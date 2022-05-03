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В результате российских обстрелов и бомбардировок в Донецкой области сегодня погибли по меньшей мере 9 человек, 2 - ранены, - председатель ОВА Кириленко. ФОТОрепортаж

По меньшей мере, 9 человек убили россияне сегодня в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская авиация с утра бомбит Авдеевку – под ударом жилмассив в центральной части города. Вчера ночью оккупанты на этом же направлении применили Грады.

Последствия обстрелов и бомбардировок еще предстоит установить, но уже сейчас известно о по меньшей мере 3 погибших и 2 раненых, 8 поврежденных домах.

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В результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, шедшие за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.

Также под вражеским огнем сегодня Очеретинская община. Информацию о жертвах и разрушениях уточняем.

Все военные преступления россиян на нашей земле тщательно фиксируем!" – рассказал председатель ОВА.

В результате российских обстрелов и бомбардировок в Донецкой области сегодня погибли по меньшей мере 9 человек, 2 - ранены, - председатель ОВА Кириленко 01
В результате российских обстрелов и бомбардировок в Донецкой области сегодня погибли по меньшей мере 9 человек, 2 - ранены, - председатель ОВА Кириленко 02
В результате российских обстрелов и бомбардировок в Донецкой области сегодня погибли по меньшей мере 9 человек, 2 - ранены, - председатель ОВА Кириленко 03
В результате российских обстрелов и бомбардировок в Донецкой области сегодня погибли по меньшей мере 9 человек, 2 - ранены, - председатель ОВА Кириленко 04
В результате российских обстрелов и бомбардировок в Донецкой области сегодня погибли по меньшей мере 9 человек, 2 - ранены, - председатель ОВА Кириленко 05
В результате российских обстрелов и бомбардировок в Донецкой области сегодня погибли по меньшей мере 9 человек, 2 - ранены, - председатель ОВА Кириленко 06
В результате российских обстрелов и бомбардировок в Донецкой области сегодня погибли по меньшей мере 9 человек, 2 - ранены, - председатель ОВА Кириленко 07

армия РФ (19578) обстрел (27672) Донецкая область (9920) Кириленко Павел (638) военные преступления (1447)


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Коли вже цю ********* визнають терористами?
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03.05.2022 13:18 Ответить
вот хрен знает когда..., еще сегодня прочла, что не все фидео-фотофиксации могут признать такими, что подходят в качестве доказательств в международных судах..., а только с привязкой на местности и прочими фишками...
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03.05.2022 13:24 Ответить
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03.05.2022 13:45 Ответить
 
 