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03.05.2022 13:27 Ответить
"One way ticket" Eruption на біс
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03.05.2022 13:28 Ответить
Наші котики.
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03.05.2022 13:43 Ответить
Очебаркулились.
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03.05.2022 13:48 Ответить
БМП неначе ціла , добре , нам згодиться
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03.05.2022 13:50 Ответить
вкотре ? знищили підрозділ російських окупантів; в чергове ? знищили підрозділ російських окупантів.

Цензор НЕТ вкотре/в чергове ніяк не може найняти редактора - текстовика ?
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03.05.2022 13:54 Ответить
нипоняв. а как впустили в вагон животное по этому билету?
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03.05.2022 13:55 Ответить
тільки хотіла те ж саме спитати , з язику зняв 😃😃😃
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03.05.2022 15:09 Ответить
Воїни 79 бригади - це справжні захисники України.

А от боягузи зі Львівської тер.оборони - це страшне скупчення осіб, що зассали їхати на іронт та сховалися у мирному тилу, за 1250 км від фронту.
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03.05.2022 14:09 Ответить
Лопата на броневичке очень предусмотрительно, дабы не искать, чем прикопать
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03.05.2022 16:14 Ответить
 
 