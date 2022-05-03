В результате российских обстрелов и бомбардировок в Донецкой области сегодня погибли по меньшей мере 9 человек, 2 - ранены, - председатель ОВА Кириленко. ФОТОрепортаж

По меньшей мере, 9 человек убили россияне сегодня в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская авиация с утра бомбит Авдеевку – под ударом жилмассив в центральной части города. Вчера ночью оккупанты на этом же направлении применили Грады.

Последствия обстрелов и бомбардировок еще предстоит установить, но уже сейчас известно о по меньшей мере 3 погибших и 2 раненых, 8 поврежденных домах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Террорист Гиркин о "блестящей спецоперации": "Раньше обстреливали Донбасс, а теперь - Россию". ВИДЕО

В результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, шедшие за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.

Также под вражеским огнем сегодня Очеретинская община. Информацию о жертвах и разрушениях уточняем.

Все военные преступления россиян на нашей земле тщательно фиксируем!" – рассказал председатель ОВА.













