В результате российских обстрелов и бомбардировок в Донецкой области сегодня погибли по меньшей мере 9 человек, 2 - ранены, - председатель ОВА Кириленко. ФОТОрепортаж
По меньшей мере, 9 человек убили россияне сегодня в Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Российская авиация с утра бомбит Авдеевку – под ударом жилмассив в центральной части города. Вчера ночью оккупанты на этом же направлении применили Грады.
Последствия обстрелов и бомбардировок еще предстоит установить, но уже сейчас известно о по меньшей мере 3 погибших и 2 раненых, 8 поврежденных домах.
В результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, шедшие за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.
Также под вражеским огнем сегодня Очеретинская община. Информацию о жертвах и разрушениях уточняем.
Все военные преступления россиян на нашей земле тщательно фиксируем!" – рассказал председатель ОВА.
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